"Вот я и нашла способ, как с тобой общаться"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:44

Amparo Просмотров: 95 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 11:44 by

Пишу первый раз, излагать правильно не умею с детства, не моё это. И, тем не менее, начитавшись тут разных историй, захотелось рассказать одну такую свою.Для понимания. У моей бабушки было 2 дочери, моя мама и моя тётя. Я у мамы одна, а у тёти 2 дочки. Но любимой внучкой всегда была я.И вот бабушка неизбежно умирает. Всем родным она снится почти сразу ровно по одному разу и что-то говорит, как бы напоследок. Мне же начала сниться не сразу, а спустя время. И во снах я часто блуждала по двору, который был у нас большой, как и дом, имелась отдельно стоящая кухня. Но в основном я ходила вокруг дома, внутрь почему-то не старалась даже зайти. И так сон за сном. Кроме одного.В очередной раз я хожу вокруг дома, но в этот раз заглянула в окно дома, там, где был у нас зал, и как раз у этого окна стояло трюмо. И вижу, как бабушка сидит и причесывается перед ним. Но вдруг она остановилась и взглянула на меня со словами: "Ну вот видишь, я и нашла способ, как общаться с тобой". Стоит ли говорить, что я тут же проснулась с ознобом? Она меня не пугала, но я понимала, что она мертва и это неправильно.С тех пор снилась она мне ещё несколько раз. Один такой сон мне тоже запомнился. Мы с ней сидели в каком-то маленьком помещении, много смеялись, кушали пирожки (хотя она пирожки-то и не пекла, вопреки традициям бабушек) и обнимались. Было такое невероятное ощущение тепла, спокойствия и родного. Я ни на секунду не сомневалась, что это именно она.Но есть одно но. Моя двоюродная сестра никак не могла забеременеть. И как-то ей приснилась она, наша бабушка (хотя до этого, как я говорила, такого с ней не было) и подарила ей белого голубя. Через неделю она узнала, что беременна. Решили ребенка назвать в честь бабушки. И, что удивительно, у ребёнка намечаются некоторые привычки, повадки бабушки.После этого она уже мне не снилась. Но в трудное время приходила во сне бабушкина сестра со словами: "Неправильно ты живёшь". Но то, конечно, были уже не те ощущения.Есть ещё несколько таких историй, если интересно будет - напишу потом.

Ключевые слова: Бабушка смерть сон авторская история

Другие, подобные истории: