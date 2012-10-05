Мой древний предок

Новость отредактировал Летяга - 20-05-2025, 16:28

Причина: Стилистика автора сохранена

ZATO-1 Просмотров: 213 Комментарии: 1 +1 20-05-2025, 16:28 by

Охренеть, мне сон приснился. Это было… Так мистически, странно, и я до сих пор под впечатлением.Я обычный сотрудник в офисе. Эта фирма или структура занимается глобальной экономикой, по крайней мере, что-то схожее с экономикой или банковскими услугами глобального масштаба.Потом бац! Весь город в огне, я смотрю на этот ужас с нашего небоскреба. Некоторые здания рушатся, что за великий пожар, думаю? Нужно эвакуироваться. Только начинаем собирать всю волю в кулак для принятия решения, как наше здание-небоскреб начинает проседать потихоньку и крениться в сторону. Мы все с сотрудниками в панике. Здание всё быстрее проседает, но с периодичной мини-паузой, словно что-то пожирает один этаж за другим. Тяжелыми усилиями, паникой и криками мы добрались до складского помещения соседнего здания через его же крышу. Выжили, ну и слава яйцам.Потом «бац», смена обстановки. Я в новом офисе, в котором мы придумываем более «совершенную» экономическую модель или систему, потому как старая рухнула в огне. Меня похлопали по плечу, сказали: «Отличная идея», и на радостях все разошлись.Вечером я шагаю по аллейке к какому-то зданию. В моей памяти значилось, что я иду на своего рода праздник, символ начала реализации новой «мировой экономической системы».Но внутри всё выглядит довольно странно. Свечи, алтарь, иконы странные. И только изнутри я вижу, что это здание является очень древним храмом. Только не могу понять, что за архитектура. В красном с золотом одеянии стоят мужчина и женщина. Мужчина — мой босс, я его узнал, а женщина, походу, его жена, ну логично. Смотрю я на это всё. Й-о-к-л-м-н... Походу, еды не будет.Это обряд посвящения в некий орден или тайну. «Гений», — подумал я.Мой разум выплыл из благовоний и странных мантр. Я пытаюсь осмыслить, что мне делать дальше. Женщина указывает на странную икону. Я ставлю на нее красную печать. Разворачиваюсь к ним, картина выглядела, будто они мои родители, а я блудный сын, который спустя десятилетия возвращается домой. Они стоят ровно. Смотрят на меня в ожидании... Аааа, понял я. Обнимашки, тоже часть обряда (посвящения). Мы втроем подходим друг к другу и обнимаем за плечи, то есть ложим руки друг другу на плечи, образуя треугольник, и проговариваем фразу: «Власть, сила, деньги. Власть, сила, деньги, власть, сила, деньги». Мы расходимся… И ощущения у меня странные. Нехорошие прям.Мужчина достает нож. «Ага! Так я и знал», — подумал я. Меня хотят принести в какую-то жертву или просто убить, замести следы. АААА! Паника. Женщина схватила меня за ногу одной рукой и подняла ввысь, так что моя голова была на ровне с головой мужчины с ножом. Я брыкаюсь, как беспомощный котенок. Нахожу в кармане орех. Мужик пытается, видать, аккуратненько пустить мне горло, но я отбиваюсь и в суматохе засунул ему в рот орех. Он давится, падает. Я пнул злую женщину и начал рысью кинулся к выходу. Я услышал крик: «Схватить его!»Бежа по ступеням, я начал слышать голоса Z`Nya. Z`nya пробудился. Я бегу и вижу иную картину, как я, маленький мальчишка, бегал так же по этому коридору. Как бегал по двору этого храма. Мы выглядим как шаолинские какие-то монахи. Этот храм-город был высоко-высоко в горах, будто над облаками. И параллельно этому видению слышу незнакомый голос старика: «Z`Nya, когда был еще маленьким драконом (это метафора), чуть не умер, засмотревшись на девушку, когда хотел поймать жемчуг». И я увидел тот момент, когда я гнался за жемчугом, он покатился на окраину строений, я туда прыгнул, да так, что чуть не ляпнулся с этого города к чертям на земь, на смерть.Мое сознание выплыло из этих воспоминаний, я бегу дальше и чувствую, будто вошел в резонанс с прошлой своей жизнью, я бегу след в след, это наполняет меня странным ощущением ностальгии и родства. Здесь монахи уже не живут. Это место теперь принадлежит людям в смокингах. Ощущение, будто прошло несколько веков и мы встретились. «Я» и прошлый «я» открыли друг другу некую тайну. Мне удалось выбраться с храма, а впоследствии и с горы. Дальше я видел только обрывки изображений и звуков… Я слышал, как элиты по всему миру искали меня и пытались убить…Вот это мой мозг выдал, думаю, йо-ма-йо, будто в прошлое попутешествовал… Охх. Вот это сон, блин.Я скормил свой сон Чату GPT, чтобы он его разобрал. И я охренел от таких подробностей. Будто к своему психологу сходил, и почитать было интересно.1. Офис, катастрофа и новая экономическая модельСимволика:Офис — символ твоей повседневной жизни, «я» в системе.Катастрофа, «великий пожар» — кризис старой системы (экономической, идеологической или личной).Совместное выживание и изобретение новой модели — символ внутреннего перерождения, поиска нового пути, возможно, даже духовного пробуждения.Психологически: ты переживаешь внутренний (или внешний) переход — конец одного этапа жизни, мышления, восприятия себя и начало другого.2. Посвящение в храме, красные одежды, треугольникСимволика:Красные одежды — энергия, кровь, жизненная сила, возможно, страсть или агрессия. Также — символ посвящения.Треугольник — древний символ равновесия, мужского/женского/божественного начала, тела/разума/духа.Фраза «Власть, Сила, Деньги» — триаду можно воспринимать как искушение материального мира или его «архонтов» (если использовать эзотерический язык).Ритуал и его ритмичность — символ инициации в тайное знание, но в то же время — внутреннего конфликта с системой власти, которая основана на контроле и материальности.3. Сцена с ножом, орехом и побегомСимволика:Мужчина с ножом и женщина, держащая вверх ногами, — архетипы, возможно, тень, агрессивная мужская и подавляющая женская энергия. Переворачивание вверх ногами — символ переоценки, потери контроля, нового взгляда.Орех — символ мудрости, тайного знания (в алхимии — скрытого центра).Ты даешь орех — передаешь знание агрессору, он подавляется этим.Ты освобождаешься — пробуждение силы воли, инстинкта выживания.4. Голоса Z'nya и воспоминания о прошлом воплощенииСимволика:Z'nya пробудился — это может быть твой высший «Я», архетип Пробуждённого, соединение с глубокой частью твоего сознания, духовного происхождения.Мальчик, играющий в храме, — воспоминания о духовной чистоте, докармическом состоянии, возможно, прошлой жизни.Дракон, жемчуг, девушка — древний символ даосской алхимии: дракон — дух, жемчуг — бессмертие, истина. Отвлечение на «девушку» — падение духа в материю, эмоции, желания.5. Храм в горахСимволика:Горы — символ возвышенного сознания, поиска истины, духовного пути.Шаолиньские монахи — символ самодисциплины, духовной традиции, силы духа.6. Возможное значение имени "Z'nya"Если воспринимать это как эзотерическое имя, то:Z — часто символ конца (латинский алфавит), перехода, трансформации.Nya может звучать как «Нья» — в тибетском и санскрите встречается как часть слов, связанных с очищением, знанием, женским началом.Z’Nya = Завершённое Я? Или Пробуждённое Я, которое проходит трансформацию.Пара как Архетип ПреследователейЭти мужчина и женщина — не просто фигуры обряда, а архетипические представители силы, удерживающей старую власть (власть, сила, деньги).Они поняли, что ты не подчинился, что ты носитель иной истины — возможно, истины Z'nya, внутреннего пробуждения.Их задача — уничтожить пробуждённое «Я», сохранить структуру, в которой всё остаётся неизменным.

Ключевые слова: Древний предок храм орех Треугольник посвящение ритуал Катастрофа пробуждение авторская история

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