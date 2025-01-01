А вы видели во сне будущих супругов? Видел/ла Не видел/ла Лучше б ни во сне, ни в жизни не встречал/ла.



Мой чужой муж

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:00

Причина: Стилистика автора сохранена

Восьмая тень Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:00 by

Доброго времени суток, форумчане. Без малого 7 лет я не открывала сайт — и вот снова почувствовала желание поделиться тем, что же происходило за это время.На момент описываемых событий я — крепко замужняя дама, работающая в сфере, которая предполагает периодические командировки порой в самые неожиданные места для обследований систем.Одной достопамятной ночью снится мне сон: очередная командировка в какие-то весьма отдаленные от условий большого привычного города места, по ощущениям — поселок или деревня. Селят нас с коллегами в здании, напоминающем старый деревянный барак. Мне повезло, и я получила отдельную комнату для сна. Ложусь, гашу свет, и почему-то у меня в голове беспокойство: муж-то мой где, будто бы и он приехать должен, да задерживается. Сон во сне: будто бы я задремала, и вдруг слышу — дверь скрипнула, вошел кто-то в комнату, раздевается тихонько, чтоб меня не будить, и ложится в мою постель, обняв меня сзади. И так вдруг мне стало хорошо и спокойно — приехал, добрался, можно спать... Стоп! Мой тогдашний супруг — весьма крепкого телосложения мужчина, а тот, что обнял и успокоил меня, — какой-то длинный весь и худой до костлявости! Тогда, во сне, всё было будто так, как надо, а вот утром я хмурилась: что за дела, что за посторонний тощий мужик ко мне во сне обниматься лез?Скажем так, и полугода не прошло — с супругом мы расстаемся довольно мирно и, я бы даже сказала, по обоюдному согласию. И месяца не проходит — по работе я пересекаюсь с другим мужчиной, с которым закрутилось вплоть до женитьбы в дальнейшем. Кстати, он из тех, о ком, как говорят, не в коня корм, высок и очень строен, до худобы.Вот так бывает, дорогие мои.

Ключевые слова: Сон муж Командировка авторская история

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