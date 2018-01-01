Кровавый час

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:37

Девятихвостый Лис Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:37 by

Холодный свет от фонарейПод блеск танцующей луныРасполосует душу вдольДо бесконечной глубины.Дождём омоет с раны кровь,Разводы на земле оставит.И боль всю ветер унесёт,Забыть о теплоте заставит.Обледенеет воля к свету,А темнота возьмет престол.И не проснешься ты к рассвету -Тебя твой демон поборол.Судьба твоя – века скитаться,Бессмертной жаждою страдать.И с прошлым вынужден расстаться -Ты выбрал сам вампиром стать.

Ключевые слова: Вампир кровь жажда авторский стих

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