Доктор - друг

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Эвиллс Просмотров: 30 Комментарии: 1 +7 Сегодня, 11:03 by

Бархатные лапы мне на плечиПоложил мой друг большой, мохнатый.Говорил чарующие речи,Звал меня восторженно куда-то!Сны принёс из прошлого, лихие.Золото в глазах его сверкало.Он привёл с собою все стихии.Вместе нам опять так жарко стало!...Ты меня чаруешь постоянно,Стоит лишь прийти к тебе под вечер.Смотришь ты в глаза с улыбкой странно,Обнимаешь лапами за плечи.- Чёрный волк. Настойчивый и странный,Ты опять привёл меня в смущение!Я такой же. Но непостоянный.Ты меня постарше, без сомнения.Не смотри надменно на меня ты.Не ввергай в излишнее смятение!Я же, как и ты, врагом проклятый.Мы с тобой похожи так в общении.Раны вновь мои устало лечишь.За меня волнуешься несчастно.- Но воспоминаниями калечишь!(Виноват я. Помню, это ясно).Не желал тебя губить, приятель!Так случилось, в прошлом я - убийца.И теперь, мой друг, ты мне - каратель.И не сможем мы остановиться!Доктор мой магический, любимый,Залечи воспоминания - раны!Друг мой, мне всегда необходимый,Мы идём гулять в посмертия страны...

Ключевые слова: Посмертие волк прогулка авторский стих

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