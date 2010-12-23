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Сны

Просьба покойного соседа

Мне захотелось поделиться сном об ушедших людях. Интересно знать мнение других, почему они одним снятся, а другим нет.

У соседей сын окончил колледж и пошёл со своей группой после выпускного вечера купаться на озеро. Живём мы в жарком климате, и это нормально. И утром просыпаюсь от ужасного плача и шума, исходящего со двора соседей. А забор общий, всё равно что в своём. Выясняется, что сын не вернулся, а вещи нашли на берегу. День искали и другой, пока не нашли — утонул. А мальчик был молодой и серьёзный. С девчонками общался, но не по-серьёзному, а в силу молодости и общительности.

И снится мне он, как будто стоит в дверном проёме, оперевшись руками о косяки, и обращается с просьбой: «Передай (имя другой соседки), что мне неудобно, я же не женат был и не знаю ничего». Я, конечно, ничего не поняла, но пошла исполнять просьбу, да и интересно стало, чтобы это значило. Рассказываю, а она как побежит в дом, я за ней бегом. Залетаю следом в комнату, где спальня. Она к телевизору, хватает фотографию и прячет.

Я поинтересовалась, что это было и что это значит. И услышала в ответ, что после поминок она взяла фото парня на память и поставила на телевизор. Получилось как раз напротив кровати, где спали с мужем. И получалось, что он на них смотрел. Она меня поблагодарила, что передала, и порядком испугалась. Мне тоже как-то неприятно было. Вот я и думаю, почему он не обратился непосредственно к ней? Я же никакого отношения к этой истории не имела.


Автор - мара.
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Сегодня, 08:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 117Комментарии: 1
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Ключевые слова: Сон соседи сын озеро утопленник фотография

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:20
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Какая интересная история, а. Чуть мальчонку на том свете не развратили, поганцы! Хоть бы думали чего делают.
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