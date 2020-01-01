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Сны

Не верь глазам своим

Не верь глазам своим.

У меня такое часто бывает: лежу, ворочаюсь, совершенно не хочется спать, и засыпаю только глубокой ночью, либо под утро, или относительно быстро заснув, без видимых причин могу проснуться, и какое-то время опять буду ворочаться в ожидании провала в сон.

Вот и в эту ночь я неожиданно проснулся, едва успев заснуть, тишина зимней ночи была абсолютной, только что без звона в ушах, а так никаких звуков на улице, да и соседи вроде нигде рядом не шевелились. И только я успел подумать с досадой о своем новом пробуждении, как в коридоре раздались тяжелые шаги, бешеными мустангами понеслись мысли в моей голове: жена, явно чувствую локтем, лежит слева, сыновья ходят гораздо более легкими шагами и, к тому же, в данное время они в гостях у родителей. Тут надо бы сказать, что живем мы в двухкомнатной квартире, и одна комната, естественно, детская, а вторая - зал, в котором нам и приходиться спать, расстилая диван на ночь. Этот самый диван стоит слева, как заходишь в зал из коридора, и спали мы головой к дверям.

Мысли они, конечно, бегают быстро, но наша квартира довольно мала, и темная мужская фигура, обойдя за нашими головами диван, молча встала у его середины, по всей видимости, уставившись на нас, о чем в темноте можно было только догадаться. Не веря своим глазам, я локтем толкнув жену шепотом произнес: «Ты это видишь?», - услышав ее еле слышное «угу» в ответ, в качестве эксперимента, ударил правой ногой в ногу темной фигуры, ожидая, что не найдя сопротивления, нога пройдет лишь сквозь воздух, но удар пришелся в джинсовую ткань, за которой была плотная мышца мужской ноги.

В ту же секунду, хлопком ладони по выключателю на стене, я включил свет в комнате, и вот тебе раз, картина маслом: я лежу на том же месте, в темной комнате, с широко раскрытыми глазами, впереди только темная комната и тишина, слева спокойно спит жена, я опять проснулся, чтобы ворочаться в темноте, пытаясь снова заснуть.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:36
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 15:36 by Слепой стрелецПросмотров: 90Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сон фигура ночь авторская история

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