Бабушкин дом

Мать_Драконов Просмотров: 66 Комментарии: 0 +2 Вчера, 12:25 by

В прошлую субботу мне приснился жуткий сон. На самом деле мне часто снятся страшные сны. Но такого я пока не видела.Я сама родом из Казахстана. Там мы жили в поселке - большом и дружном. Там жила моя любимая бабуля. Последний год ее жизни я прожила с ней. Расположение комнат в квартире было таким, что все они были проходными. В самой дальней комнате никто не жил, но там стояла большая кровать с постелью, шифоньер с вещами и комод. Дверной проем там всегда был зашторен. В последний месяц своей жизни там лежала парализованная бабушка, там и умерла..Собственно, сон.Снится, что мы вдвоем с мужем приехали в этот дом. Зачем, не знаю. Муж остался на улице, ковыряясь под капотом машины, а я пошла в дом. Я знала, что в доме давно никто не живет. Когда зашла туда, то от воспоминаний, запаха и впечатлений даже голова закружилась! Я это живо почувствовала. Вокруг все было покрыто пылью, и мне очень уж захотелось там из уважения к памяти бабушки прибраться. Я взяла веник и ведро с водой (которое уже было у печки, кстати, поверхность воды была также покрыта пылью!!!) и начала борьбу с пылью. Не помню, до конца я убрала все или нет. Но как-то поняла, что пора собираться. Посмотрела в окно, Толя (мой муж) стоял у машины с каким-то местным мужиком, что-то живо обсуждая. Я решила, что шторы надо бы задвинуть на всех окнах, зачем - не знаю. Это моя личная привычка - когда мы всей семьей уезжаем на весь день или с ночевкой в гости, то я всегда все шторы на окнах задвигаю (это из жизни). Начала, естественно, с дальней комнаты, потом в зале два окошка, потом прошла на кухню... Все происходило в кромешной тишине. Я встала на стул, чтобы поправить занавеску. И тут... Я совершенно точно определила, что именно из дальней комнаты я услышала "Мамааа" голосом моего младшего сына, Дениски! Я машинально мыкнула в ответ, а потом, просто столбенея от ужаса, я начинаю понимать, что Дениса тут точно нет, дети остались дома, в России, с моей мамой!"Надо бежать! Бежать без оглядки!" - пронеслось в голове.Я спрыгнула со стула, в два шага оказалась у двери в веранду, за ней еще дверь в сени, а там еще дверь на улицу, которую дрожащими руками я закрывала на ключ. Я слышала вслед за мной шаги - такие лёгкие, детские, и он мне что-то ещё говорил, по-моему про домашнее задание. И я как-то сразу сообразила, что нельзя разговаривать с ним. Кое-как, стараясь не смотреть на окна, я выбегаю, теряя физические, силы за двор. С разбегу запрыгиваю в машину и тут же поворачиваю голову в сторону двери, которую я только что закрыла на ключ. Дверь в ту же секунду приоткрылась, держась маленькой ручонкой за дверную ручку, не выходя на крыльцо в проеме показался Дениска! Он посмотрел вокруг и снова зашел в дом, закрыв за собой дверь. Было такое ощущение, что меня он не видел. Я рыдала во сне, задыхаясь. Мне очень хотелось его забрать с собой, но я понимала, что это не мог быть он!В этот момент я проснулась. Кстати, болело в груди, даже не болело, а было тяжело дышать, но глаза были сухими.Потом, когда я осмысливала этот сон, я заметила одну странность - не мог же он открыть дверь, которая была закрыта на замок. Хотя слово странность к снам не применима.В тот день я вспомнила еще один сон из детства о том же доме. Коротенько его опишу, вдруг имеет значение.Я на тот момент жила с бабушкой. Это был (на сколько я помню) 95 или уже 96 год. Мне снилось, что я играю в игрушки в зале. А бабушка меня позвала спать. Я встаю и нехотя иду в спальню (это такое маленькое помещение было за печкой, окошко из нее выходило в веранду, поэтому там всегда был полумрак). И вот я иду и слышу такие тяжелые шаги из той самой дальней комнаты, будто за мной следом кто-то идет. Я с разбегу залетаю в спальню к бабушке на кровать и прячусь за ней, а она мне говорит: "Та ты шо так спугалась! Это ж за мной прийшлы."Конечно, может я придаю большое значение этим снам. На самом деле в той квартире (это двухквартирный дом) на данный момент живут люди. И я очень этому рада. Потому как поселок этот медленно и верно вымирает. Очень много заброшенных домов, полуразвалившихся. И летом мы действительно там были. В дом, конечно, не заходили, но было видно, что дом жилой и ухоженный.Я что хотела. Возможно кто-нибудь мне поможет разобраться - стоит ли мне придавать значение этим снам, или в них нет смысла и это просто сны.

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