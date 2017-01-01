Про Колькиного брата.Сосед мой, Колька - тот ещё прикольщик,
Мне рассказал историю по пьяни:
"Мой братец, наркоман и самогонщик,
Давно сидеть забросил на стакане.
Всё потому, под вечер было дело.
Закусывал и пил, всё чин по чину.
На кухне вдруг за раз похолодело.
И видит очень странного мужчину.
Тот вышел из-за шкафа, ухмыляясь.
Жевал большую колбасу неспешно.
Вопрос задал, противненько оскалясь:
- Ты третьим будешь? Видимо конечно...
А мой братан так отвечал пришельцу:
- Откуда взялся ты? Что за подстава?!
Сейчас - как двину кулаком по тельцу!
Не будешь ты так лыбиться лукаво.
А незнакомец колбасой своею -
Так врезал прямо в лоб ему, бедняге!
И - цап его клыками прямо в шею!
Ну много-ль надо было доходяге?
И брат мой потерял тогда сознанье.
Когда очнулся, видит: он в пещере.
Вокруг него рычанье, завыванье.
И прыгают все в чёрном, страшном Звери!
А главный, тот что в мантии кровавой,
Подходит к брату с вилами большими.
И угрожает лютою расправой!
И материт словами, жуть какими!
Мой братец побывал, конечно, в коме.
Зато - теперь он больше не бухает.
Порядок он навёл приличный в доме.
И с дрожью он тот случай вспоминает!
Да он "торчит", конечно, но культурно.
И варит самогон. Но лишь в продажу.
Как вспомнит о чертях, ему - прям дурно!
- Ты верь, Серёга, я сказал не лажу.
Но я не доверяю Кольке, точно.
Болтун он, как известно, уникальный!
Хотя он, гад, так скалится порочно,
Ну просто Демон Ада Инфернальный!
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:49
Сегодня, 06:49 by ЭвиллсПросмотров: 7Комментарии: 0
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