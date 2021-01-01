Исцеление

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 90 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:09 by

У нас сейчас жарища под 40 градусов, напился холодной воды из холодильника и сильно разболелся, простыл. Недомогание, озноб, слабость. И свалиться не сваливаюсь, и выздороветь не выздоравливаю. Ещё дома сын шебутной, работа допоздна, в свободные дни сад, абрикосы поспели как раз, рву их, сушу на досках на крыше, жене туда не залезть. Плохо себя чувствую.А перед тем, как заболеть, мне всегда снится сон, как я брожу по грязной, мутной воде вперемешку с илом, мусором, старыми каким-то вещами, бутылками, и много дохлой, осклизлой рыбы и есть живая, но вся в ранах, без чешуи. Вода может быть либо озеро, либо пруд, либо речка, но всегда грязная, мутная, и серое-серое небо, непогода. Вот и в этот раз такой сон видел.Лечился чаем в основном, таблетки пил, но всё без толка, чувствую, что вообще сил нет. Прихожу домой, валюсь с ног и просто проваливаюсь в небытие. И снится мне, что вокруг яркий, солнечный день, голубое небо, течёт река в гранитной набережной, узкая и неглубокая, кругом зелёная трава, и я летаю, как ласточка, кручу фигуры в небе, с лёту ныряю в воду, плыву под водой очень быстро, дно песчаное, вода очень чистая, я чувствую лёгкость, скорость, силу. Ничего не болит, не беспокоит.И вдруг я просыпаюсь в этом состоянии, резко, мгновенно, открываю глаза и я чувствую, как будто кто-то включил гравитацию и моё тело становится тяжёлым, я наливаюсь свинцом, я чувствую, как ломит мышцы, чувствую свою тяжесть. Будто я на себя тело надел. Это было мгновение. И вот я лежу. Снова вырубился. Потом я снова проснулся утром и как будто и не болел, отлично себя чувствуя.Автор - Иван.

Ключевые слова: Жара холодная вода простуда лечение сны небытие солнце выздоровление

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