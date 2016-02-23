Детские страшилки

Детские страшилкиКак дивно было в раннем детстве,
От жути сладостной томясь,
Укрывшись в сумраке подъезда,
Свои портфели бросив в грязь,
Шептать об ужасах и мраке,
О смерти, тьме и мертвецах,
О палачах, кровавой плахе,
Впервые ощущая страх.
Перед друг дружкой мы храбрились,
Как будто нам все нипочем,
Как будто вечными родились
И точно вечно не умрем.
Еще не ведая печалей,
Мы их готовились встречать,
Броню заранее ковали,
Чтоб этот мир завоевать...
Но по ночам как было жутко
Идти на кухню и во двор,
Какой казался страшной шуткой
Ваш мирный детский разговор!
Как в темноте все оживало:
Таились призраки во тьме,
Чудовища тянули жвала,
Маньяки не в своем уме
Резвились прямо перед дверью,
Скелеты прятались в шкафах,
Под окнами таились звери,
И Смерть являлась нам во снах.
Не простыни, а привиденья
Свисали на веревках там,
И, чавкая от предвкушенья,
Скрывались монстры по углам,
А по пути до туалета
Крались ужасные слепцы...
И так до самого рассвета
Не утихали мертвецы.
Но Время нас так изменило,
Уж мы не дети, как тогда.
И на пути у нас к могиле
Куда страшнее темнота.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:16
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 13:16 by Шарлотта КордеПросмотров: 53Комментарии: 6
Ключевые слова: Страшилки детство мертвецы монстры авторский стих