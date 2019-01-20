Сон во сне и море

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 46 Комментарии: 1 0 Сегодня, 10:09 by

Что ж... сны.Сон первый. У меня есть моя собственная «сонная» версия родного города. Очень похож на тот, что наяву, но с некоторыми повторяющимися из сна в сон отличиями. Одно из отличий - небольшой городской пляжик ниже скал и железной дороги, в который упирается моя улица, во сне всегда дли-и-и-и-инный, и к воде не ведут никакие ступени - просто песчаный намыв. И море там чистое, в отличие от реального. Во всяком случае, купаюсь я там только во сне. Место хорошее, странное и красивое.И вот снится мне этот пляж, долгий, с кучей народу, дети плещутся, взрослые, море синее, прозрачное, у самого берега неглубокое, лижет крутой песчаный намыв. Я плескаюсь на полосе прилива. С моря меня зовёт мама. Она стоит в темном незнакомом платье чуть поодаль, сразу за какими-то весело играющими ляльками детсадовского возраста, по лодыжку в воде, и говорит, что у неё билеты на колесо обозрения - поехали? Голос у неё веселый и молодой, каким я его сто лет не слышала. Я отвечаю, что муж уже купил билеты, мы, правда, малость опаздываем уже (в этот момент прямо цифры вижу на каком-то воображаемом циферблате), но я все равно к нему...- Тогда, конечно, идите, - доносится с моря, - я просто думала, что у тебя нет билета!Я разворачиваюсь к берегу, взбираюсь на песчаный намыв, довольно крутой, муж сверху подаёт мне руку, я хватаюсь за неё - и тут же просыпаюсь.Сон второй. Необычный тем, что это был сон во сне. Мне такой, с двойным пробуждением, снился только разок в детстве: мне снилось, что я проснулась, позавтракала и вышла погулять в соседний двор, а там стоят меж деревьев какие-то такие... типа тотемных деревянных скульптур. Ой, подумала я, их же тут не может быть. И проснулась по-настоящему.А тут было иначе. Мне снился какой-то путаный сон, в котором я, по-моему, была младше своих лет, подросток. И в этом сне я как-то незаметно умудрилась заснуть и на втором уровне сна-матрёшки оказаться в маминой комнате. Та же комната, мама так же лежит на кровати, единственная разница - за спиной у неё дверь не на наш балкон, а на какой-то другой, южный, распахнутый в иной город - и свет очень знакомый, тёплый, ласковый и одновременно словно бы серебряно-водянистый, как с морского горизонта утренний или вечерний. Такое освещение бывает и в реальности, и с детства оно меня тревожило, что-то напоминало - то ли город какой-то, то ли забытый фильм. До сих пор не могу вспомнить. По ощущению, за балконной дверью той комнаты был именно этот город, который я забыла.- Мама, - сказала я. - У нас мало времени, но я так хотела все исправить, что вот все и вернулось, я все сделаю лучше, чем в прошлый раз. А сейчас стирать пойду...Я, помню, ещё подняла к лицу руки - руки подростка, довольно сильно исцарапанные - стала их придирчиво рассматривать со всех сторон, потом подумала критически: как я буду стирать маме белье, может, лучше надеть перчатки?Но не понадобилось. Я взглянула ей в лицо и увидела, что она стремительно, хотя вроде и незаметно глазу, молодеет. Как в сказке - ярче становятся глаза, круглее щеки, темнеют седые волосы, становятся такими же, как мои (хотя они были немного светлее моих). Она стала моложе меня, какая я сейчас, и чуть более похожая на меня, чем реально была в своей юности. Красивая.- Мам, - говорю, - ты молодеешь, а как же теперь, теперь не надо уже ничего? Прости меня, прости, прости!Она что-то ответила, не помню, что, обычным своим беззлобным, но резким тоном.А я вдруг подумала - так это сон, наверное? Может, если откинуть одеяло, мама снова окажется старенькой? Она сказала мне что-то ещё, поласковей, но я подумала - сон, это я уже просыпаюсь и домысливаю ее реплику, потому что могу управлять обрывками сна, как всегда при пробуждении......и проснулась. Меня активно будил муж - по идее, муж, хотя я-то была все это время как бы подростком, так что восприятие раздвоилось: может, отец? И ещё бабушка, но не моя, а как бы бабушка той подростковой альтернативной версии меня, которая видела сон во сне, а потом проснулась - тоже в сон. Что это я все ещё сплю, до меня не доходило до тех пор, пока я не проснулась, довольно скоро, по-настоящему.Оказалось, я спала так крепко, что ни голосом, ни поцелуем, ни с грохотом выроненной в раковину кастрюлей для гречки, муж меня разбудить не мог. Совершенно недвижный глубокий сон. Логично, в общем, раз уж это был сон-во-сне. Глубоко, наверное, там.

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