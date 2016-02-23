Книга Мучений

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:07

Причина: Стилистика автора сохранена

Gastemir Просмотров: 57 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 12:07 by

Дождь свинцом из тучи капал,На часах был день, а на деле - ночь.Уронили книгу на пол,Никто теперь не сможет вам помочь.Проклятье во времени утекшемВернулось в мир, где им был создан грех.И гибель для людей нарекшемПандора поднялась на самый верх.Страницы буквы оголили,Несящие в себе глубинные мучения.И чистоту вокруг себя спалили,Вернув в наш мир чужие заблуждения.Себя же книга прочиталаНа удивленье окружающих глупцов.И время страшных дней насталоИз-за ошибки забывшихся слепцов.И Судный день настал для всех,Хоть все молили о пощаде за заслуги.Но очернил их всем забытый грех,Своим причудам люди стали слуги.И грянул гром, земля восстала,И духи из могильных ям нырнули в жизненную быль.Всем взглядам женщина предстала,Когда утихла в воздухе вся пыль.Глаза ее горели адом,Язык змеиный изо рта выглядывал, шипел.Вокруг запахло сумашедшим смрадом,Горгульи голос с ужасом запел:"Все потеряли свое право жить,Все, кто посмел запретную читать литературу,Все, кто посмел книженцу зла открыть,Те, кто обложки тронули текстуру".

Ключевые слова: Книга стих мучения глупость авторский стих

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