Зазеркальная книга
По Зазеркалью долго я блуждал,
Не мог найти её. И с ней согреться.
Я верить не хотел, что потерял!
Что у моей любви застыло сердце...
Нежданно льдом подёрнулось оно.
Возможно, знаю, в чём тому причина.
Возможно, виноват я. Всё-равно
Есть оправданье мне: я не машина!
Я увлекаюсь новою мечтой,
Я падаю в желанные объятья...
Не нужен суд суровый надо мной,
Не заслужил я страшного проклятья!
Она не прокляла. Она ушла,
Дыханием Зимы меня овеяв.
И для меня как-будто умерла,
Любовную игру с другим затеяв.
Ей весело. Забыла про меня!
Ей отдых от меня - её же право.
И любит не меня, а лишь себя,
А может, и того, что зрит лукаво...
Её найду! И может, не убью.
Лишь потому, что прав у ней поболе.
А может быть, ещё её люблю?
И без неё не пОлны счастья доли?
Быть может, не убью я и того,
Кто счастье ей дарил, меня подвинув.
Быть может, не оставлю одного
В тех зеркалах, где я шёл, в печали сгинув.
Коварная, жестокая родня,
Я вас найду! Узрите, холодея:
Я раскрываю Книгу Бытия.
И кровью в ней пишу. Себя - злодея!
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:09
Сегодня, 00:09 by ЭвиллсПросмотров: 101Комментарии: 0
Ключевые слова: Зазеркалье призрак маг злоба месть авторский стих