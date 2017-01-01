Зазеркальная книга

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:09

Эвиллс Просмотров: 101 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 00:09 by

По Зазеркалью долго я блуждал,Не мог найти её. И с ней согреться.Я верить не хотел, что потерял!Что у моей любви застыло сердце...Нежданно льдом подёрнулось оно.Возможно, знаю, в чём тому причина.Возможно, виноват я. Всё-равноЕсть оправданье мне: я не машина!Я увлекаюсь новою мечтой,Я падаю в желанные объятья...Не нужен суд суровый надо мной,Не заслужил я страшного проклятья!Она не прокляла. Она ушла,Дыханием Зимы меня овеяв.И для меня как-будто умерла,Любовную игру с другим затеяв.Ей весело. Забыла про меня!Ей отдых от меня - её же право.И любит не меня, а лишь себя,А может, и того, что зрит лукаво...Её найду! И может, не убью.Лишь потому, что прав у ней поболе.А может быть, ещё её люблю?И без неё не пОлны счастья доли?Быть может, не убью я и того,Кто счастье ей дарил, меня подвинув.Быть может, не оставлю одногоВ тех зеркалах, где я шёл, в печали сгинув.Коварная, жестокая родня,Я вас найду! Узрите, холодея:Я раскрываю Книгу Бытия.И кровью в ней пишу. Себя - злодея!

Ключевые слова: Зазеркалье призрак маг злоба месть авторский стих

Другие, подобные истории: