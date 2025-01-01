Две похожие жизни

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:27

Причина: Стилистика автора сохранена

Восьмая тень Просмотров: 79 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:27 by

Не совсем уверена, в какой раздел эту историю разместить, но пусть будет Сны.У меня всегда были очень яркие и красочные сны, порой и вещие. Я вообще нормально выспаться могу редко, потому ложусь в кровать всегда с упоением и радостью — смотреть очередную серию сериала «Тенькины сны». Всегда они очень яркие и реалистичные, со вкусами, запахами и ощущениями. Однако один период моей жизни ознаменовался такими снами... Но обо всем по порядку.Жила я обычной жизнью молодой жены и молодого специалиста, детей пока не было, работа интересная, хобби — еще интереснее, друзей много и ощущение того самого времени, когда у тебя уже достаточно денег, чтоб пожить в кайф, но еще сравнительно мало обязанностей.В один момент начала мне моя жизнь и сниться. Пройдет день, обычный день, ничем особенным не выдающийся, а ночью я вижу тот же самый свой день, но с незначительными изменениями. Например, футболка у меня другого цвета или на ужин готовила не то блюдо. В остальном же жизнь была один-в-один. Сны эти снились каждую ночь, и нестыковок с моей настоящей жизнью стало наблюдаться всё больше. Вот во сне у меня есть коллега — веселый парень Женька, с которым мы в обед бегаем курить на крыльцо, а в жизни нет у нас такого сотрудника. Или родители мужа живут не на 5, а на 6 этаже, и кот у них, которого весной по причине глубокой старости похоронили, еще вполне себе живой, хоть и такой же дряхлый. А какие у меня во сне были духи любимые — мммм, до сих пор мечтаю найти подобный аромат, да не выходит.Дальше — больше. Я начинаю путать факты, то есть воспоминания-то у меня одни и те же, но детали различаются. Где-то скажу что-то невпопад, о предмете, который во сне привычно существует, а в реальности его нет. Или сошлюсь на человека, которого на самом деле нет в окружении, или дату назначенной встречи перепутаю.Через месяц было уже совсем не смешно.Во-первых, дважды проживать один и тот же день весьма утомительно, во-вторых, я стала сомневаться в своих словах, кому и что и где я говорила, в-третьих, я просто устала от этого!Пожелала я тогда истово: пусть эти странные сны закончатся уже, пусть что-то одно будет!И сны закончились.Но знаете, порой я сомневаюсь, где же всё-таки я на самом деле живу, «тут» или «там»...В рассказанном мной ни слова лжи нет, всё было, как и описала.

Ключевые слова: Сон вторая жизнь Параллельный мир авторская история

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