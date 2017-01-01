Про Колькиного брата.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:49

Эвиллс Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:49 by

Сосед мой, Колька - тот ещё прикольщик,Мне рассказал историю по пьяни:"Мой братец, наркоман и самогонщик,Давно сидеть забросил на стакане.Всё потому, под вечер было дело.Закусывал и пил, всё чин по чину.На кухне вдруг за раз похолодело.И видит очень странного мужчину.Тот вышел из-за шкафа, ухмыляясь.Жевал большую колбасу неспешно.Вопрос задал, противненько оскалясь:- Ты третьим будешь? Видимо конечно...А мой братан так отвечал пришельцу:- Откуда взялся ты? Что за подстава?!Сейчас - как двину кулаком по тельцу!Не будешь ты так лыбиться лукаво.А незнакомец колбасой своею -Так врезал прямо в лоб ему, бедняге!И - цап его клыками прямо в шею!Ну много-ль надо было доходяге?И брат мой потерял тогда сознанье.Когда очнулся, видит: он в пещере.Вокруг него рычанье, завыванье.И прыгают все в чёрном, страшном Звери!А главный, тот что в мантии кровавой,Подходит к брату с вилами большими.И угрожает лютою расправой!И материт словами, жуть какими!Мой братец побывал, конечно, в коме.Зато - теперь он больше не бухает.Порядок он навёл приличный в доме.И с дрожью он тот случай вспоминает!Да он "торчит", конечно, но культурно.И варит самогон. Но лишь в продажу.Как вспомнит о чертях, ему - прям дурно!- Ты верь, Серёга, я сказал не лажу.Но я не доверяю Кольке, точно.Болтун он, как известно, уникальный!Хотя он, гад, так скалится порочно,Ну просто Демон Ада Инфернальный!

Ключевые слова: Демон черти самогон колбаса кома

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