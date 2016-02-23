Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Книга Мучений

Дождь свинцом из тучи капал,
На часах был день, а на деле - ночь.
Уронили книгу на пол,
Никто теперь не сможет вам помочь.

Проклятье во времени утекшем
Вернулось в мир, где им был создан грех.
И гибель для людей нарекшем
Пандора поднялась на самый верх.

Страницы буквы оголили,
Несящие в себе глубинные мучения.
И чистоту вокруг себя спалили,
Вернув в наш мир чужие заблуждения.

Себя же книга прочитала
На удивленье окружающих глупцов.
И время страшных дней настало
Из-за ошибки забывшихся слепцов.

И Судный день настал для всех,
Хоть все молили о пощаде за заслуги.
Но очернил их всем забытый грех,
Своим причудам люди стали слуги.

И грянул гром, земля восстала,
И духи из могильных ям нырнули в жизненную быль.
Всем взглядам женщина предстала,
Когда утихла в воздухе вся пыль.

Глаза ее горели адом,
Язык змеиный изо рта выглядывал, шипел.
Вокруг запахло сумашедшим смрадом,
Горгульи голос с ужасом запел:

"Все потеряли свое право жить,
Все, кто посмел запретную читать литературу,
Все, кто посмел книженцу зла открыть,
Те, кто обложки тронули текстуру".

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:07
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:07 by GastemirПросмотров: 57Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Книга стих мучения глупость авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 12:09
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3065|0)
Публикаций: 312
Комментариев: 1 810
Язык змеиный изо рта выглядывал, шипел

Шта? smeh

Это не стихотворение, а набор слов - не важно, смотрится, впишется ли - лишь бы хоть как-то в рифму влезть.
Ужас, ужас, ужас.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#2 написал: Gastemir
Сегодня, 13:08
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 33
Цитата: Lynx
Язык змеиный изо рта выглядывал, шипел

Шта? smeh

Это не стихотворение, а набор слов - не важно, смотрится, впишется ли - лишь бы хоть как-то в рифму влезть.
Ужас, ужас, ужас.


Никак не могу понять, то простота стиха не нравится, из-за нехватки оборотов речи, то стих со множеством оборотов не нравится. Вообще-то этот стилистический прием называется синекдоха smile
Зарегистрирован: 31.08.2012
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.