Про мёртвых
Нечасто мы встречаемся лицом к лицу
С покойниками.
Они змеёй крадутся к храбрецу,
Приковывая
Взгляд к нелепому итогу жизни.
Взирают, словно с укоризной,
Окольцовывая воображение
Любому молодцу.
И ночью просыпаются в могильной тишине,
Подобные свинцу.
Не потопить их лица бледные в вине.
И даже мудрецу,
Что диалог привык вести со Смертью,
Порою боязно, когда свеча вдруг меркнет,
Свеча – судьба.
У каждого сияния – свой час.
Но вечная внутри борьба
Идёт за право полыхать, светить и догорать.
Пугает поражение.
И взгляд со стороны всегда внушает страх,
Подогревает воображение,
Подмасливает ладони,
Казнью лютой на глазах приговорённых
Пред нами предстаёт мертвец.
Преследует во снах.
Покоя не даёт и в дверь стучится, обагрённый.
Напоминая, что придёт и наш черёд.
Подступит наш конец.
Через двадцатого иль через одного?
Кто следующий? Вот вопрос,
Что задаёт нам нежилец,
Cползая с белой скатерти,
Оживший в страхе подсознательном.
Он знает? Нет. Молчит покойник безутешно.
Свечу задует Смерть в храме небьющихся сердец.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:53
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 16:53 by johnny-max-cageПросмотров: 24Комментарии: 2
Ключевые слова: Смерть мёртвые покойники страх авторский стих