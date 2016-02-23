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Стихи

Ты смеёшься

Ты смеёшься так яростно, так безбожно, что никто не решается улыбнуться, вены синие вспухли под тонкой кожей, будто ты приказал им вот так вот дуться. Ты ломаешься в голос, с коротким треском, что у господа вяжет во рту от боли, и он тихо садится напротив в кресло, долго смотрит и тянет к тебе ладони. Только ты улыбаешься, кровь стекает с подбородка на голую грудь и жжётся. Говоришь полушёпотом, не мигая: «Ах отец, почему тебе не смеётся?».

И хохочешь, хохочешь истошно, зычно, не жалея натянутых в горле связок, ибо горе поистине безгранично и ложится на плечи твои как ряса. Только ты направляешь глаза как дуло, поддаёшься вперёд иссечённым телом, и твой голос впервые так зверски гулок, что господь и не ведает, в чём тут дело.

Ибо ты говоришь ему, как стреляешь: «Ах отец, я ведь дьяволу продал душу. Отчего? Ты и вправду, мой бог, не знаешь?
Таковы нынче цены, чтоб ты нас слушал».

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:43
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 17:43 by АрникаПросмотров: 49Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Отец бог страдания душа авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 17:45
0
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Плюс! Очень нравится четкость и лаконичность, ну а философия - вообще отдельный разговор. Только б от автора еще чего-нибудь веселее бы) а то сплошь тлен)
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: Estellan
Вчера, 18:08
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Цена порой неравнозначна. Да что там порой, чаще всего. Мне нравится, весьма непривычно.
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#3 написал: Почетный святой
Вчера, 18:23
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Классный стих.
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#4 написал: TiTaN_2017
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Честно.....не очень.....набор фраз.....
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#5 написал: Калина74
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Комментарии излишни. Плюс бесконечный и - спасибо, автор: вы очень-очень радуете своим творчеством, если не всех, то тех, кого надо good
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#6 написал: Ман666
Вчера, 22:18
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это стих?
да?
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