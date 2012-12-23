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Стихи

Смерть придет

Придет за тобой она,
Как пришла за тысячами,
И жизнь твоя будет удалена,
А станете вы чистенькими.

Ты помнишь,
В юные года, на улице свистел,
И вот ты к Смерти идешь,
Всю жизнь свою пропел.

Все пытались ускользнуть,
Но никому не удавалось,
Смерть тебе не обмануть
Она отыщет, вот в чем суть.

Думаешь, ты исключение?
Смерть слышит твое биение
И ты не отвертишься,
Ты просто свергнешься.

Настигнет она тебя,
Пол слова сказать не сумеешь,
Всех заберет, включая меня,
Ты так и не подобреешь...
Сегодня, 11:35 by ЛуквусПросмотров: 17Комментарии: 1
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Ключевые слова: Смерть исключение погибший подобреешь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: qqq666
Сегодня, 12:03
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рифмы немного теряются а так задумка не плохая ++
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
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