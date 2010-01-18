Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сны

Волшебный сон

Приснилась мне удивительная история. Будто юной девушкой я гуляла по парку и заметила дупло в высохшем дереве. Захотелось срочно пофоткаться. Стоило мне в него влезть, как подо мной обломилась кора, я провалилась в темноту, пролетела туман, поняла, что пикирую в воду. Инстинктивно изменила траекторию, пронеслась над поверхностью и чуть не воткнулась в отвесные скалы. Пришлось взмыть вертикально вверх. Пролетев несколько сот метров приземлилась на выступ. Я находилась над островом в озере, озеро окружено древесными скалами, уходящими в затянутое облаками небо. Со скал свешивался густой плющ. Сам Остров покрыт клевером, всюду летали маленькие бабочки и большие стрекозы. Короче говоря, я стала Феей. На мне были белые шорты и вовсе не было крыльев. В дупле всегда был день. Я никогда не чувствовала голода и целую вечность проводила в полетах. Пока однажды мне на голову не свалился молодой человек. Он падал с небес неудачно, ударялся о скалы и чуть не утонул. Когда очнулся, втрескался в меня по уши. Он был очень красив, я учила его летать, и мы целовались в плюще, сминая клевер. Это было волшебно, я звала его моим Феем.
Как-то раз я вдруг остро ощутила, что скучаю по кофе и совсем не помню вкус пончиков с начинкой. Захотелось осени, зонтика и пальто. На меня напала необъяснимая тоска и я стала летать в поисках вершин скал в надежде увидеть границы дупла в туманном небе. Но скалы уходили в бесконечность и на них негде было даже приземлиться. Фей грустил, заглядывал в глаза и бросал меня на клевер, поцелуями стараясь отогнать невеселые мысли. Он и слышать не хотел о другом мире. Я же знала, что он просто не сможет перелететь скалы.
Однажды, играя со стрекозами и глядя в небо, я решилась. Я полетела вверх и поднималась все выше и выше. Мой Фей летел за мной, но он не был таким легким и быстрым. Он звал меня и плакал. Скалы эхом разносили его крики. Я... вскоре перестала их слышать. Облака вокруг как буд-то разрядились и меня почти совсем не держали. Лететь стало ужасно трудно, я задыхалась. В какой-то момент казалось, что все напрасно, что я просто грохнусь вниз и разобьюсь о скалы. Я сделала последнее усилие пробиться и вывались на опавшую листву. Я была в парке, стояла осень.
Квартира в старенькой панельке встретила меня уютом. Я пошла на работу, ездила в метро и покупала кофе. Я даже счастливо вышла замуж и переехала к Свекрови. Мы жили в большом доме и она готовила для нас ужин. Она была красивой женщиной с седыми волосами, всегда прямо держала спину и давала мудрые советы. Ее дом стал моим и я любила ее, вот про мужа я почему-то не так хорошо помню. Шло время, мне зачем-то понадобилось зайти в старую квартиру. Лифт ремонтировал какой-то человек, он пропустил меня в кабину и нажал кнопку. Я заметила его лицо, он был похож на Фея. Мне стало не по себе, но тут закрылись двери. Меня понесло куда-то вниз и выбросило на клевер. Я лежала на траве в дурацком белом платье феи. Вокруг порхали бабочки и стрекозы. Почти ничего не изменилось, только свет стал немного мрачнее. Оказаться здесь было ужасно. Мне хотелось исчезнуть, превратиться в клевер. Где-то далеко, за вечностью остались неприятности, и проблемы, свобода жить простой человеческой жизнью. Я чувствовала себя слишком взрослой и нелепой. Я лежала и тихо ненавидела все эти цветочки и лето. Впрочем, кое-что оказалось новым. Осмотревшись, я увидела разбросанные в скалах Пончиковые и Кофейни. Я решила слетать за кофе и все обдумать. Но летать оказалось тяжело, меня все время как будто прибивало. Видимо я слишком повзрослела. Стало ясно, что теперь мне ни за что не преодолеть скалы на границе. И тогда я решила подняться на самую последнюю в скалах кофейню. Я шла по лестницам, стрекозы отворачивались от меня и никто не хотел встречаться со мной взглядом. Когда я садилась передохнуть за столик, кофейня пустела. Никто не мешал подниматься выше , по скалам от кофейни к кофейне. Я очень боялась встретить где-нибудь Фея. Чтобы меньше привлекать внимания, я набросила на плечи забытую кем-то серую шаль на скамейке. Шаль скрывала белое платье и меня перестали так уж сильно игнорировать стрекозы. С трудом я добралась до последней кофейни. Она уже закрывалась. Едва я вошла в неё, как увидела чудо - огромные панорамные окна выходили в город, я видела парк внизу и даже автомобильные пробки. Официанты стали убирать стулья. Я решила спрятаться между двумя подвесными шкафами. Но не могла держаться в воздухе долго, мне пришлось опереться одной ногой о высокую вазу. В эту минуту дверь в кофейню распахнулась, в неё вошёл Фей. Я поняла это по тишине в зале. Чувствовала я себя очень глупо, пыталась слиться со стеной, стоя на вазе. Я так и не повернулась к нему, но заметила что нам было чёрное пальто и шарф, как у старого мафиози. Я слышала как он подошёл ко мне и взял вазу. Ждать было нельзя, я оттолкнулась и, разбив окно, бросилась вниз, в город, забыв, что в моем мире летать совсем невозможно. Впрочем, я не так сильно падала, как ожидала. А внизу, у самого асфальта меня подхватил Мой Фей. Я оттолкнула его, он не сопротивлялся. Я побежала домой, через осенний парк. Приятно было чувствовать на себе длинное пальто и брюки. По дороге я встретила свекровь, мы плакали обе. Она повела меня в дом. Почему-то-то все в доме было не как прежде. Мебель вроде та, но других размеров. И даже ужин пустой, невкусный. Мне не хотелось придавать этому значение. Я делала вид, что не замечаю. И ещё одно, в нашем доме совершенно не было никаких намеков на мужа, Свекровь грустила и носила темные одежды. И почему-то я точно знала, что не стоит выяснять, куда он делся. И буд-то бы где-то со сказочных скал за мной наблюдал Кто-то.
Стрекоза ему говорила:
- Она тебя не стоит. Понаставил ради неё эти пончиковые и кофейни, а она все равно убежала от тебя в построенный тобою же город. А если она захочет завтра полететь в Турцию на море? Что ты будешь делать?
Фей ответил:
- Построю море.
Вот. И я проснулась. В серой панельке((

Вчера, 20:25 by GostiyaПросмотров: 64Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Сказка сон феи любовь авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Okotaen
Вчера, 23:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 226
Подобные необычные сны мне иногда тоже снятся. Но, к сожалению, подробности быстро забываются
Зарегистрирован: 18.01.2010
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.