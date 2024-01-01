Просьба покойной подруги

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 16:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 71 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:29 by

История моя, возможно, кому-то покажется вовсе не страшной, но на меня нижеописанные события произвели сильное впечатление.В 2015 году, в начале осени, загадочным образом погибла моя подруга по имени Юля. Ранним утром она вышла на балкон и выпала с 3-го этажа. Никто не мог понять, как это произошло. Что её сподвигло? И, самое главное, девушка была одна в квартире, и как всё случилось, никто не видел.Юля всегда была очень осторожной и высоты боялась как огня. Соседи поговаривали, что слышали, как девушка смеялась и напевала песни, что-то кричала. Но в телефоне, который специалисты изучили позже, не было за последние часы до смерти ни входящих, ни исходящих вызовов. Да и находился он, к слову, в другой комнате.Когда близкие объявили о смерти Юли, наш небольшой город погрузился в траур. Её знали многие. Отец девушки построил комплекс для отдыхающих за городом. Юля была там администратором. Заведение никогда не пустовало – отдыхающих было много. И дети, и взрослые знали покойную очень хорошо.Практически сразу после смерти Юли начали происходить загадочные вещи. Близкая подруга девушки рассказывала, что слышит непонятные голоса и плач. А однажды во сне ей явилась усопшая и прошептала: «Я не хотела».Странные вещи происходили и со мной. В день несчастья, после встречи с друзьями, поздно вечером я возвращалась домой. Мой путь лежал через старое еврейское кладбище к жилому сектору. Дорога хорошо освещена, и ни о каких мистических или страшных явлениях здесь я никогда не слышала.Вечер был тёплый, но как только я дошла до кладбища, с него резко повеяло жутким холодом. В завывании ветра я чётко различила одно лишь слово: «Приди!»Я сразу поняла, о чём меня просит этот ледяной ветер. Я не люблю ходить на похороны. Я слишком эмоциональная и зачастую не выдерживаю, срываюсь, у меня начинается истерика. Поэтому я стараюсь избегать подобных «мероприятий». И на похороны Юли я тоже идти не планировала.Этой же ночью я увидела странный сон. Юля в платье невесты просила меня прокатиться с ней по городу. Выглядела она жутко: белое платье, изуродованное лицо и множество ссадин и синяков на руках, шее и теле. Она пристально посмотрела на меня, а потом прошептала: «Приди».Проснувшись, я окончательно решила идти на похороны.Прощались с девушкой в том заведении, что построил её отец. В большом зале она лежала в крохотном гробу и выглядела именно так, как в моём сне: белое платье, пудра слегка скрывала ссадины на лице и шее.Не знаю, что это было: мистика или подсознание сыграло со мной злую шутку. Знаю, что мне стало как-то спокойнее и легче, когда я простилась с подругой.На поминках некоторые из ребят рассказали о том, что Юля также приходила к ним во сне и просила присутствовать на своих похоронах.Автор: Елена Ч.

Ключевые слова: Покойники мертвецы подруга сон похороны

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