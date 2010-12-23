Просьба покойного соседа

Сделано_в_СССР Просмотров: 117 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 08:20 by

Мне захотелось поделиться сном об ушедших людях. Интересно знать мнение других, почему они одним снятся, а другим нет.У соседей сын окончил колледж и пошёл со своей группой после выпускного вечера купаться на озеро. Живём мы в жарком климате, и это нормально. И утром просыпаюсь от ужасного плача и шума, исходящего со двора соседей. А забор общий, всё равно что в своём. Выясняется, что сын не вернулся, а вещи нашли на берегу. День искали и другой, пока не нашли — утонул. А мальчик был молодой и серьёзный. С девчонками общался, но не по-серьёзному, а в силу молодости и общительности.И снится мне он, как будто стоит в дверном проёме, оперевшись руками о косяки, и обращается с просьбой: «Передай (имя другой соседки), что мне неудобно, я же не женат был и не знаю ничего». Я, конечно, ничего не поняла, но пошла исполнять просьбу, да и интересно стало, чтобы это значило. Рассказываю, а она как побежит в дом, я за ней бегом. Залетаю следом в комнату, где спальня. Она к телевизору, хватает фотографию и прячет.Я поинтересовалась, что это было и что это значит. И услышала в ответ, что после поминок она взяла фото парня на память и поставила на телевизор. Получилось как раз напротив кровати, где спали с мужем. И получалось, что он на них смотрел. Она меня поблагодарила, что передала, и порядком испугалась. Мне тоже как-то неприятно было. Вот я и думаю, почему он не обратился непосредственно к ней? Я же никакого отношения к этой истории не имела.Автор - мара.

Ключевые слова: Сон соседи сын озеро утопленник фотография

Другие, подобные истории: