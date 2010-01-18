Волшебный сон

Gostiya Просмотров: 64 Комментарии: 1 +2 Вчера, 20:25 by

Приснилась мне удивительная история. Будто юной девушкой я гуляла по парку и заметила дупло в высохшем дереве. Захотелось срочно пофоткаться. Стоило мне в него влезть, как подо мной обломилась кора, я провалилась в темноту, пролетела туман, поняла, что пикирую в воду. Инстинктивно изменила траекторию, пронеслась над поверхностью и чуть не воткнулась в отвесные скалы. Пришлось взмыть вертикально вверх. Пролетев несколько сот метров приземлилась на выступ. Я находилась над островом в озере, озеро окружено древесными скалами, уходящими в затянутое облаками небо. Со скал свешивался густой плющ. Сам Остров покрыт клевером, всюду летали маленькие бабочки и большие стрекозы. Короче говоря, я стала Феей. На мне были белые шорты и вовсе не было крыльев. В дупле всегда был день. Я никогда не чувствовала голода и целую вечность проводила в полетах. Пока однажды мне на голову не свалился молодой человек. Он падал с небес неудачно, ударялся о скалы и чуть не утонул. Когда очнулся, втрескался в меня по уши. Он был очень красив, я учила его летать, и мы целовались в плюще, сминая клевер. Это было волшебно, я звала его моим Феем.Как-то раз я вдруг остро ощутила, что скучаю по кофе и совсем не помню вкус пончиков с начинкой. Захотелось осени, зонтика и пальто. На меня напала необъяснимая тоска и я стала летать в поисках вершин скал в надежде увидеть границы дупла в туманном небе. Но скалы уходили в бесконечность и на них негде было даже приземлиться. Фей грустил, заглядывал в глаза и бросал меня на клевер, поцелуями стараясь отогнать невеселые мысли. Он и слышать не хотел о другом мире. Я же знала, что он просто не сможет перелететь скалы.Однажды, играя со стрекозами и глядя в небо, я решилась. Я полетела вверх и поднималась все выше и выше. Мой Фей летел за мной, но он не был таким легким и быстрым. Он звал меня и плакал. Скалы эхом разносили его крики. Я... вскоре перестала их слышать. Облака вокруг как буд-то разрядились и меня почти совсем не держали. Лететь стало ужасно трудно, я задыхалась. В какой-то момент казалось, что все напрасно, что я просто грохнусь вниз и разобьюсь о скалы. Я сделала последнее усилие пробиться и вывались на опавшую листву. Я была в парке, стояла осень.Квартира в старенькой панельке встретила меня уютом. Я пошла на работу, ездила в метро и покупала кофе. Я даже счастливо вышла замуж и переехала к Свекрови. Мы жили в большом доме и она готовила для нас ужин. Она была красивой женщиной с седыми волосами, всегда прямо держала спину и давала мудрые советы. Ее дом стал моим и я любила ее, вот про мужа я почему-то не так хорошо помню. Шло время, мне зачем-то понадобилось зайти в старую квартиру. Лифт ремонтировал какой-то человек, он пропустил меня в кабину и нажал кнопку. Я заметила его лицо, он был похож на Фея. Мне стало не по себе, но тут закрылись двери. Меня понесло куда-то вниз и выбросило на клевер. Я лежала на траве в дурацком белом платье феи. Вокруг порхали бабочки и стрекозы. Почти ничего не изменилось, только свет стал немного мрачнее. Оказаться здесь было ужасно. Мне хотелось исчезнуть, превратиться в клевер. Где-то далеко, за вечностью остались неприятности, и проблемы, свобода жить простой человеческой жизнью. Я чувствовала себя слишком взрослой и нелепой. Я лежала и тихо ненавидела все эти цветочки и лето. Впрочем, кое-что оказалось новым. Осмотревшись, я увидела разбросанные в скалах Пончиковые и Кофейни. Я решила слетать за кофе и все обдумать. Но летать оказалось тяжело, меня все время как будто прибивало. Видимо я слишком повзрослела. Стало ясно, что теперь мне ни за что не преодолеть скалы на границе. И тогда я решила подняться на самую последнюю в скалах кофейню. Я шла по лестницам, стрекозы отворачивались от меня и никто не хотел встречаться со мной взглядом. Когда я садилась передохнуть за столик, кофейня пустела. Никто не мешал подниматься выше , по скалам от кофейни к кофейне. Я очень боялась встретить где-нибудь Фея. Чтобы меньше привлекать внимания, я набросила на плечи забытую кем-то серую шаль на скамейке. Шаль скрывала белое платье и меня перестали так уж сильно игнорировать стрекозы. С трудом я добралась до последней кофейни. Она уже закрывалась. Едва я вошла в неё, как увидела чудо - огромные панорамные окна выходили в город, я видела парк внизу и даже автомобильные пробки. Официанты стали убирать стулья. Я решила спрятаться между двумя подвесными шкафами. Но не могла держаться в воздухе долго, мне пришлось опереться одной ногой о высокую вазу. В эту минуту дверь в кофейню распахнулась, в неё вошёл Фей. Я поняла это по тишине в зале. Чувствовала я себя очень глупо, пыталась слиться со стеной, стоя на вазе. Я так и не повернулась к нему, но заметила что нам было чёрное пальто и шарф, как у старого мафиози. Я слышала как он подошёл ко мне и взял вазу. Ждать было нельзя, я оттолкнулась и, разбив окно, бросилась вниз, в город, забыв, что в моем мире летать совсем невозможно. Впрочем, я не так сильно падала, как ожидала. А внизу, у самого асфальта меня подхватил Мой Фей. Я оттолкнула его, он не сопротивлялся. Я побежала домой, через осенний парк. Приятно было чувствовать на себе длинное пальто и брюки. По дороге я встретила свекровь, мы плакали обе. Она повела меня в дом. Почему-то-то все в доме было не как прежде. Мебель вроде та, но других размеров. И даже ужин пустой, невкусный. Мне не хотелось придавать этому значение. Я делала вид, что не замечаю. И ещё одно, в нашем доме совершенно не было никаких намеков на мужа, Свекровь грустила и носила темные одежды. И почему-то я точно знала, что не стоит выяснять, куда он делся. И буд-то бы где-то со сказочных скал за мной наблюдал Кто-то.Стрекоза ему говорила:- Она тебя не стоит. Понаставил ради неё эти пончиковые и кофейни, а она все равно убежала от тебя в построенный тобою же город. А если она захочет завтра полететь в Турцию на море? Что ты будешь делать?Фей ответил:- Построю море.Вот. И я проснулась. В серой панельке((

Ключевые слова: Сказка сон феи любовь авторская история

Другие, подобные истории: