Бабушкины сны

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Remsik Просмотров: 52 Комментарии: 0 +1 Вчера, 13:27 by

Переехали мы в Уссурийск из Владивостока, чтобы я могла учиться в техникуме (на ветеринара) и жить не в общежитии. Тяжело было поменять старую известную квартиру, в которой я родилась и прожила всю жизнь, для меня это был первый переезд. Для бабушки переезд был не первым, но в той квартире выросли ее дети, она прожила там 35 лет, думаю, тоже было непривычно. В первый месяц после переезда ей приснился дедушка, он повел ее на прогулку в сад, откуда они спустились в зал по белой лестнице с белыми колонами. Там было много людей, но они были как будто размыты, т.е. взгляд не останавливался на них... Бабушка присела с дедушкой на скамейку и увидела в воздухе цифру 8... На этом сон окончился. Прожила бабушка после переезда 8 лет... В Марте я вышла замуж, мы искали квартиру на съем с мужем, чтобы забрать и бабушку к себе - не успели....Второй, не знаю, сон это был или нет. Рассказала бабушка как-то, как речь о привидениях зашла. Было это до моего рождения. Переехали бабушка, дедушка, баба Вера (бабушкина мама) и моя мама в новую квартиру, когда маме (моей) было 4 года. Когда ей было 7, не стало бабы Веры. Баба вера в старости ходила с палочкой... И вот, однажды бабушка спит и сквозь сон и слышит, как кто-то ходит за спиной (повернута к стенке). Говорила, и страшно было очень, но и мистику тогда не особо верили. И знает, что нельзя поворачиваться, и хочет посмотреть что там... И, уже переборов страх, начала поворачиваться, вроде как заметила силуэт, но тут ее кто-то в плечо как будто палкой ударил, бабушка резко отвернулась обратно и через какое-то время заснула (поворачиваться больше не пыталась, страшно было).А от себя добавлю, иногда, бывает, сплю и вдруг как будто лечу в пропасть, и долетаю до своей же кровати, потом чувствую дыхание (или присутствие) за спиной, пытаюсь повернуться и когда вижу силуэт, меня кто-то начинает душить. Всегда мне до ужаса страшно... После я просыпаюсь и, когда отдышусь, бегу искать кого-то живого (кота или собаку к себе позвать. Детская вера, что они спасут, до сих пор действует. С ними такое не снится) чтобы позвать к себе. Кстати, присутствие мужа рядом в кровати не помогает, я даже если пытаюсь кричать, все равно хриплю чуть слышно. А муж в это время спит очень крепко.

Ключевые слова: Сон силуэт присутствие авторская история

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