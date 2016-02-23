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Стихи

Про мёртвых



Нечасто мы встречаемся лицом к лицу
С покойниками.
Они змеёй крадутся к храбрецу,
Приковывая
Взгляд к нелепому итогу жизни.
Взирают, словно с укоризной,
Окольцовывая воображение
Любому молодцу.
И ночью просыпаются в могильной тишине,
Подобные свинцу.
Не потопить их лица бледные в вине.
И даже мудрецу,
Что диалог привык вести со Смертью,
Порою боязно, когда свеча вдруг меркнет,
Свеча – судьба.
У каждого сияния – свой час.
Но вечная внутри борьба
Идёт за право полыхать, светить и догорать.
Пугает поражение.
И взгляд со стороны всегда внушает страх,
Подогревает воображение,
Подмасливает ладони,
Казнью лютой на глазах приговорённых
Пред нами предстаёт мертвец.
Преследует во снах.
Покоя не даёт и в дверь стучится, обагрённый.
Напоминая, что придёт и наш черёд.
Подступит наш конец.
Через двадцатого иль через одного?
Кто следующий? Вот вопрос,
Что задаёт нам нежилец,
Cползая с белой скатерти,
Оживший в страхе подсознательном.
Он знает? Нет. Молчит покойник безутешно.
Свечу задует Смерть в храме небьющихся сердец.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:53
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 16:53 by johnny-max-cageПросмотров: 24Комментарии: 2
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Ключевые слова: Смерть мёртвые покойники страх авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 16:54
+1
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2346|0)
Публикаций: 217
Комментариев: 1 467
Очень понравилось) спасибо, всегда читаю с удовольствием) и смотрю)
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: teksas73
Сегодня, 17:54
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (21|-1)
Публикаций: 26
Комментариев: 1 505
Заснуть боишься ты сегодня?
Это факт.
Тебя страшит прикосновение его ладоней.
Это страх.
Змеёй стремительной скользнет по сердцу мрак,
Его увидев ты узреешь полный....... швах

Низкий реверанс и все такое. Огромное количество плюсов+++++++++
Зарегистрирован: 13.08.2014
     
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