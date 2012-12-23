Смерть придет

Смерть придетПридет за тобой она,
Как пришла за тысячами,
И жизнь твоя будет удалена,
А станете вы чистенькими.
Ты помнишь,
В юные года, на улице свистел,
И вот ты к Смерти идешь,
Всю жизнь свою пропел.
Все пытались ускользнуть,
Но никому не удавалось,
Смерть тебе не обмануть
Она отыщет, вот в чем суть.
Думаешь, ты исключение?
Смерть слышит твое биение
И ты не отвертишься,
Ты просто свергнешься.
Настигнет она тебя,
Пол слова сказать не сумеешь,
Всех заберет, включая меня,
Ты так и не подобреешь...
Сегодня, 11:35 by ЛуквусПросмотров: 17Комментарии: 1
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