О Дарье Салтыковой

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

РАСМУС Просмотров: 58 Комментарии: 4 +6 Вчера, 14:28 by

Кровавая, мятежная душа,Не приняла ты дерзкого отказа,Своих крестьян с дурным наказомОтправила судьбу свершать…Однако ж те удумали иное,Открылись приговоренным тобой.В твоей усадьбе родовойБыл дикий вой… спаслись те двое.Тобою овладела ярость,Желание терзать и убивать!Он не хотел с тобой связатьНи жизни путь, ни встретить старость…Собственноручно сотню крепостныхЗабила ты с немыслимою злобой,Жестокосердная особа,На поле выстроив кресты.И даже в камере темницы,Последний испуская дух,Прощенья не просила вслухИ не глядела на божницу.Кровавая, мятежная душа,В безмолвии ты бродишь по погосту.Надгробия унылый остовУстало время разрушать.

Ключевые слова: Кровавая барыня Салтычиха нераскаявшаяся авторский стих

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