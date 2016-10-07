О Дарье Салтыковой

О Дарье СалтыковойКровавая, мятежная душа,
Не приняла ты дерзкого отказа,
Своих крестьян с дурным наказом
Отправила судьбу свершать…
Однако ж те удумали иное,
Открылись приговоренным тобой.
В твоей усадьбе родовой
Был дикий вой… спаслись те двое.
Тобою овладела ярость,
Желание терзать и убивать!
Он не хотел с тобой связать
Ни жизни путь, ни встретить старость…
Собственноручно сотню крепостных
Забила ты с немыслимою злобой,
Жестокосердная особа,
На поле выстроив кресты.
И даже в камере темницы,
Последний испуская дух,
Прощенья не просила вслух
И не глядела на божницу.
Кровавая, мятежная душа,
В безмолвии ты бродишь по погосту.
Надгробия унылый остов
Устало время разрушать.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:28 by РАСМУСПросмотров: 58Комментарии: 4
Ключевые слова: Кровавая барыня Салтычиха нераскаявшаяся авторский стих