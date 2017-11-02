Джерик

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 21:04

Remsik Просмотров: 219 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 21:04 by

Почти через год после смерти мамы, в декабре, мы нашли на улице эрдельтерьера. Может, и нет в этом мистики, но я с детства мечтала о собаке, со слезами просила хоть какую-нибудь. Конечно, идеально было бы большую - овчарку или боксера... Но собаку мне не разрешали, говорили, что и так тесно. Я таскала бедного кота на самодельном поводке, и он был боксером, вешала на него медали "До свиданья, детский сад". Это предисловие...К 13 годам я поняла уже, почему нельзя собаку - у мамы была астма. Но, наблюдая за мной с детства, все мои родные видели, что все дворняжки и породистые собаки в нашей и соседней пятиэтажке со мной знакомы. Я гуляла с соседским доберманом Грантом в 10 лет, и он слышал, что я иду, еще на 1 этаже (жили соседи на 5-ом).И вот мы с мамой и бабушкой договорились - купить щенка эрделя, так как эта порода не линяет. Я ждала весны 2002 года, чтобы получить только свою собаку, но мамы зимой не стало. А в конце 2002 года мы нашли именно этой породы пса на улице. Он завоевал сердца всей семьи, бабушка говорила, что своей деликатностью и поведением он ей дедушку напоминает. Было ему, как сказали в клинике, около 5 лет. Еще через 2 года мы продали квартиру и переехали в Уссурийск, где я пошла учиться на ветеринара. В новой квартире бабушке приснился сон, где ей сказали, что проживет она здесь 8 лет. Так оно и случилось, бабушка прожила еще 8 лет, за неделю до ее смерти ушел Джерик - тихо во сне. Всю жизнь с нами он оберегал бабушку, а со мной был задорным хулиганом. Может, и здесь нет мистики, но в 2002 году найти эрделя во Владивостоке было очень тяжело - тогда в моду вошли стаффы, були и др. породы, а эрдели не котировались. И мы с бабушкой верили, что Джерик наш хранитель.

Ключевые слова: Собака бабушка мама авторская история

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