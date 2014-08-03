Доктор - друг

Доктор - другБархатные лапы мне на плечи
Положил мой друг большой, мохнатый.
Говорил чарующие речи,
Звал меня восторженно куда-то!
Сны принёс из прошлого, лихие.
Золото в глазах его сверкало.
Он привёл с собою все стихии.
Вместе нам опять так жарко стало!
...Ты меня чаруешь постоянно,
Стоит лишь прийти к тебе под вечер.
Смотришь ты в глаза с улыбкой странно,
Обнимаешь лапами за плечи.
- Чёрный волк. Настойчивый и странный,
Ты опять привёл меня в смущение!
Я такой же. Но непостоянный.
Ты меня постарше, без сомнения.
Не смотри надменно на меня ты.
Не ввергай в излишнее смятение!
Я же, как и ты, врагом проклятый.
Мы с тобой похожи так в общении.
Раны вновь мои устало лечишь.
За меня волнуешься несчастно.
- Но воспоминаниями калечишь!
(Виноват я. Помню, это ясно).
Не желал тебя губить, приятель!
Так случилось, в прошлом я - убийца.
И теперь, мой друг, ты мне - каратель.
И не сможем мы остановиться!
Доктор мой магический, любимый,
Залечи воспоминания - раны!
Друг мой, мне всегда необходимый,
Мы идём гулять в посмертия страны...
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:03 by ЭвиллсПросмотров: 30Комментарии: 1
Ключевые слова: Посмертие волк прогулка авторский стих