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Стихи

Доктор - друг

Бархатные лапы мне на плечи
Положил мой друг большой, мохнатый.
Говорил чарующие речи,
Звал меня восторженно куда-то!

Сны принёс из прошлого, лихие.
Золото в глазах его сверкало.
Он привёл с собою все стихии.
Вместе нам опять так жарко стало!

...Ты меня чаруешь постоянно,
Стоит лишь прийти к тебе под вечер.
Смотришь ты в глаза с улыбкой странно,
Обнимаешь лапами за плечи.

- Чёрный волк. Настойчивый и странный,
Ты опять привёл меня в смущение!
Я такой же. Но непостоянный.
Ты меня постарше, без сомнения.

Не смотри надменно на меня ты.
Не ввергай в излишнее смятение!
Я же, как и ты, врагом проклятый.
Мы с тобой похожи так в общении.

Раны вновь мои устало лечишь.
За меня волнуешься несчастно.
- Но воспоминаниями калечишь!
(Виноват я. Помню, это ясно).

Не желал тебя губить, приятель!
Так случилось, в прошлом я - убийца.
И теперь, мой друг, ты мне - каратель.
И не сможем мы остановиться!

Доктор мой магический, любимый,
Залечи воспоминания - раны!
Друг мой, мне всегда необходимый,
Мы идём гулять в посмертия страны...

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:03 by ЭвиллсПросмотров: 30Комментарии: 1
+7

Ключевые слова: Посмертие волк прогулка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:50
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Черных, правда, не нашла.
Плюс!
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
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