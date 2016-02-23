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Стихи

Детские страшилки

Как дивно было в раннем детстве,
От жути сладостной томясь,
Укрывшись в сумраке подъезда,
Свои портфели бросив в грязь,

Шептать об ужасах и мраке,
О смерти, тьме и мертвецах,
О палачах, кровавой плахе,
Впервые ощущая страх.

Перед друг дружкой мы храбрились,
Как будто нам все нипочем,
Как будто вечными родились
И точно вечно не умрем.

Еще не ведая печалей,
Мы их готовились встречать,
Броню заранее ковали,
Чтоб этот мир завоевать...

Но по ночам как было жутко
Идти на кухню и во двор,
Какой казался страшной шуткой
Ваш мирный детский разговор!

Как в темноте все оживало:
Таились призраки во тьме,
Чудовища тянули жвала,
Маньяки не в своем уме

Резвились прямо перед дверью,
Скелеты прятались в шкафах,
Под окнами таились звери,
И Смерть являлась нам во снах.

Не простыни, а привиденья
Свисали на веревках там,
И, чавкая от предвкушенья,
Скрывались монстры по углам,

А по пути до туалета
Крались ужасные слепцы...
И так до самого рассвета
Не утихали мертвецы.

Но Время нас так изменило,
Уж мы не дети, как тогда.
И на пути у нас к могиле
Куда страшнее темнота.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:16
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 13:16 by Шарлотта КордеПросмотров: 53Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Страшилки детство мертвецы монстры авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 13:16
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2471|0)
Публикаций: 254
Комментариев: 1 550
Стихотворение классное, а концовка так вообще убила! Сначала все забавно, а потом так философски завершилось, что улыбаться расхотелось)
Плюс!
Зарегистрирован: 23.02.2016
           
#2 написал: TiTaN_2017
Вчера, 13:22
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (93|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 568
Как в детстве побывал на время! Хороший стих! Супер!++++++++++
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#3 написал: Red Scorpion
Вчера, 14:43
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1984|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 224
... Отличное стихотворение, прочитал с удовольствием, правда за портфели в грязи можно было так отгрести, что не унесешь сразу))) Поэтому мы портфели вешали на ручку двери запасного выхода или батарею.

Жму стрелочку вверх.
Зарегистрирован: 28.11.2012
#4 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 15:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 10
Цитата: Red Scorpion
... Отличное стихотворение, прочитал с удовольствием, правда за портфели в грязи можно было так отгрести, что не унесешь сразу))) Поэтому мы портфели вешали на ручку двери запасного выхода или батарею.

Жму стрелочку вверх.

Мы бросали, где попало. Сидели на них. Еще и с горки на них катались.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#5 написал: Red Scorpion
Вчера, 15:18
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1984|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 224
Цитата: Шарлотта Корде
Еще и с горки на них катались.

ага... было такое.. потом все тетради, дневник и учебники сушились на батарее, а я в это время сушился в углу))) ( за порчу "государственного и социалистического имущества" smeh )
Зарегистрирован: 28.11.2012
#6 написал: Tigger power
Вчера, 21:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (416|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 197
Точно, все так и было))) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
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