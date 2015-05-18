"Тормози!!!" - "Не тормозится!"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:12

Причина: Убрала много лишней "воды".

alex.kuzmenko2017 Просмотров: 562 Комментарии: 7 +12 Сегодня, 12:12 by

Супругу в отпуск с ребёнком в Ярославль отвёз (точнее, она отвезла, под моим чутким руководством). Она у меня начинающий водитель. Уговорил машину её на время отпуска в Ярике оставить, чтоб на дачу ездила тёщину, ну, и опыта набралась... Сама... А то, её, видите ли, бесит, когда я под руку говорить начинаю об её ошибках на дороге. Так пускай, думаю, опыта набирается.Так вот, вчера после работы делать нечего, киношку в Ю-Тубе набрал старую советскую, "Экипаж" называется... Про самолёт, если кто помнит.И вот в конце фильма, когда пилоты уже приземлились, у самолёта хвост оторвался, и они там орут: "Тормози!!!" - "Не тормозится!" И тут мне будто в башку что-то стукнуло. Вспомнил, что жена у меня никогда не обращает внимания (начинающая водила, что взять-то) на возникающие сигналы на панельке приборов, будь то чек, мало бензина, фонарики забыла выключить, и т.д. Хотя и водит неплохо, но есть у неё такой "пунктик"...Решил ей позвонить, как оказалось, вовремя: она собралась на дачу с ребёнком поехать, только в машину села. Ну, я у неё вежливо и спрашиваю, ничего, мол, подозрительного не светится на панельке? Она отвечает, что нет, только какая-то надпись "BRAKE" (невыключенный ручник, или мало жидкости в тормозной системе).Я ей говорю проверить ручник - всё норм, после прошу нажать педаль тормоза. Она говорит, что очень легко нажимается, раньше такого не было, так удобненько стало.Ну, в общем, наорал я на неё громко, попросил заглушить машину и ехать на дачу на автобусе. Как оказалось, шланг порвался (или стерся), жидкость тормозная вся и ушла.ПыСы: Фильмец в тему посмотрел и вовремя. И мужики, контролируйте своих девок, а девки - будьте повнимательнее за рулём)))

Ключевые слова: Тормоз машина фильм предупреждающий сигнал жена страх авторская история

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