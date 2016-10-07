Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

О Дарье Салтыковой

Кровавая, мятежная душа,
Не приняла ты дерзкого отказа,
Своих крестьян с дурным наказом
Отправила судьбу свершать…

Однако ж те удумали иное,
Открылись приговоренным тобой.
В твоей усадьбе родовой
Был дикий вой… спаслись те двое.

Тобою овладела ярость,
Желание терзать и убивать!
Он не хотел с тобой связать
Ни жизни путь, ни встретить старость…

Собственноручно сотню крепостных
Забила ты с немыслимою злобой,
Жестокосердная особа,
На поле выстроив кресты.

И даже в камере темницы,
Последний испуская дух,
Прощенья не просила вслух
И не глядела на божницу.

Кровавая, мятежная душа,
В безмолвии ты бродишь по погосту.
Надгробия унылый остов
Устало время разрушать.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:28 by РАСМУСПросмотров: 58Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Кровавая барыня Салтычиха нераскаявшаяся авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 17:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 117
А ничё, мне понравилось. С рифмами и словами беда, но чувствуется страсть и неравнодушие к теме. Последние две строки - отдельный плюсик.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:07
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 58
Комментариев: 463
Вот если б я писал стихи,
не зная рифмы и слога,
то написал бы так же,
как автор обозначил,
сия времена.

Ну вот типа так и читается стих.Но за необыкновенный дерзкий экскурс во времена салтыковщины,поставлю огромный плюс! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#3 написал: Летяга
Вчера, 21:57
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7567|-1)
Публикаций: 179
Комментариев: 5 775
Вот уж не думала, что Салтычихе стихи посвятить можно! И неплохо совсем получилось.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#4 написал: Серебряная пуля
Вчера, 22:02
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1687|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 195
Рифма не банальная, как и слог, перечитала, расставив ударения, и всё встало на места. Сюжет потрясающий. Плюс.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.