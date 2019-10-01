Странный бабушкин сон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:16

Сделано_в_СССР Просмотров: 79 Комментарии: 0 +3 Вчера, 14:16 by

Четвертого августа 2009 года у меня трагически погиб отец — упал с 13-го этажа строящегося дома. Никто не знает, как это произошло, и как отец, который никогда не ходил на стройку, там оказался.Хоронить отца решили в селе Богдановка Нефтегорского района, где жила папина мама, Кравцева Мария Васильевна, моя бабушка. Она там жила вдвоем с моим дядей Толей.Бабушке тогда было 96 лет, и у нее было больное сердце. Мы боялись, что, узнав про смерть своего сына, она не выдержит и тоже умрет, поэтому договорились ничего бабушке не сообщать. Мы хотели привезти тело отца из Самары в Богдановку сразу на кладбище, а к бабушкиному дому не везти, о чем оповестили всех родственников.Когда настал день похорон, рано утром позвонил дядя Толя из Богдановки и сказал, что бабушка проснулась очень рано, подошла к нему и спросила:— Толя, а кто умер? Кого надо хоронить?Дядя ей ответил:— Никто не умер, иди спать.Но она не оставляла его в покое и продолжала спрашивать:— Кто умер? Скажи мне, кто? Я знаю, что умер какой-то мужчина, кто он?Дядя Толя ее спросил:— Откуда ты знаешь, что кто-то умер?Она говорит:— Мне сегодня во сне приснился покойный муж мой Николай со словами: «Мария, проснись, торопись, вставай, скорей одевайся, пошли хоронить...» Он сказал мне во сне, кто умер, но я не могу вспомнить, помню только, что какой-то мужчина. И я должна идти его хоронить...У бабушки временами бывали провалы в памяти, она иногда нас не узнавала, но через некоторое время память к ней снова возвращалась.— Толик, скажи мне, кто умер? — не унималась бабушка.У бабушки было три сына: дядя Толя, который с ней жил, мой папа Виталий и дядя Володя, которые жили в Самаре...Дядя Толя обзвонил родственников и рассказал о бабушкином сне. Мы все посоветовались и решили все-таки рассказать бабушке правду и привезти тело отца к дому, в котором жила бабушка, чтобы она смогла проститься с ним. Через год после похорон отца в возрасте 97 лет бабушка умерла.Автор - Ирина Кузнецова, г. Самара.

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