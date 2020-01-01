Я верю в загробную жизнь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:57 by

Прочитав историю о предупреждении покойной мамы, я сочувствую автору, ведь я тоже потеряла маму внезапно, она умерла в больнице, после операции.Прошло уже восемь лет, а для меня все как вчера было, без слез не могу вспоминать. Но мне, можно сказать, повезло, каждое утро я просыпалась с чувством ее физического присутствия, будто она только что вышла из комнаты. Не знаю, что это было, но у нас с отцом в ушах постоянно слышалась музыка, духовые трубы, неземная какая-то мелодия. В доме стоял запах сирени, хотя сирень у нас не росла.А сниться она начала только перед сороковинами, я этот сон как сейчас помню. Будто она пришла домой в сопровождении мужчины и подростка в одинаковых костюмах серого цвета, фигуры у обоих были вытянуты вверх. Мама попросила меня ее проводить и стала собирать свои вещи, а эти мужчины (старший сидел на стуле, а младший стоял рядом, положив руку ему на плечо) давали ей какие-то советы. Мама брала в пакеты все свои вещи, и я спросила у нее, как она это унесет, она же умерла, может, лучше принести все это ей на могилку. Она не ответила, потом она сказала, что ей стало плохо, мужчины встали, накинули ей на плечи какой-то плед, и все исчезло.Это был первый сон после маминой смерти. Затем было еще много. Она мне сказала, что загробная жизнь существует, да я и сама в этом убедилась, когда мы с сыном читали молитву, огонек поминальной свечи лег, как будто кто-то на него дунул, хотя сквозняка в комнате не было, и мы сидели немного дальше от канона. А после сорока дней ко мне 3 дня под утро прилетала птица. Сперва к сестре, потом ко мне. Как она пела! Это были единственные три дня, когда пела эта птица, больше она не прилетала. Думаю, это мамочка со мной прощалась.Люди, берегите родителей, потому что никому не дано знать, в какой момент мы можем их потерять. Я до сих пор себя корю, что не успела сказать ей тех слов, которые она хотела услышать, не успела с ней поговорить, потому что живу в другом городе и смогла приехать только за три часа до ее ухода. Самое страшное — терять внезапно своих близких.Автор - ника.

Ключевые слова: Мама операция смерть сон фигуры птица прощание

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