Старый дом

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:15

Qusto Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:15 by

Я переехал в жутко старенький домишко,С собой взяв документы, узелок -В нем хлеб да соль, какое-то бельишко,Мобильник, что отжил давно свой срок...Да, диву дался, что за ветхая лачуга,Как держатся ещё два этажа?Вошел и вышел, обошел по кругуЯ, машинально крест в руках держа...Достался мне от деда по наследству,Решил на выходные заглянуть.Ведь здесь никто не проживает по соседству,От суеты хотелось больно отдохнуть.Расположился на столетнем я диване,Попутно выгнавши с подушки паука,Природа, тишина, а я в нирване...Вдруг на плечо ложится мне рука!Вся жизнь моя неслась перед глазами,В тот миг весь изнутри я поседел.Секунды показались мне часами -Проснулся, матюкнулся, сел.Сходил к ближайшей речке на рыбалку,Приговорил чекушку за улов,Поймал лишь тину и большую палку,Пришел домой. Унесся в царство снов.Проснулся оттого, что кто-то ходит,Быть может, воры? Почему же так шумят?Мне надо встать, но тело жутко сводит -С макушки самой до немытых пят...Вдруг тишина мгновенно воцарилась,Оцепененье, как рукой, все в миг сняло.Усталость мертвым весом навалилась,Открыл глаза - на улице светло...Порядок наводить я начал в доме,Закончил к вечеру. К дивану двинул стол,Пью пиво, а потом я чуть не помер,Как под шагами стал скрипеть дощатый пол...На кресло кто-то тихо опустился,Не пить, ни в жизни! Дал себе обет."Не трогай, не губи", - крича, взмолился.Услышал сиплый голос я в ответ.А вы когда-нибудь сидели с Домовыми?!Он говорил вам, что не сделает вреда?Сидели ли с глазами вы большимиОт страха, что настигнет вас беда?Я дом продал и больше не вернулся,Недавно снился мой покойный дед,Сказал, что все в порядке, усмехнулся -От Домового передал большой привет!

Ключевые слова: Дом дед домовой авторский стих

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