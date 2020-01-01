Он пришел ко мне

drakylayla Просмотров: 63 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 06:24 by

Я имею опыт осознанных сновидений. Пришел этот навык случайно и довольно давно. Первый свой осознанный сон я увидела, когда мне было около 11-ти лет. Во сне я чувствую холод дождя, текстуры различных предметов, к которым прикасаюсь, я чувствую боль.Бывает, даже проснувшись от какого-либо сна я чувствую боль в конечности, которая подверглась ударам, в особых случаях могу видеть синяки (в одном из снов я ударилась коленом о скалу, а на утро обнаружила розоватый синячок, который позже начал синеть).С недавних пор я научилась переключаться между обычным сном и осознанным, не вызывая его изначально. Это как вмешаться в чужой разговор и заставить всё идти тем ходом, который ты задаёшь сам.Сон, о котором я хочу рассказать, приснился мне около недели назад. А последствия этого сна я увидела тем же вечером.Магазин на автомобильной заправке. Огромная очередь к кассе. Люди суетятся и толкаются, торопя кассира. Я стою практически в конце этой очереди, впритык спиной к полке с товарами. В руках у меня большие тяжелые пачки с едой, мне тяжело. На кассе началась потасовка. Мне пришлось немного приподняться на носочках, чтобы через толпу граждан посмотреть, что же там случилось. Через мгновение я ощутила пронзающий взгляд в мою сторону. Взгляд был был таким, что по мне буквально пробежали мурашки, мне стало физически больно от этого взгляда.Обернувшись, я увидела высокого мужчину. Он разглядывал меня, но его глаза не бегали. Он был в длинном черном пальто, черной шапке, на его лице была щетина. Лицо его было словно каким-то грубым, угловатым. А глаза.. В его глазах было желание убить меня. Не знаю, как я поняла это. Смотрела в его глаза, а они говорили: «Беги, он тебя сейчас убьет».Тут меня как током прошибло. Я собралась с силами и через толпу, без очереди пробилась к кассе и умоляла кассира пробить мне мой товар быстрее.Мужчина двинулся за мной. Все это время он терпеливо прожигал меня взглядом, но теперь он двинулся за мной.Время вокруг словно остановилось. Люди в очереди перестали издавать какие-либо звуки. Гробовая тишина. Они просто стояли молча и смотрели на меня. Кассир с неестественной улыбкой до ушей никак не пробивала мой товар, она вечно задавала мне вопросы по типу «есть ли у вас наша карта?». Она словно тянула время, словно знала, кто этот мужчина и чего он хочет. Это место не отпускало меня, эта женщина с широкой неестественной улыбкой, напоминающей оскал, не отпускала меня. Как бы я не пыталась выпутаться из этой ситуации, даже не только я, а моя способность влиять на события во сне, у меня ничего не выходило.Не выдержав я сказала что-то вроде: «Ничего не нужно, спасибо!» и, оставив товар на кассе, пулей выбежала из магазина. Никто не пошел за мной, никто не погнался.На этом событии всплывает следующее видение.Я, уже повзрослевшая, стою в очереди в том же самом магазине. На мне было бежевое пальто, шею закрывал шарф красного цвета. Шарф действительно имеет место быть в этой истории.И тут я почувствовала знакомый взгляд, что привел меня в ужас. Боясь обернуться, я стала смотреть в пол, надеясь, что мне все это лишь мерещится.Этот мужчина подошел ко мне!Он был точно таким же, что и тогда. Я боялась что он вспомнит меня и убьет. У нас завязался разговор, мы начали знакомство, и он предложил проводить меня до дома. Не знаю зачем, но я согласилась! Мы шли по осенней аллее, общались о чем-то. Он постоянно разглядывал меня, словно пытался вспомнить. У меня есть такая особая примета как две большие родинки на шее. Осознавая всю серьезность происходящего я поняла, что на это нужно как-то повлиять и мой сон стал осознанным. Я сказала себе в голове «Ты знаешь, что ты спишь». Я стала прикрывать шарфом шею и отворачиваться от мужчины, но тот все пытался осмотреть меня, то и дело при разговоре вытягивая шею оглядывать меня по всем сторонам. Он узнал меня, но сомневался.Придя ко мне он начал приставать и целовать меня, трогая за шею, пытаясь поцеловать ее и посмотреть. Я все так же не позволяла. Он достал из пальто нож (!) и приставил к моей спине. Он меня узнал.И тут я заставила себя проснуться. Обдумывая произошедшее, я начала собираться на работу. Работаю я в кофейне.За разговорами с посетителями день прошел довольно быстро, остался час до конца моей смены, и я начала протирать стойку.Ко мне подошел посетитель и поздоровался, я ответила ему тем же. Сделав ему заказ я поставила кассу для оплаты. Он медлил, смотрел на меня и чего-то ждал.Тут я пригляделась.Этот мужчина был копией того, что пытался убить меня! Разве что одет иначе и ростом немного ниже. Этого мужчину я не видела никогда в жизни.Мужчина оплатил и ушел. Ну или как сказать ушел. Несколько раз он еще проходил мимо меня все так же пристально смотря на мое лицо, даже не отворачиваясь.Кто знает, может ему в ту же ночь снилась я?

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