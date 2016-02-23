Про мёртвых

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:53

Причина: Стилистика автора сохранена

johnny-max-cage Просмотров: 24 Комментарии: 2 0 Сегодня, 16:53 by

Нечасто мы встречаемся лицом к лицуС покойниками.Они змеёй крадутся к храбрецу,ПриковываяВзгляд к нелепому итогу жизни.Взирают, словно с укоризной,Окольцовывая воображениеЛюбому молодцу.И ночью просыпаются в могильной тишине,Подобные свинцу.Не потопить их лица бледные в вине.И даже мудрецу,Что диалог привык вести со Смертью,Порою боязно, когда свеча вдруг меркнет,Свеча – судьба.У каждого сияния – свой час.Но вечная внутри борьбаИдёт за право полыхать, светить и догорать.Пугает поражение.И взгляд со стороны всегда внушает страх,Подогревает воображение,Подмасливает ладони,Казнью лютой на глазах приговорённыхПред нами предстаёт мертвец.Преследует во снах.Покоя не даёт и в дверь стучится, обагрённый.Напоминая, что придёт и наш черёд.Подступит наш конец.Через двадцатого иль через одного?Кто следующий? Вот вопрос,Что задаёт нам нежилец,Cползая с белой скатерти,Оживший в страхе подсознательном.Он знает? Нет. Молчит покойник безутешно.Свечу задует Смерть в храме небьющихся сердец.

Ключевые слова: Смерть мёртвые покойники страх авторский стих

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