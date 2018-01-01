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Стихи

Леди-пантера

Вечер золотом плавился в неге,
И янтарный струился закат.
Ты задумалась вновь о побеге,
Пожелала свободы в сто крат!

Почему ты, родная, тревожишь
Новым плачем свои миражи?
Убежать от себя ты не сможешь.
И не надо отчаянной лжи!

Ты мечтаешь о вечном полёте,
Вольных мыслях и песнях своих.
В каждой новой, трагической ноте,
Видишь мой одурманенный стих.

И поёшь вдохновенно, чаруя.
И летаешь, но только во сне.
Знай, настанет мгновенье - приду я!
Снова бросишь, расплакавшись, мне:

"Почему не приносишь покоя?
Как ты смеешь являться в мой дом?!
Позабыл, может? Помнишь ли, кто я?!
Не боишься уснуть вечным сном?"

Я не с этой планеты, родная.
И погибнуть я здесь не боюсь.
Ты жестоко упрямая, злая!
Но взаимности всё же добьюсь.

Синевою наполненны губы.
И лицо слишком бледно твоё.
Мы, пришельцы, ты знай, однолюбы.
И всегда забираем своё.

Аватар вечной гибельной сказки,
Синекожая леди из снов.
Вновь явлюсь в явь твою без опаски.
Для тебя измениться готов.

Стану я василькового цвета,
Научусь вдохновенно летать!
Наша главная песня не спета.
О тебе лишь возможно мечтать!

О, жестокая леди-пантера,
Стану я леопардом твоим.
Чувство страсти не знает размера!
Вместе в наши мечты полетим...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:03
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:03 by ЭвиллсПросмотров: 20Комментарии: 0
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Ключевые слова: Пантера оборотень сны мечты авторский стих

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