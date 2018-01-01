Леди-пантера

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:03

Причина: Авторская стилистика сохранена

Эвиллс Просмотров: 20 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 02:03 by

Вечер золотом плавился в неге,И янтарный струился закат.Ты задумалась вновь о побеге,Пожелала свободы в сто крат!Почему ты, родная, тревожишьНовым плачем свои миражи?Убежать от себя ты не сможешь.И не надо отчаянной лжи!Ты мечтаешь о вечном полёте,Вольных мыслях и песнях своих.В каждой новой, трагической ноте,Видишь мой одурманенный стих.И поёшь вдохновенно, чаруя.И летаешь, но только во сне.Знай, настанет мгновенье - приду я!Снова бросишь, расплакавшись, мне:"Почему не приносишь покоя?Как ты смеешь являться в мой дом?!Позабыл, может? Помнишь ли, кто я?!Не боишься уснуть вечным сном?"Я не с этой планеты, родная.И погибнуть я здесь не боюсь.Ты жестоко упрямая, злая!Но взаимности всё же добьюсь.Синевою наполненны губы.И лицо слишком бледно твоё.Мы, пришельцы, ты знай, однолюбы.И всегда забираем своё.Аватар вечной гибельной сказки,Синекожая леди из снов.Вновь явлюсь в явь твою без опаски.Для тебя измениться готов.Стану я василькового цвета,Научусь вдохновенно летать!Наша главная песня не спета.О тебе лишь возможно мечтать!О, жестокая леди-пантера,Стану я леопардом твоим.Чувство страсти не знает размера!Вместе в наши мечты полетим...

Ключевые слова: Пантера оборотень сны мечты авторский стих

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