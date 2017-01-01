Мой повелитель

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:05

Причина: Стилистика автора сохранена

Missoln Просмотров: 201 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:05 by

Мне хотелось перекричать свои мысли.Только внутренний голос был громче.Он упорно твердил о жизни,Говорил, что не сможет больше.Тощее тело слабело с каждой минутой.Вместо собственной плоти - клочки.Дышать, не поддаваясь испугу,Не думать о том, что ждёт впереди.Дьявольский смех пронесся как молния.С этой ужасной усмешкой и рвением,Улыбка от каждой капельки кровиДля меня казалась хуже презрения."Добро пожаловать в Ад, моя девочка.Прошу, чувствуй себя тут, как дома.Выбирай: самое острое лезвие,Или желаешь сыграть по-иному?"Моя душа разрывалась на мелкие части.Осколки внутри словно все прорезали.Его игра без моего же участия,В которой даже не огласили правил.Смерть ускользала, дразня так навязчиво.Люцифер все продолжал усмехаться.Жаль, не раздавались овации,Этот спектакль был, правда, прекрасный.Я просто игрушка в руках самого Сатаны,Где Падший по-детски дёргал за нити.За нити остатков грешной души,Вы ведь счастливы, мой повелитель?

Ключевые слова: Ад пытки дъявол повелитель авторский стих

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