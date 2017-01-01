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Стихи

Он ко мне приходил

Он ко мне приходил и не ведал, о чём говорить. Непростительно громко часы отмеряли свой ход. Он был так обнажён предо мною, но силился скрыть, что давно отсырел и погиб уже раз так пятьсот. Боль дробила виски и буравила в сердце дыру, потому что ему я ничем не смогла бы помочь. Я смотрела в глаза и читала немое «умру, непременно умру, как закончится вечная ночь». Я со страхом глядела в открытое настежь окно, где себя изживала прошитая дробью луна, и хотела сорвать небосвода тугое сукно, чтоб укутать того, в ком молчали и мир, и война. Лишь безумное горе, бездолье, вселенская скорбь, словно бедный отец потерял дорогое дитя. И теперь он молчал, точно зная, что свидится вскорь столько долгих, наполненных мукою жизней спустя.

Он ко мне приходил и не ведал, о чём рассказать, лишь бросал в пустоту то и дело мучительный вздох. Я гадала про имя, хотела его называть, только с губ неизменно слетало:

ну здравствуй же,
Бог.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:47
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:46 by АрникаПросмотров: 6Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бог ночь отец дитя авторский стих

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