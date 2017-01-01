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Стихи

Опасное знание

Я не мистик и не лирик,
Я hardcore-естествовед,
На любой вопрос о мире
Мне наука даст ответ.

Задеру рубашку,
Посмотрю мурашки!

Знаю я - они живые!
Мыслят, чувствуют, едят,
Они сами говорили -
Выходили на контакт.

Я - огромная планета,
Есть во мне леса, моря,
А пупырки хладовые -
Цивилизация моя!

Первым я открыл секрет,
И с тех пор мне жизни нет.

Сразу в дверь мне позвонили,
И сказали, что залил.
Ничего им не открыл я,
Всех порезать пригрозил.

Знаю этих я "соседей",
Что дежурят у дверей,
И не дамся в злые сети
ЦРУшных упырей.

С того раза на меня
Травля начинается -
Кажно утро за окном
Ктой-то ошивается.

ЗвОнют мне на телефон,
Стуками пугают,
Чую я, в водопровод
Что-то подсыпают!

Облучом меня лучали
Из летающих тарел,
С телевизора внушали...
Как мой разум уцелел?

Мой народ поработить
Хочут злопыхатели,
Души их заполучить..
Потому старательно

Давят мне на психику,
Чтоб мурашек выдал я,
Мною избранный народ,
Для которых я - как Бог!

Если своим голосом
Я им прикажу,
Станут поклоняться все
Мировому Злу!

Станет их хозяином
Дьявол-Люцифер,
Будет радоваться Сет,
Ведь у душ размера нет!

Станут все мурашки
Легионом Зла.
Будут они слугами
Чёрного Козла!

Чтобы безобразия
Мне не допустить,
Может, все мурашки
Бритвой соскоблить?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:05
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 19:05 by Почетный святойПросмотров: 70Комментарии: 0
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Ключевые слова: Иные миры контакт слежка Люцифер авторский стих

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