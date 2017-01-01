Опасное знание

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 19:05

Причина: Изменён раздел.

Почетный святой Просмотров: 70 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 19:05 by

Я не мистик и не лирик,Я hardcore-естествовед,На любой вопрос о миреМне наука даст ответ.Задеру рубашку,Посмотрю мурашки!Знаю я - они живые!Мыслят, чувствуют, едят,Они сами говорили -Выходили на контакт.Я - огромная планета,Есть во мне леса, моря,А пупырки хладовые -Цивилизация моя!Первым я открыл секрет,И с тех пор мне жизни нет.Сразу в дверь мне позвонили,И сказали, что залил.Ничего им не открыл я,Всех порезать пригрозил.Знаю этих я "соседей",Что дежурят у дверей,И не дамся в злые сетиЦРУшных упырей.С того раза на меняТравля начинается -Кажно утро за окномКтой-то ошивается.ЗвОнют мне на телефон,Стуками пугают,Чую я, в водопроводЧто-то подсыпают!Облучом меня лучалиИз летающих тарел,С телевизора внушали...Как мой разум уцелел?Мой народ поработитьХочут злопыхатели,Души их заполучить..Потому старательноДавят мне на психику,Чтоб мурашек выдал я,Мною избранный народ,Для которых я - как Бог!Если своим голосомЯ им прикажу,Станут поклоняться всеМировому Злу!Станет их хозяиномДьявол-Люцифер,Будет радоваться Сет,Ведь у душ размера нет!Станут все мурашкиЛегионом Зла.Будут они слугамиЧёрного Козла!Чтобы безобразияМне не допустить,Может, все мурашкиБритвой соскоблить?

Ключевые слова: Иные миры контакт слежка Люцифер авторский стих

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