Леди-пантераВечер золотом плавился в неге,
И янтарный струился закат.
Ты задумалась вновь о побеге,
Пожелала свободы в сто крат!
Почему ты, родная, тревожишь
Новым плачем свои миражи?
Убежать от себя ты не сможешь.
И не надо отчаянной лжи!
Ты мечтаешь о вечном полёте,
Вольных мыслях и песнях своих.
В каждой новой, трагической ноте,
Видишь мой одурманенный стих.
И поёшь вдохновенно, чаруя.
И летаешь, но только во сне.
Знай, настанет мгновенье - приду я!
Снова бросишь, расплакавшись, мне:
"Почему не приносишь покоя?
Как ты смеешь являться в мой дом?!
Позабыл, может? Помнишь ли, кто я?!
Не боишься уснуть вечным сном?"
Я не с этой планеты, родная.
И погибнуть я здесь не боюсь.
Ты жестоко упрямая, злая!
Но взаимности всё же добьюсь.
Синевою наполненны губы.
И лицо слишком бледно твоё.
Мы, пришельцы, ты знай, однолюбы.
И всегда забираем своё.
Аватар вечной гибельной сказки,
Синекожая леди из снов.
Вновь явлюсь в явь твою без опаски.
Для тебя измениться готов.
Стану я василькового цвета,
Научусь вдохновенно летать!
Наша главная песня не спета.
О тебе лишь возможно мечтать!
О, жестокая леди-пантера,
Стану я леопардом твоим.
Чувство страсти не знает размера!
Вместе в наши мечты полетим...
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:03
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:03 by ЭвиллсПросмотров: 20Комментарии: 0
Ключевые слова: Пантера оборотень сны мечты авторский стих