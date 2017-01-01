Мой повелительМне хотелось перекричать свои мысли.
Только внутренний голос был громче.
Он упорно твердил о жизни,
Говорил, что не сможет больше.
Тощее тело слабело с каждой минутой.
Вместо собственной плоти - клочки.
Дышать, не поддаваясь испугу,
Не думать о том, что ждёт впереди.
Дьявольский смех пронесся как молния.
С этой ужасной усмешкой и рвением,
Улыбка от каждой капельки крови
Для меня казалась хуже презрения.
"Добро пожаловать в Ад, моя девочка.
Прошу, чувствуй себя тут, как дома.
Выбирай: самое острое лезвие,
Или желаешь сыграть по-иному?"
Моя душа разрывалась на мелкие части.
Осколки внутри словно все прорезали.
Его игра без моего же участия,
В которой даже не огласили правил.
Смерть ускользала, дразня так навязчиво.
Люцифер все продолжал усмехаться.
Жаль, не раздавались овации,
Этот спектакль был, правда, прекрасный.
Я просто игрушка в руках самого Сатаны,
Где Падший по-детски дёргал за нити.
За нити остатков грешной души,
Вы ведь счастливы, мой повелитель?
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:05
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 02:05 by MissolnПросмотров: 201Комментарии: 0
Ключевые слова: Ад пытки дъявол повелитель авторский стих