Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Джерик

Почти через год после смерти мамы, в декабре, мы нашли на улице эрдельтерьера. Может, и нет в этом мистики, но я с детства мечтала о собаке, со слезами просила хоть какую-нибудь. Конечно, идеально было бы большую - овчарку или боксера... Но собаку мне не разрешали, говорили, что и так тесно. Я таскала бедного кота на самодельном поводке, и он был боксером, вешала на него медали "До свиданья, детский сад". Это предисловие...

К 13 годам я поняла уже, почему нельзя собаку - у мамы была астма. Но, наблюдая за мной с детства, все мои родные видели, что все дворняжки и породистые собаки в нашей и соседней пятиэтажке со мной знакомы. Я гуляла с соседским доберманом Грантом в 10 лет, и он слышал, что я иду, еще на 1 этаже (жили соседи на 5-ом).

И вот мы с мамой и бабушкой договорились - купить щенка эрделя, так как эта порода не линяет. Я ждала весны 2002 года, чтобы получить только свою собаку, но мамы зимой не стало. А в конце 2002 года мы нашли именно этой породы пса на улице. Он завоевал сердца всей семьи, бабушка говорила, что своей деликатностью и поведением он ей дедушку напоминает. Было ему, как сказали в клинике, около 5 лет. Еще через 2 года мы продали квартиру и переехали в Уссурийск, где я пошла учиться на ветеринара. В новой квартире бабушке приснился сон, где ей сказали, что проживет она здесь 8 лет. Так оно и случилось, бабушка прожила еще 8 лет, за неделю до ее смерти ушел Джерик - тихо во сне. Всю жизнь с нами он оберегал бабушку, а со мной был задорным хулиганом. Может, и здесь нет мистики, но в 2002 году найти эрделя во Владивостоке было очень тяжело - тогда в моду вошли стаффы, були и др. породы, а эрдели не котировались. И мы с бабушкой верили, что Джерик наш хранитель.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:04
Сегодня, 21:04 by RemsikПросмотров: 219Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Собака бабушка мама авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 21:23
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 118
Комментариев: 1 573
Тёплая история. Плюс)
Зарегистрирован: 2.11.2017
       
#2 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 23:01
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 359
Преданней собаки нету существа
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.