Черная женщина

kepkae76 Просмотров: 48 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:41 by

Здравствуйте!История, которую я сейчас расскажу, произошла год назад. Новый 2019 год мы с семьёй решили отметить на даче, благо условия позволяют, и так получилось, что я с мужем и младшей дочерью приехали на место 31 декабря, т.е. НГ отмечали непосредственно уже на даче, а вот старшая дочка с двумя маленькими дочками-погодками прибыла третьего января вечером, перед этим поругавшись со своим мужем моим зятем). Здесь следует отметить, что зять мой - очень своеобразный человек, если одним словом охарактеризовать - раздолбай. Нет, как отец и муж он замечательный, но манеры, поведение и взгляды на жизнь оставляют желать лучшего. Так вот, как водится ,накрыли стол, посидели, выпили, поговорили. Часов в 10 вечера дочь поговорила с мужем по телефону, из разговора я поняла, что на следующий день он должен приехать. Все разошлись спать, а мы с дочерью проговорили ещё часов до трёх ночи и тоже легли. В 6 часов утра ровно я просыпаюсь от плача дочери. На вопрос "Что случилось?" она монотонно твердит, что ей приснился страшный сон, в котором Сережа (муж) женился на черной женщине. У нее черные глаза, черные волосы, черная одежда. По ее рассказу, она умоляла эту женщину отпустить его, но та в ответ лишь смеялась. Сережа же на ее мольбы лишь слабо сопротивлялся и, улыбаясь, ушел с этой дамой. В общем, успокаивали мы дочку часа два, а она сама не своя. В 13:00 нам позвонили и сказали, что Сережа погиб. Его нашли в 700 м от нашего дома, замёрз. Вскрытие показало, что сердце остановилось в 6 утра четвёртого января, точно тогда, когда он женился на черной женщине во сне дочери. Что произошло на самом деле, мы не знаем, следствие ведётся до сих пор, знаем только, что после вечернего телефонного разговора он поехал на такси к нам решил сделать сюрприз....

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