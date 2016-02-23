Ты смеёшься

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:43

Причина: Стилистика автора сохранена

Арника Просмотров: 49 Комментарии: 6 +3 Вчера, 17:43 by

Ты смеёшься так яростно, так безбожно, что никто не решается улыбнуться, вены синие вспухли под тонкой кожей, будто ты приказал им вот так вот дуться. Ты ломаешься в голос, с коротким треском, что у господа вяжет во рту от боли, и он тихо садится напротив в кресло, долго смотрит и тянет к тебе ладони. Только ты улыбаешься, кровь стекает с подбородка на голую грудь и жжётся. Говоришь полушёпотом, не мигая: «Ах отец, почему тебе не смеётся?».И хохочешь, хохочешь истошно, зычно, не жалея натянутых в горле связок, ибо горе поистине безгранично и ложится на плечи твои как ряса. Только ты направляешь глаза как дуло, поддаёшься вперёд иссечённым телом, и твой голос впервые так зверски гулок, что господь и не ведает, в чём тут дело.Ибо ты говоришь ему, как стреляешь: «Ах отец, я ведь дьяволу продал душу. Отчего? Ты и вправду, мой бог, не знаешь?Таковы нынче цены, чтоб ты нас слушал».

Ключевые слова: Отец бог страдания душа авторский стих

Другие, подобные истории: