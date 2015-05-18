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Истории из жизни

"Тормози!!!" - "Не тормозится!"

Супругу в отпуск с ребёнком в Ярославль отвёз (точнее, она отвезла, под моим чутким руководством). Она у меня начинающий водитель. Уговорил машину её на время отпуска в Ярике оставить, чтоб на дачу ездила тёщину, ну, и опыта набралась... Сама... А то, её, видите ли, бесит, когда я под руку говорить начинаю об её ошибках на дороге. Так пускай, думаю, опыта набирается.

Так вот, вчера после работы делать нечего, киношку в Ю-Тубе набрал старую советскую, "Экипаж" называется... Про самолёт, если кто помнит.

И вот в конце фильма, когда пилоты уже приземлились, у самолёта хвост оторвался, и они там орут: "Тормози!!!" - "Не тормозится!" И тут мне будто в башку что-то стукнуло. Вспомнил, что жена у меня никогда не обращает внимания (начинающая водила, что взять-то) на возникающие сигналы на панельке приборов, будь то чек, мало бензина, фонарики забыла выключить, и т.д. Хотя и водит неплохо, но есть у неё такой "пунктик"...

Решил ей позвонить, как оказалось, вовремя: она собралась на дачу с ребёнком поехать, только в машину села. Ну, я у неё вежливо и спрашиваю, ничего, мол, подозрительного не светится на панельке? Она отвечает, что нет, только какая-то надпись "BRAKE" (невыключенный ручник, или мало жидкости в тормозной системе).

Я ей говорю проверить ручник - всё норм, после прошу нажать педаль тормоза. Она говорит, что очень легко нажимается, раньше такого не было, так удобненько стало.

Ну, в общем, наорал я на неё громко, попросил заглушить машину и ехать на дачу на автобусе. Как оказалось, шланг порвался (или стерся), жидкость тормозная вся и ушла.

ПыСы: Фильмец в тему посмотрел и вовремя. И мужики, контролируйте своих девок, а девки - будьте повнимательнее за рулём)))

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:12
Причина: Убрала много лишней "воды".
Сегодня, 12:12 by alex.kuzmenko2017Просмотров: 562Комментарии: 7
+12

Ключевые слова: Тормоз машина фильм предупреждающий сигнал жена страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 12:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (856|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 926
Вот это я называю - человек синхронизирован с потоком и ловит знаки на лету! Браво, автор!! +
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#2 написал: акжана
Сегодня, 13:18
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (940|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 975
Это наверное один из тех редких случаев, когда вмешивается шестое чувство. Душа, независимо от нашего сознания предчувствует опасность. Возможно отсюда автор не случайно, а по зову души выбрал именно фильм по теме и следом успел предупредить жену о неисправных тормозах. Душа как божественный дар имеет большие возможности.
ПЛЮС! ++++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 13:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 63
Вокруг знаки обращенные к нам, их желательно замечать. Но вот что интрересно, кто-то ставит нам препятствия, испытывает нас, а кто-то помогает и дает подсказки?
Автор будьте внимательней и впредь!
Истории +, свежачок из жизни

Цитата: Talisha
Вот это я называю - человек синхронизирован с потоком и ловит знаки на лету! Браво, автор!! +

Talisha Вы так часто даете точно подмеченные комменты, что после Вас можно уже ничего не писать!
Я правда всеж нацарапал.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#4 написал: Вареньевна
Сегодня, 14:29
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (439|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 439
Цитата: Talisha
Вот это я называю - человек синхронизирован с потоком и ловит знаки на лету! Браво, автор!! +



Даже нечего добавить.
Плюс за историю.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#5 написал: Elena-lvs
Сегодня, 14:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (117|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 613
Любите жену и ребенкаblush heart_eyes вот и чуйка на них обостренная у Вас!!! Этож хорошо...всем бы так!!!
А воспитывать и учить, когда она за рулём не надо)))Всё приходит с опытом...дело времени
Хотя у Вас у мужчин это в крови...
У меня стаж водительский 12 лет и правила я лучше мужа знаю( много раз на спор проверяли), но когда он едит со мной, то тоже умудряется меня учить))) Наверное это любовь!!!)))
Удачи Вам и Любви...Спасибо +
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#6 написал: Koroleffna
Сегодня, 16:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 425
За историю плюс.За чуткость и заботу о своих близких-респект.
Зарегистрирован: 10.05.2014
 
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 16:46
0
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Репутация: (21|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 462
Да уж. Девки должны быть точно под контролем. Плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
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