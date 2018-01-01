Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Кровавый час

Холодный свет от фонарей
Под блеск танцующей луны
Располосует душу вдоль
До бесконечной глубины.

Дождём омоет с раны кровь,
Разводы на земле оставит.
И боль всю ветер унесёт,
Забыть о теплоте заставит.

Обледенеет воля к свету,
А темнота возьмет престол.
И не проснешься ты к рассвету -
Тебя твой демон поборол.

Судьба твоя – века скитаться,
Бессмертной жаждою страдать.
И с прошлым вынужден расстаться -
Ты выбрал сам вампиром стать.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:37
Сегодня, 06:37 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 10Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Вампир кровь жажда авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.