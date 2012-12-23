Смерть придет

Луквус Просмотров: 17 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 11:35 by

Придет за тобой она,Как пришла за тысячами,И жизнь твоя будет удалена,А станете вы чистенькими.Ты помнишь,В юные года, на улице свистел,И вот ты к Смерти идешь,Всю жизнь свою пропел.Все пытались ускользнуть,Но никому не удавалось,Смерть тебе не обманутьОна отыщет, вот в чем суть.Думаешь, ты исключение?Смерть слышит твое биениеИ ты не отвертишься,Ты просто свергнешься.Настигнет она тебя,Пол слова сказать не сумеешь,Всех заберет, включая меня,Ты так и не подобреешь...

Ключевые слова: Смерть исключение погибший подобреешь авторский стих

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