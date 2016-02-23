Детские страшилки

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:16

Причина: Стилистика автора сохранена

Шарлотта Корде Просмотров: 53 Комментарии: 6 +5 Вчера, 13:16 by

Как дивно было в раннем детстве,От жути сладостной томясь,Укрывшись в сумраке подъезда,Свои портфели бросив в грязь,Шептать об ужасах и мраке,О смерти, тьме и мертвецах,О палачах, кровавой плахе,Впервые ощущая страх.Перед друг дружкой мы храбрились,Как будто нам все нипочем,Как будто вечными родилисьИ точно вечно не умрем.Еще не ведая печалей,Мы их готовились встречать,Броню заранее ковали,Чтоб этот мир завоевать...Но по ночам как было жуткоИдти на кухню и во двор,Какой казался страшной шуткойВаш мирный детский разговор!Как в темноте все оживало:Таились призраки во тьме,Чудовища тянули жвала,Маньяки не в своем умеРезвились прямо перед дверью,Скелеты прятались в шкафах,Под окнами таились звери,И Смерть являлась нам во снах.Не простыни, а привиденьяСвисали на веревках там,И, чавкая от предвкушенья,Скрывались монстры по углам,А по пути до туалетаКрались ужасные слепцы...И так до самого рассветаНе утихали мертвецы.Но Время нас так изменило,Уж мы не дети, как тогда.И на пути у нас к могилеКуда страшнее темнота.

Ключевые слова: Страшилки детство мертвецы монстры авторский стих

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