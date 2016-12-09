Квест

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:34

Стигандр Просмотров: 33 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:34 by

Есть много сейчас развлечений людей,Шагают они сквозь закон и запрет.Вот как-то раз Ольге в назначенный деньПриходит письмо, а точнее - билет...«Вы выиграли!». Супер! Отлично! Ну, класс!Такой приз не каждому здесь выпадает…«Участвуют многие, выбрали Вас!Готовьтесь!». Ого! лимузин подъезжает!Вот семеро нас, а водитель восьмой,По городу едем и драйв ощущаем.Сегодня нам квест предназначен судьбой,И тему «про ужасы» мы выбираем.Водитель не шутит, водила не снами,Он злобно ко всем на дороге цепляется:- Куда подрезаешь, Козлина с рогами?!Мне платят, а игры меня не касаются!Доехали быстро, куда - неизвестно.Но мы незнакомые были друг другу,Вот мненье моё, если вам интересно,В машину садясь, мне подал кто-то руку…На девушку, помню, мой взгляд сразу пал,Такая красивая милая очень,Как будто из озера, леса из скал,Из сказки. Друидка! Сей образ так точен!В летнем цветастом она сарафане,Шея, лицо, руки ноги – изящные!Белое тело, как будто в туманеВыглядит чисто свежо, потрясающе!Девушки две - как подружки, наверное,Держаться вместе, хохочут безмерно.Шутки открытые их, только скверные,Пошлые, глупые, детские, нервные.В центре мужчина с усами в очках,Рубашка на нём, в стёклах блики сверкают,Чёрный портфель свой сжимал он в руках,Профессор, наверно?! И такие играют...Возможно, хотел острых он ощущений?Иль жизнь ему своя очень приелась?Получит он дозу свою развлечений!А может, и жить-то ему расхотелось?!И двое было мужчин там постарше,По-моему, искатели лёгкой наживы!Старались держаться они всех подальше,И были они, мне казалось, трусливы!А может, ленивы они мне казались?А может, в любви нераздельной сгорали?А может, судьба их никак не срасталась?А может, они в обще не страдали!Сейчас мы стоим, перед нами забор,Подобье оружия мы получаем.- Ого! Мы кого-то ловить будем! Вздор!Мы жертвы! Понятно? Теперь различаем!«Профессор» как будто всё ведает тут,Ведёт за собой нас, и в дом мы заходим.Все разомкнулись, отдельно идут,Блуждаем во тьме, помещенье находим.Тело в крови и цветном сарафане,Ничком на полу. Манекен сделан люто!Белое тело как будто в тумане.Без головы! Вот, начался квест! Круто!Это ж «друидка», куда она делась?Видно, в сценарии так всё заложено.Знать, из редакторов девушка эта,Но не на шутку нам стало тревожно.- Ну и начало квесту положено?!Я всё дивлюсь этому манекенуКак натурально она искорёжена!И быстро же как совершили подмену…Шорох в конце коридора и крики…Все в изготовку взвели свои пушки!Там промелькнули какие-то лики,Туда мы метнулись – остались «подружки»…Группа у нас очень быстро домчалась,Здесь никого! Видно, мы не успели,За нами одна из подружек примчалась.- Где же вторая? Идёт еле-еле...Дальше, как будто в кино по сценариюЕсли отстал ты - тебя сразу «съели»!Группа уходит, и будто авария:Дребезг стекла и металла в тоннеле!Как так случилось, что все разбежались?Паника их всех сейчас охватила,Я и «профессор» - вдвоём мы остались.Что только что там происходило?!Мы с ним напарники стали теперь,Значит я спину ему прикрываю.В комнату входит! А я пасу дверь,Следом иду и её закрываю.Сырость в ногах, потолки, стены «плачут»,Смотрим в глаза мы друг другу открыто.Думаем трезво, но мысли все скачут,В центре ж находим подобье корыта.Вот он спустился, стоит не дыша,Глаз теперь ванну во тьме различает.Кафель «съедает» бледная ржа,И нечто из ванны сейчас вылезает.Как человек, но амёбный такой,Очень коричневый, лысый и в слизи.Глаз не имеет, трясёт головой,Пустые глазницы, беззвучные мысли.Слева и справа к «профессору» вдругКлоны подобья «амёбы» подходят,Мокро и холодно стало вокругМолча стоит, глаз с «амёбы» не сводит.Быстро и тихо его разрывают,Вдоль пополам, легко и без звука.Я как в гипнозе! Не чувствуя жалость,Ярость и гнев у меня сжали руку!«Пушку» свою я достала не глядя,Быстро взвела и прицелилась точно.Выше взметнулись мои белые прядиСтреляю в «амёбу» - он стоит, как нарочно!Кистью не чувствую даже отдачу!Нету огня! Порох я не вдыхаю!Пальцем давлю, а сама тихо плачу…Вместо свинца я водою стреляю…Злая ли шутка, подмена? Не знаю!Крикнуть?! Из ступора выйти мне чтобы!В оцепененье струей наполняюЧёрные и пустые глазницы «амёбы».Воли усилием с места срываюсьИ в коридор, волоча своё тело.Чёрный портфель и очки там остались,Как-то по-глупому всё - неумело!И познакомится с ним не успела!Чую горлом свои массы я рвотные,Чавкают, слышу! Я тихо запела:- Славься отечество наше свободное…Думаю, я, что нужно вернуться,Снова в то место, где всё начиналось.Здесь не игра! Лучше б было проснуться!Такого же раньше со мной не случалось.В первую возвращаюсь коморку,Тело пропало нашей «друидки»,Здесь не мешало бы сделать уборку!Ползают слизни, мокрицы, улитки,Плоские черви хрустят под ногами,Сгустки и плёнки крови прилипают,Я поднимаю большой серый камень,Две пары ног меня догоняют!- Вот это место! Так! Нас теперь трое!- Эта с нами была, я её знаю!- Видели мы, слушай, подземное море!Серый тяжёлый свой камень роняю…Оба седые, дыхание сбито,По одному нам нельзя, понимаем!Выйти наружу никак, всё закрыто!Выход завален - его разбираем.Много камней! Но мужчины ленятсяБыстро расчистить пусть на свободу.По одному нам нельзя оставаться,Устали, уходят и уже хотят воду.Много эмоций у них, но я рядом,Не отстаю и не обгоняюВоду они ищут взглядомЖалким тоскливым, я их понимаю.По лабиринту идём коридору,Нам безысходно тревожно и грустно.Тело «подружки» нашему взоруРезко из тьмы вырвал солнца свет тусклый.Как же они в лимузине смеялись,Как же им весело было, так мало.Увидев её, мужчины замялись- Были живые, и вот их не стало!Пустая новая комната с эхом!В центре - бетонный куб монолитом,Полый внутри и со срезанным верхом,Внутри до краёв вода в нём налита.Надпись на стене: «Поздравляем!Супер! Каждый из вас теперь будет герой.Вы выиграли! Игра окончена! Умыться вам предлагаем,Попить воды, вам же надо будет идти по улице домой».Ура! Скоро домой. Конец. Мужчины рады. К воде оба кидаются,Но тут что-то не так! Это я понимаю,Пьют они воду, ею и умываются,Я же за ними пока наблюдаю…Кожа начинает сходить с них клоками,Харкают кровью! Игра не окончена?С эхом шипящими облакамиКомната в миг эта стала наполнена!Вот и опять я стою как немая,Тупо мучения их наблюдаюВместо воды кислота - понимаю.Я в них водой из игрушки стреляю…Чтобы помочь им, хоть как-то пытаюсьЦелиться в лица, которых не стало!Падают оба, а я всё стараюсь…Только в игрушке воды слишком мало.Месива шок от криков и жижиСлух мне в отчаянье закрывает.Один вынимает свои пассатижиИ голову ими себе пробивает.Мозг мой мне больше не подчиняется,Теряю рассудок, теряю терпенье.Вот и такие моменты случаются,Чтобы облегчить второму мучения,С хлюпаньем вынула я инструментИз черепной коробки у трупа.Сейчас помогу я! Расслабьтесь клиент!Как это грустно и как это глупо…Бью ему в голову! Не пробиваю!Силы в руках не имею я больше,Видимо, слабо я добиваю?А может быть, просто его кости толще?!Вроде не дышит! Как хорошо!Вот и одна я, свободна как птица!Жизни мой поезд давно уж ушёл,Жаль только, что я не успела влюбиться…

Ключевые слова: Квест друидка амёба кислота авторский стих

Другие, подобные истории: