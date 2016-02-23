Книга Мучений

Книга МученийДождь свинцом из тучи капал,
На часах был день, а на деле - ночь.
Уронили книгу на пол,
Никто теперь не сможет вам помочь.
Проклятье во времени утекшем
Вернулось в мир, где им был создан грех.
И гибель для людей нарекшем
Пандора поднялась на самый верх.
Страницы буквы оголили,
Несящие в себе глубинные мучения.
И чистоту вокруг себя спалили,
Вернув в наш мир чужие заблуждения.
Себя же книга прочитала
На удивленье окружающих глупцов.
И время страшных дней настало
Из-за ошибки забывшихся слепцов.
И Судный день настал для всех,
Хоть все молили о пощаде за заслуги.
Но очернил их всем забытый грех,
Своим причудам люди стали слуги.
И грянул гром, земля восстала,
И духи из могильных ям нырнули в жизненную быль.
Всем взглядам женщина предстала,
Когда утихла в воздухе вся пыль.
Глаза ее горели адом,
Язык змеиный изо рта выглядывал, шипел.
Вокруг запахло сумашедшим смрадом,
Горгульи голос с ужасом запел:
"Все потеряли свое право жить,
Все, кто посмел запретную читать литературу,
Все, кто посмел книженцу зла открыть,
Те, кто обложки тронули текстуру".
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:07
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:07 by GastemirПросмотров: 57Комментарии: 2
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