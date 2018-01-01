Старый дом

Старый домЯ переехал в жутко старенький домишко,
С собой взяв документы, узелок -
В нем хлеб да соль, какое-то бельишко,
Мобильник, что отжил давно свой срок...
Да, диву дался, что за ветхая лачуга,
Как держатся ещё два этажа?
Вошел и вышел, обошел по кругу
Я, машинально крест в руках держа...
Достался мне от деда по наследству,
Решил на выходные заглянуть.
Ведь здесь никто не проживает по соседству,
От суеты хотелось больно отдохнуть.
Расположился на столетнем я диване,
Попутно выгнавши с подушки паука,
Природа, тишина, а я в нирване...
Вдруг на плечо ложится мне рука!
Вся жизнь моя неслась перед глазами,
В тот миг весь изнутри я поседел.
Секунды показались мне часами -
Проснулся, матюкнулся, сел.
Сходил к ближайшей речке на рыбалку,
Приговорил чекушку за улов,
Поймал лишь тину и большую палку,
Пришел домой. Унесся в царство снов.
Проснулся оттого, что кто-то ходит,
Быть может, воры? Почему же так шумят?
Мне надо встать, но тело жутко сводит -
С макушки самой до немытых пят...
Вдруг тишина мгновенно воцарилась,
Оцепененье, как рукой, все в миг сняло.
Усталость мертвым весом навалилась,
Открыл глаза - на улице светло...
Порядок наводить я начал в доме,
Закончил к вечеру. К дивану двинул стол,
Пью пиво, а потом я чуть не помер,
Как под шагами стал скрипеть дощатый пол...
На кресло кто-то тихо опустился,
Не пить, ни в жизни! Дал себе обет.
"Не трогай, не губи", - крича, взмолился.
Услышал сиплый голос я в ответ.
А вы когда-нибудь сидели с Домовыми?!
Он говорил вам, что не сделает вреда?
Сидели ли с глазами вы большими
От страха, что настигнет вас беда?
Я дом продал и больше не вернулся,
Недавно снился мой покойный дед,
Сказал, что все в порядке, усмехнулся -
От Домового передал большой привет!
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:15
Сегодня, 08:15 by QustoПросмотров: 10Комментарии: 0
Ключевые слова: Дом дед домовой авторский стих