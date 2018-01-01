Кровавый час

Кровавый часХолодный свет от фонарей
Под блеск танцующей луны
Располосует душу вдоль
До бесконечной глубины.
Дождём омоет с раны кровь,
Разводы на земле оставит.
И боль всю ветер унесёт,
Забыть о теплоте заставит.
Обледенеет воля к свету,
А темнота возьмет престол.
И не проснешься ты к рассвету -
Тебя твой демон поборол.
Судьба твоя – века скитаться,
Бессмертной жаждою страдать.
И с прошлым вынужден расстаться -
Ты выбрал сам вампиром стать.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:37
Сегодня, 06:37 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 10Комментарии: 0
Ключевые слова: Вампир кровь жажда авторский стих