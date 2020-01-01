Он пришел ко мне

Он пришел ко мнеЯ имею опыт осознанных сновидений. Пришел этот навык случайно и довольно давно. Первый свой осознанный сон я увидела, когда мне было около 11-ти лет. Во сне я чувствую холод дождя, текстуры различных предметов, к которым прикасаюсь, я чувствую боль.
Бывает, даже проснувшись от какого-либо сна я чувствую боль в конечности, которая подверглась ударам, в особых случаях могу видеть синяки (в одном из снов я ударилась коленом о скалу, а на утро обнаружила розоватый синячок, который позже начал синеть).
С недавних пор я научилась переключаться между обычным сном и осознанным, не вызывая его изначально. Это как вмешаться в чужой разговор и заставить всё идти тем ходом, который ты задаёшь сам.
Сон, о котором я хочу рассказать, приснился мне около недели назад. А последствия этого сна я увидела тем же вечером.
Магазин на автомобильной заправке. Огромная очередь к кассе. Люди суетятся и толкаются, торопя кассира. Я стою практически в конце этой очереди, впритык спиной к полке с товарами. В руках у меня большие тяжелые пачки с едой, мне тяжело. На кассе началась потасовка. Мне пришлось немного приподняться на носочках, чтобы через толпу граждан посмотреть, что же там случилось. Через мгновение я ощутила пронзающий взгляд в мою сторону. Взгляд был был таким, что по мне буквально пробежали мурашки, мне стало физически больно от этого взгляда.
Обернувшись, я увидела высокого мужчину. Он разглядывал меня, но его глаза не бегали. Он был в длинном черном пальто, черной шапке, на его лице была щетина. Лицо его было словно каким-то грубым, угловатым. А глаза.. В его глазах было желание убить меня. Не знаю, как я поняла это. Смотрела в его глаза, а они говорили: «Беги, он тебя сейчас убьет».
Тут меня как током прошибло. Я собралась с силами и через толпу, без очереди пробилась к кассе и умоляла кассира пробить мне мой товар быстрее.
Мужчина двинулся за мной. Все это время он терпеливо прожигал меня взглядом, но теперь он двинулся за мной.
Время вокруг словно остановилось. Люди в очереди перестали издавать какие-либо звуки. Гробовая тишина. Они просто стояли молча и смотрели на меня. Кассир с неестественной улыбкой до ушей никак не пробивала мой товар, она вечно задавала мне вопросы по типу «есть ли у вас наша карта?». Она словно тянула время, словно знала, кто этот мужчина и чего он хочет. Это место не отпускало меня, эта женщина с широкой неестественной улыбкой, напоминающей оскал, не отпускала меня. Как бы я не пыталась выпутаться из этой ситуации, даже не только я, а моя способность влиять на события во сне, у меня ничего не выходило.
Не выдержав я сказала что-то вроде: «Ничего не нужно, спасибо!» и, оставив товар на кассе, пулей выбежала из магазина. Никто не пошел за мной, никто не погнался.
На этом событии всплывает следующее видение.
Я, уже повзрослевшая, стою в очереди в том же самом магазине. На мне было бежевое пальто, шею закрывал шарф красного цвета. Шарф действительно имеет место быть в этой истории.
И тут я почувствовала знакомый взгляд, что привел меня в ужас. Боясь обернуться, я стала смотреть в пол, надеясь, что мне все это лишь мерещится.
Этот мужчина подошел ко мне!
Он был точно таким же, что и тогда. Я боялась что он вспомнит меня и убьет. У нас завязался разговор, мы начали знакомство, и он предложил проводить меня до дома. Не знаю зачем, но я согласилась! Мы шли по осенней аллее, общались о чем-то. Он постоянно разглядывал меня, словно пытался вспомнить. У меня есть такая особая примета как две большие родинки на шее. Осознавая всю серьезность происходящего я поняла, что на это нужно как-то повлиять и мой сон стал осознанным. Я сказала себе в голове «Ты знаешь, что ты спишь». Я стала прикрывать шарфом шею и отворачиваться от мужчины, но тот все пытался осмотреть меня, то и дело при разговоре вытягивая шею оглядывать меня по всем сторонам. Он узнал меня, но сомневался.
Придя ко мне он начал приставать и целовать меня, трогая за шею, пытаясь поцеловать ее и посмотреть. Я все так же не позволяла. Он достал из пальто нож (!) и приставил к моей спине. Он меня узнал.
И тут я заставила себя проснуться. Обдумывая произошедшее, я начала собираться на работу. Работаю я в кофейне.
За разговорами с посетителями день прошел довольно быстро, остался час до конца моей смены, и я начала протирать стойку.
Ко мне подошел посетитель и поздоровался, я ответила ему тем же. Сделав ему заказ я поставила кассу для оплаты. Он медлил, смотрел на меня и чего-то ждал.
Тут я пригляделась.
Этот мужчина был копией того, что пытался убить меня! Разве что одет иначе и ростом немного ниже. Этого мужчину я не видела никогда в жизни.
Мужчина оплатил и ушел. Ну или как сказать ушел. Несколько раз он еще проходил мимо меня все так же пристально смотря на мое лицо, даже не отворачиваясь.
Кто знает, может ему в ту же ночь снилась я?
Сегодня, 06:24 by drakylaylaПросмотров: 63Комментарии: 0
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