Чёртик под потолком

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:08

Alisha134 Просмотров: 59 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:08 by

Эх, по ходу я запущу целый цикл мистических историй из своей жизни.Ещё до моего увлечения карточными гаданиями, когда я была еще подростком (13-14 лет), родители меня не отпускали допоздна гулять на улице. Одноклассницы пошли вечером на какой-то концерт, который должен был закончиться в 00:00 или позже, а меня не отпустили родители. Из-за этого у меня с моей мамой произошёл сильный скандал. Я кричала, спорила и сильно злилась. Но мама была непреклонна. Расстроенная и уставшая, я решила прилечь. Легла спать в той же комнате, где мы ругались – в моей спальне. Время точно не помню, но это было в светлое время суток, примерно после 15:00. Прилегла на кровать, закрыла глаза и на границе сна и яви увидела в своей комнате, напротив своей кровати, в правом углу под потолком…чёртика. Классического такого чёртика, маленького, правда, ростом сантиметров 20. Весь в чёрной шерсти, с рожками, с хвостиком и с копытцами, чёрные глазки; мордочку особо не разглядела, малюсенькая совсем была, да и чёрная вся. Он очень-очень быстро перемещался под потолком, прыгая в углу. Сонного паралича не было. Я смотрела спокойно на него и разглядывала, мне было странно и в то же время любопытно, он не нападал, только прыгал себе под потолком. Спустя несколько секунд, я окончательно очнулась, встала с кровати. С тех пор я старалась больше не ругаться в доме. Больше он не появлялся.Когда я встречаю информацию в интернете, что при встрече со всякой нечистью нужно браниться, то всегда вспоминаю этот случай.

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