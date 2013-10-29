Это наше проклятие

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

FedorWrestler Просмотров: 417 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 06:48 by

У меня такой момент в жизни, когда я оказался на распутье. Выбор стоит перед тем, чтобы выбрать стабильную гражданскую работу, завести семью и жить спокойной размеренной жизнью или принять предложение пойти служить по контракту в отряд. Заработная плата хоть и намного выше средней, но, грубо говоря, никакой личной жизни: командировки, учения, сборы и так далее.Вроде хочется в коем-то веке завести семью и остепениться, но, с другой стороны, после прохождения срочной службы в элитном подразделении, которое может себе позволить солдат срочной службы, понял, что это мое...И вот не так давно снится мне сон, причем настолько красочный и яркий, запомнился почти во всех деталях.Я нахожусь на какой-то детской площадке, на улице лето, тепло, легкий ветерок, трава зеленая, деревья, красота, одним словом. На этой площадке играют дети, на лавках сидят родители, молодые мамы с колясками, молодые отцы что-то бурно обсуждают между собой, размахивают руками, смеются и одним глазом наблюдают за своими чадами, которые общаются на площадке. Идиллия.Но тут я услышал голос, который был обращен ко мне. Голос исходил от человека, который стоял сразу за моей спиной, но я не мог обернуться и посмотреть на него, я смотрел на детскую площадку и всю эту идиллию.- Забудь об этом... Такие, как ты, совершенно не подходят под эту роль, таким, как ты, никогда не увидеть такую жизнь, ты не создан для этого. Попав в этот круг самодовольствия и стабильности, ты начнешь угасать, а после начнешь разрушать всю идиллию, причиняя боль окружающим... Это не твой путь, - услышал я голос, обращающийся ко мне.- Это не тебе решать, - ответил я.- Ты волен выбирать сам, я же могу лишь показать путь, который более верный, а решать, идти тебе по нему или нет, твой выбор.- Тогда покажи мне путь, - ответил я.После моих слов вид на детскую площадку, будто покрыло дыркой - картинка сменилась... Я увидел море, покрытое туманом. Я долго всматривался в туман, пока не увидел еле заметные очертания, выплывающие из тумана. Через несколько мгновений очертания прояснились и я увидел драккар, на которых выходили в плавание викинги.Через мгновение картинка опять изменилась и я увидел поле боя и самый разгар битвы. Среди этой битвы я увидел СЕБЯ, но только со стороны. Я сражался с огромным топором в руках и с голым торсом, мое тело было покрыто татуировками, запекшейся кровью и копотью. Я сражался как дикий зверь, крушил врагов топором, зубами, вырывал врагам кадыки голыми руками. И я упивался битвой, как самый изысканный ценителей наслаждается вкусом очень дорого вина.Картинка сменилась, но бой продолжился. На этот раз я был где-то в Африке, а вокруг меня бушевал бой Второй мировой войны. Я опять увидел себя, я был в эпицентре боя, я сражался в траншее, чуть ли не в рукопашную с врагом, и опять я наслаждался боем.После этого я увидел еще несколько картинок с эпизодами разных битв, и везде в эпицентре был я.После я вернулся обратно на детскую площадку и опять услышал голос:- В том пути, который я показал тебе, ты бессмертен - из поколения в поколение, из эпохи в эпоху ты погибаешь и перерождаешься, чтобы вновь утолить свою жажду битвы. Ты воин, друг мой, это твоя судьба. Стань ты на другую дорогу, конец один - ты умрешь не только физической смертью, ты будешь лишен права перерождения.- Но почему?- Потому что это твой дар, твоя судьба и твое проклятие, но ты не одинок, таких, как ты, множество на этой земле, но многие не осознают этого и выбирают смерть...Я обернулся, увидел говорящего. Это был старик, но полон сил, я не видел его глаз, так как на голове у него был капюшон, который сказал почти до переносицы. В руках у старика было что-то, напоминающее посох для ходьбы, но он у старика скорее был как атрибут, аксессуар, и явно он не использовал его из-за того, что уже не в состоянии без помощи передвигаться.- Кто ты? - спросил я.Я увидел ухмылку на лице старика, он приподнял подбородок так, чтобы я смог заглянуть чуть больше ему под капюшон, но все, что я увидел, так это часть от повязки на глазу, которыми прикрывали больной или отсутствующий глаз...После этого я проснулся.

Ключевые слова: Бой сон прошлые жизни проклятие авторская история

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