Другой мир

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:20

Причина: Автор, делите текст на абзацы. Изменён раздел.

gluhoynt Просмотров: 752 Комментарии: 3 +2 Вчера, 16:20 by

Всем доброго времени суток! Читая сайт, ловил себя на желании поделиться личным опытом общения с сущностями извне.После окончания средней школы я увлекся тем, что незримо окружает мир людей с древности. Сначала мы с подружкой стали приходить друг к другу во сне, называя эти путешествия "выходом в астрал", делясь при встрече виденным во снах. Через некоторое время у моей подруги это увлечение прошло, а у меня начались необъяснимые события. Засыпая, я слышал где-то рядом в комнате что-то вроде ритмичного пощелкивания, много раз вставал и включал свет, чтобы обнаружить источник звуков. Но ничего и никого не нашёл.Затем начались странные сны - не мои. В них был неизвестный город с огромными зданиями, где комнаты и лестницы причудливо переплетались. Улицы то оказывались узкими, то становились широченными проспектами, вьющими загадочные петли и круто поднимающимися вверх и так же нисходящими вниз - очень странный город. Пугающая архитектура и планировка вновь и вновь привлекали меня для исследований его тайн. В одном из снов я бродил по зданию, разделенному посередине лестницей, такая же лестница была дальше в здании. В сумрачном освещении и мертвящей тишине вдруг послышался звук, который сильно напугал меня, потому что я знал, что этот город давно мертв и покинут обитателями. В панике я побежал к лестнице и стал ввинчиваться вниз, стараясь скорее покинуть высокое здание, быстро оглядываясь по сторонам и назад. На параллельной лестнице чуть выше промелькнула большая тень, стремящаяся вниз к выходу. О ужас, передо мной лестничный пролет оказался разрушенным на три этажа вниз, и дальше непроницаемая тьма, а поднимался я по другой лестнице, на которой гналось за мной зловещее нечто! Зная, что это сон, я прыгнул. Через мгновение я панически всплывал из темной глубины, физически ощущая приближение враждебной твари, стремящейся меня настичь.В ужасе и с криком я проснулся, сильно перепуганный реалистичностью происходящего мгновение назад. В следующие посещения города я был осторожен, зная, что здесь есть кто-то еще.Однажды меня чуть не убили. Переходя темный перекресток, я почувствовал движение и стремительно присел, страшная режущая боль заполыхала в спине, алый свет вытащил меня из того сна. Прошло меньше недели, и начались проблемы со здоровьем - надо было ложиться на операцию. Во время нее потерял много крови, были осложнения, выздоровление затянулось.Через несколько лет я снова во сне попал в зловещий мертвый город и увидел облик нечистей, живущих по ту сторону и приходящих в наш мир за жизненной энергией людей. Помню лишь темный коридор, захлопнутую ржавую железную дверь и их материализацию... Я увидел первых и проснулся от трясущего страха. В дымке, сгущавшейся все сильнее, проступили странные очертания, свист и пощелкивания, которые невозможно передать нашими звуками. Из физически осязаемого тумана выплыли грязно-серые, непередаваемые цветовые сочетания, напоминающие моллюсков, существа, их щупальца извивались, становясь ближе ко мне. Холодные, безжалостные, светящиеся чужим разумом точки смотрели на меня - их взгляд парализовывал, окутывал пеленой забвения. В следующий миг увидел рты - потусторонние пасти, пахнущие смрадом и усаженные острыми как кинжалы зубами. Все они бросились на меня, но алое провидение спасло меня от потусторонних тварей, разорвав связь с иным миром, не дав им забрать мою жизненную энергию, то, что мы называем душой.Свою историю написал после двухлетних раздумий о смысле, поняв, что надо предостеречь остальных людей от подобных экспериментов. Живите своей жизнью, влюбляйтесь, дружите, но никогда не пробуйте перейти грань между мирами, потому что после этого вся ваша жизнь станет другой, обратно вернуться вы не сможете.

Ключевые слова: Астрал потусторонний мир нечто душа авторская история

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