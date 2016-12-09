Квест
Есть много сейчас развлечений людей,
Шагают они сквозь закон и запрет.
Вот как-то раз Ольге в назначенный день
Приходит письмо, а точнее - билет...
«Вы выиграли!». Супер! Отлично! Ну, класс!
Такой приз не каждому здесь выпадает…
«Участвуют многие, выбрали Вас!
Готовьтесь!». Ого! лимузин подъезжает!
Вот семеро нас, а водитель восьмой,
По городу едем и драйв ощущаем.
Сегодня нам квест предназначен судьбой,
И тему «про ужасы» мы выбираем.
Водитель не шутит, водила не снами,
Он злобно ко всем на дороге цепляется:
- Куда подрезаешь, Козлина с рогами?!
Мне платят, а игры меня не касаются!
Доехали быстро, куда - неизвестно.
Но мы незнакомые были друг другу,
Вот мненье моё, если вам интересно,
В машину садясь, мне подал кто-то руку…
На девушку, помню, мой взгляд сразу пал,
Такая красивая милая очень,
Как будто из озера, леса из скал,
Из сказки. Друидка! Сей образ так точен!
В летнем цветастом она сарафане,
Шея, лицо, руки ноги – изящные!
Белое тело, как будто в тумане
Выглядит чисто свежо, потрясающе!
Девушки две - как подружки, наверное,
Держаться вместе, хохочут безмерно.
Шутки открытые их, только скверные,
Пошлые, глупые, детские, нервные.
В центре мужчина с усами в очках,
Рубашка на нём, в стёклах блики сверкают,
Чёрный портфель свой сжимал он в руках,
Профессор, наверно?! И такие играют...
Возможно, хотел острых он ощущений?
Иль жизнь ему своя очень приелась?
Получит он дозу свою развлечений!
А может, и жить-то ему расхотелось?!
И двое было мужчин там постарше,
По-моему, искатели лёгкой наживы!
Старались держаться они всех подальше,
И были они, мне казалось, трусливы!
А может, ленивы они мне казались?
А может, в любви нераздельной сгорали?
А может, судьба их никак не срасталась?
А может, они в обще не страдали!
Сейчас мы стоим, перед нами забор,
Подобье оружия мы получаем.
- Ого! Мы кого-то ловить будем! Вздор!
Мы жертвы! Понятно? Теперь различаем!
«Профессор» как будто всё ведает тут,
Ведёт за собой нас, и в дом мы заходим.
Все разомкнулись, отдельно идут,
Блуждаем во тьме, помещенье находим.
Тело в крови и цветном сарафане,
Ничком на полу. Манекен сделан люто!
Белое тело как будто в тумане.
Без головы! Вот, начался квест! Круто!
Это ж «друидка», куда она делась?
Видно, в сценарии так всё заложено.
Знать, из редакторов девушка эта,
Но не на шутку нам стало тревожно.
- Ну и начало квесту положено?!
Я всё дивлюсь этому манекену
Как натурально она искорёжена!
И быстро же как совершили подмену…
Шорох в конце коридора и крики…
Все в изготовку взвели свои пушки!
Там промелькнули какие-то лики,
Туда мы метнулись – остались «подружки»…
Группа у нас очень быстро домчалась,
Здесь никого! Видно, мы не успели,
За нами одна из подружек примчалась.
- Где же вторая? Идёт еле-еле...
Дальше, как будто в кино по сценарию
Если отстал ты - тебя сразу «съели»!
Группа уходит, и будто авария:
Дребезг стекла и металла в тоннеле!
Как так случилось, что все разбежались?
Паника их всех сейчас охватила,
Я и «профессор» - вдвоём мы остались.
Что только что там происходило?!
Мы с ним напарники стали теперь,
Значит я спину ему прикрываю.
В комнату входит! А я пасу дверь,
Следом иду и её закрываю.
Сырость в ногах, потолки, стены «плачут»,
Смотрим в глаза мы друг другу открыто.
Думаем трезво, но мысли все скачут,
В центре ж находим подобье корыта.
Вот он спустился, стоит не дыша,
Глаз теперь ванну во тьме различает.
Кафель «съедает» бледная ржа,
И нечто из ванны сейчас вылезает.
Как человек, но амёбный такой,
Очень коричневый, лысый и в слизи.
Глаз не имеет, трясёт головой,
Пустые глазницы, беззвучные мысли.
Слева и справа к «профессору» вдруг
Клоны подобья «амёбы» подходят,
Мокро и холодно стало вокруг
Молча стоит, глаз с «амёбы» не сводит.
Быстро и тихо его разрывают,
Вдоль пополам, легко и без звука.
Я как в гипнозе! Не чувствуя жалость,
Ярость и гнев у меня сжали руку!
«Пушку» свою я достала не глядя,
Быстро взвела и прицелилась точно.
Выше взметнулись мои белые пряди
Стреляю в «амёбу» - он стоит, как нарочно!
Кистью не чувствую даже отдачу!
Нету огня! Порох я не вдыхаю!
Пальцем давлю, а сама тихо плачу…
Вместо свинца я водою стреляю…
Злая ли шутка, подмена? Не знаю!
Крикнуть?! Из ступора выйти мне чтобы!
В оцепененье струей наполняю
Чёрные и пустые глазницы «амёбы».
Воли усилием с места срываюсь
И в коридор, волоча своё тело.
Чёрный портфель и очки там остались,
Как-то по-глупому всё - неумело!
И познакомится с ним не успела!
Чую горлом свои массы я рвотные,
Чавкают, слышу! Я тихо запела:
- Славься отечество наше свободное…
Думаю, я, что нужно вернуться,
Снова в то место, где всё начиналось.
Здесь не игра! Лучше б было проснуться!
Такого же раньше со мной не случалось.
В первую возвращаюсь коморку,
Тело пропало нашей «друидки»,
Здесь не мешало бы сделать уборку!
Ползают слизни, мокрицы, улитки,
Плоские черви хрустят под ногами,
Сгустки и плёнки крови прилипают,
Я поднимаю большой серый камень,
Две пары ног меня догоняют!
- Вот это место! Так! Нас теперь трое!
- Эта с нами была, я её знаю!
- Видели мы, слушай, подземное море!
Серый тяжёлый свой камень роняю…
Оба седые, дыхание сбито,
По одному нам нельзя, понимаем!
Выйти наружу никак, всё закрыто!
Выход завален - его разбираем.
Много камней! Но мужчины ленятся
Быстро расчистить пусть на свободу.
По одному нам нельзя оставаться,
Устали, уходят и уже хотят воду.
Много эмоций у них, но я рядом,
Не отстаю и не обгоняю
Воду они ищут взглядом
Жалким тоскливым, я их понимаю.
По лабиринту идём коридору,
Нам безысходно тревожно и грустно.
Тело «подружки» нашему взору
Резко из тьмы вырвал солнца свет тусклый.
Как же они в лимузине смеялись,
Как же им весело было, так мало.
Увидев её, мужчины замялись
- Были живые, и вот их не стало!
Пустая новая комната с эхом!
В центре - бетонный куб монолитом,
Полый внутри и со срезанным верхом,
Внутри до краёв вода в нём налита.
Надпись на стене: «Поздравляем!
Супер! Каждый из вас теперь будет герой.
Вы выиграли! Игра окончена! Умыться вам предлагаем,
Попить воды, вам же надо будет идти по улице домой».
Ура! Скоро домой. Конец. Мужчины рады. К воде оба кидаются,
Но тут что-то не так! Это я понимаю,
Пьют они воду, ею и умываются,
Я же за ними пока наблюдаю…
Кожа начинает сходить с них клоками,
Харкают кровью! Игра не окончена?
С эхом шипящими облаками
Комната в миг эта стала наполнена!
Вот и опять я стою как немая,
Тупо мучения их наблюдаю
Вместо воды кислота - понимаю.
Я в них водой из игрушки стреляю…
Чтобы помочь им, хоть как-то пытаюсь
Целиться в лица, которых не стало!
Падают оба, а я всё стараюсь…
Только в игрушке воды слишком мало.
Месива шок от криков и жижи
Слух мне в отчаянье закрывает.
Один вынимает свои пассатижи
И голову ими себе пробивает.
Мозг мой мне больше не подчиняется,
Теряю рассудок, теряю терпенье.
Вот и такие моменты случаются,
Чтобы облегчить второму мучения,
С хлюпаньем вынула я инструмент
Из черепной коробки у трупа.
Сейчас помогу я! Расслабьтесь клиент!
Как это грустно и как это глупо…
Бью ему в голову! Не пробиваю!
Силы в руках не имею я больше,
Видимо, слабо я добиваю?
А может быть, просто его кости толще?!
Вроде не дышит! Как хорошо!
Вот и одна я, свободна как птица!
Жизни мой поезд давно уж ушёл,
Жаль только, что я не успела влюбиться…
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:34
Сегодня, 14:34 by СтигандрПросмотров: 33Комментарии: 1
Ключевые слова: Квест друидка амёба кислота авторский стих