Не надо мне звонить

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Городецкий Просмотров: 37 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 00:13 by

Знаете, большую часть нашей жизни занимает работа, времени на друзей, как правило, нет, поэтому друзей нам часто заменяют коллеги. А когда жизнь разводит по разным местам работы, в первое время с коллегой еще общаешься, созваниваешься, спрашиваешь его о делах и еще о каких-то мелочах, но рано или поздно общение затихает, и независимо от того, как долго и насколько близко вы общались - прекращается. Так случилось и со мной - около 4 лет мы работали вместе с парнем по имени Игорь. В отделе нашем было 4 девочки и мы, два парня, как-то быстро стали держаться друг друга - обедать ездили вместе, даже как-то раз он был у меня в гостях - выпивали, общались, смотрели "Волк с Уолл-Стрит" - по мнению Игоря, этот фильм был лучшим мотиватором для нашей работы продажников.Первым из компании был уволен Игорь - не поделил что-то с нашей руководительницей, поскольку он периодически приезжал, я вел часть его клиентов и т.д. мы продолжали общаться. Через некоторое время (менее месяца) после его увольнения, уволился и я. Мы периодически созванивались, общались, пока общение не сошло на нет. В компанию, где мы с Игорем раньше работали, я периодически заходил - она была близко к моей новой работе, бывшие коллеги рассказывали, что Игорь стал много пить, пару раз приезжал к ним в офис, устраивал скандалы, едва не доходило до вызова полиции.В этом году в мой день рождения (18 января), Игорь написал мне в соцсети, спросил мой номер телефона, оказалось, что он каким-то образом его потерял. 19 января мы созвонились. Игорь, похоже, был на тот момент пьян, поскольку говорил невнятно. Из разговора я понял, что он переехал за город, живет в квартире, которую ранее покупал маме, с женой разошелся. По какой-то причине говорить мне с ним было неприятно - мало кому нравится говорить с пьяным человеком. В последующие дни он несколько раз звонил мне, но я не брал трубку частично потому, что был на работе, частично - просто не хотел. Поскольку звонил он настойчиво, по несколько раз подряд, я добавил его в черный список. Последний звонок от него поступил 3 февраля, потом он звонить перестал.Несмотря на то, что работаю я с 10 утра, и от дома до моей работы 15 минут расслабленной ходьбы, мое утро начинается в 6:30. Я просыпаюсь, готовлю кофе жене, завтрак дочери, кормлю собак, выхожу греть машину, и, когда жена с дочкой выходят и садятся в машину, я ухожу досыпать оставшийся час. У меня есть привычка – я, каждый раз выходя из дома и каждый раз заходя домой с улицы, поднимаю голову перед подъездом и смотрю на наши окна. Так я сделал и тогда, когда мои домочадцы уехали в школу и на работу 11 февраля. Когда я посмотрел на окно кухни, штора вдруг как бы прилипла к окну, так было бы, если бы кто-то прижал ее рукой или лбом - я так иногда делаю, когда смотрю на улицу из этого окна. Решив, что это сквозняк, или кто-то из собак задел штору (хотя собаки у меня мелкие - чихуахуа, а штора на высоте не меньше метра от пола начинается), я пошел домой. Осмотр показал, что окна везде закрыты, сквозняка никакого нет. Особого значения этому я не придал. В ночь на субботу, 15 февраля, я увидел во сне этот же момент с прижатой к стеклу шторой, но разница была в том, что когда во сне я зашел в свою квартиру, она была совсем не похожа на то место, где я жил. Это было просторное помещение, очень чистое, все белое, кроме стола в углу. Стол был желтого цвета, деревянный. За столом сидел Игорь. Он спросил, почему я не брал трубку, когда он звонил, я ответил, что был занят и не мог с ним говорить, и зачем-то извинился. Он встал из-за стола, сказал, что ему пора и пошел куда-то в глубь помещения. Я в этот момент испытал какой-то прямо стыд за то, что игнорил человека, который мне ничего плохого, по сути, не сделал. Это заставило меня крикнуть ему вслед: "Игорь, я позвоню еще, надо будет посидеть как-нибудь, давно не виделись". На что он ответил: "Не надо мне звонить". Я решил, что он на меня обиделся, хотел его догнать, но в этот момент проснулся.Сон этот вскоре забылся, как и чувство вины, испытанное мною в нем. Наступило 23 февраля. Меня очень многие поздравляют с этим праздником - по определенным причинам. Пришло поздравление и от Тани, одной из бывших коллег, из организации, где мы с Игорем работали. Она жила в одном доме с его бывшей женой, и, поскольку раньше Игорь их познакомил, при встрече здоровались и перекидывались парой слов. Когда я на Танино поздравление ответил формальным "спасибо" она написала мне еще одно сообщение: "Представляешь, Игорь С. умер, в пятницу похоронили". Я был просто в шоке. Перезвонил ей и узнал следующее: буквально полчаса назад она встретила бывшую жену Игоря, и та рассказала, что Игорь с 4 февраля перестал выходить на связь (на тот момент связь он поддерживал только со своей мамой, которая жила в соседней области). Поскольку для него это было обычным делом - он периодически уходил в запои (дважды его увозили в больницу с белой горячкой), и дозвониться до него было невозможно, да и мама у него была уже пожилая, передвигаться самостоятельно ей было тяжело, добралась его мама к нему домой только 11 февраля и обнаружила его уже мертвым. Алкоголь его убил.Пару недель назад, 9 или 10 марта - точно не помню, Игорь мне снова приснился. Я находился на какой-то незнакомой мне улице, стоял на возвышении, а он проходил мимо с каким-то мужчиной. На ходу, не останавливаясь, посмотрел на меня и улыбнулся. Я заметил, что у него синие губы и ярко выраженные круги под глазами. На этом я проснулся.Вполне вероятно, это все просто цепь совпадений, а последний сон и вовсе результат чувства вины, что игнорировал, и даже не проводил его в последний путь - судить вам. История правдива, ничего лишнего в нее не добавлено (хотя и букв много - за это прошу прощения), даты вроде бы тоже все верны.Историю эту написал только сейчас, когда точно прошло 40 дней (ведь точная дата смерти мне неизвестна), чтобы не тревожить душу Игоря.

Ключевые слова: Сон друг звонок авторская история

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