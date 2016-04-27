Роксолана

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 04:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

РАСМУС Просмотров: 48 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 04:55 by

Рыжими кудрями, зеленью глазОчаровала султана.Мовой славянской, певучестью фраз,Гибкостью тонкого стана.Смехом безудержным, острым умом,Хитростью, щедростью, силой...Мудростью женской, твердой рукойДорогу себе ты мостила.Многие годы гарем трепетал,В страхе ловил твои знаки.Чувства султана, как ценный кристалл,Будто пунцовые маки.Память о них сохранилась в веках,Выжжена вязью арабской.Следом за нею ползёт клевета,Твои продолжая мытарства.Тенью мелькнешь в затонувшем дворце,В водах его отразившись.Враг твою тайну упрятал в ларце,Победой своей насладившись.Поданы яства, и только одноСмертельным напитано ядом...Рыбкой спускалась на самое дноМеж небесами и адом...Смерть не оставила шансов тебе,Кончены жизни аккорды.В Йеребатана сумрачной тьмеТень твоя шествует гордо.

Ключевые слова: Рыжая зеленоглазая тень йеребатан яд авторский стих

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