РоксоланаРыжими кудрями, зеленью глаз
Очаровала султана.
Мовой славянской, певучестью фраз,
Гибкостью тонкого стана.
Смехом безудержным, острым умом,
Хитростью, щедростью, силой...
Мудростью женской, твердой рукой
Дорогу себе ты мостила.
Многие годы гарем трепетал,
В страхе ловил твои знаки.
Чувства султана, как ценный кристалл,
Будто пунцовые маки.
Память о них сохранилась в веках,
Выжжена вязью арабской.
Следом за нею ползёт клевета,
Твои продолжая мытарства.
Тенью мелькнешь в затонувшем дворце,
В водах его отразившись.
Враг твою тайну упрятал в ларце,
Победой своей насладившись.
Поданы яства, и только одно
Смертельным напитано ядом...
Рыбкой спускалась на самое дно
Меж небесами и адом...
Смерть не оставила шансов тебе,
Кончены жизни аккорды.
В Йеребатана сумрачной тьме
Тень твоя шествует гордо.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 04:55
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 04:55 by РАСМУСПросмотров: 48Комментарии: 3
Ключевые слова: Рыжая зеленоглазая тень йеребатан яд авторский стих