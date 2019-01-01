Страшные сны, которые я видел в детстве

6 лет: Летающие головы

8 лет: По потолку ползает старуха

Снова 8 лет: Непонятное существо

11 лет: У меня отпадает нога

13 лет: В дверь кидают камни

14 лет:Большая квартира

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:57

Трафальгар IV Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:57 by

Мне снится, что я сижу в гостиной незнакомого дома. Рядом со мной отец и двое незнакомых мужчин. Вдруг лампочка в лампе начинает замыкать, отец выкручивает её, и из патрона лампочки сыпятся черви, мужчины начинают смеяться противным тихим смехом, на этом я просыпаюсь.У моей бабушки был чёрно-белый телефон, даже не знаю, каких он был годов, но, должно быть, не новее 2000. В этом телефоне были жуткие эмоджи, совсем не похожие на те, что в нынешних телефонах, чёрно-белые, как и всё остальное. В моем сне они преследовали меня, однако, выглядели немного не так, как в телефоне. Они были похожи на человеческие отрубленные головы, но при этом оставались чёрно-белыми, некоторые из них были полупрозрачными. Я бегал по дому бабушки, пытаясь найти место, чтобы спрятаться от них, но они находились повсюду. Если я долго смотрел на такую "голову", она задавала вопросы и кривлялась. В конце концов, я спрятался под стол и затем проснулся.Я сижу на диване в своей квартире. Вокруг меня родители и родственники, никто из них не обращает внимания на то, что по потолку ползает старуха. Старуха одета в чёрную юбку и косынку, а также в коричневый свитер. Я не понимаю, почему никто не замечает её, но молчу из страха привлечь её внимание. После нескольких минут кожа старухи начинает сереть, будто бы её покрасили серой акварелью или гуашью. Она останавливается у моей комнаты и говорит (либо говорит кто-то сторонний): "Пока по сусекам не поскребешь - ведьму с потолка не прогнать". Старуха заползает в мою комнату, после чего я просыпаюсь. Один, в своей комнате...Поднимаюсь по ступенькам в своём подъезде. В нём нет никого, кроме меня, на улице же полно людей, несмотря на то, что сейчас тусклый и туманный вечер. В подъезде полумрак, его оранжевым светом освещают тусклые лампочки. На четвёртом этаже дверь полуоткрыта. Тут мне становится очень страшно, я начинаю понимать, что в квартире есть нечто пугающее, в подъезде небезопасно находиться. Я прячусь за перила и вглядываюсь в дверь, вижу какой-то силуэт, он очень пугает меня, и я бегу на нижние этажи. "Что же мне делать? Как попасть домой? Может, кого-то позвать?" - думаю я, стоя на втором этаже, как тут начинают раздаваться ужасающие, неестественные звуки. Настолько странные, что я даже не знаю, с чем их сейчас сравнить. Я иду посмотреть, что это, второй раз. В дверном проёме мелькает очень непонятное чудовище. Внешне выглядит, как лысый, смуглый мужчина, стоящий на четвереньках, но в его внешности много пугающих, ненормальных деталей. Например, глаза странной формы и с зрачком, как у кота, или непропорционально большие уши. Я на ватных ногах бегу на улицу, зову людей и прошу, чтобы они позвонили в полицию или принесли оружие. Какой-то человек идет в эту квартиру и говорит, что в ней находится "крести" с ударением в начале. Он якобы избавляет квартиру от этого существа, и я иду к себе. На этом просыпаюсь. P.S. В реальности в этой квартире живет и жила пожилая женщина.Кот с рожками, как у козленка, царапает мою ногу, я встаю, и она сразу же отпадает, после чего я начинаю биться в судорогах.Большая группа людей кидает огромные камни в дверь моей квартиры, выкрикивая угрозы. Один из мужчин, кидающих камни, басом кричит, что хочет съесть мои лёгкие и похоронить меня.Я нахожусь в спальне большой квартиры, на кровати лежит труп хозяйки этой же квартиры. Вокруг меня родственники и незнакомые люди, но во сне они якобы также являются родственниками. Мы должны найти драгоценности и ключи. Я хожу по этой огромной квартире, в ней сделан ремонт 70 - 80-х годов. Квартира устроена очень странно, в ней легко заблудиться. Повсюду ширмы, углы, мебель, закрывающая двери, а некоторые двери и без того очень узкие. Во сне мне не было страшно, но, когда я проснулся, то понял, что видел очень мрачный сон.К счастью, мне редко снились и снятся страшные сны, но многие из них действительно очень пугающие. Кроме описанных, мне снилось большое количество других снов, но описывать я их, пожалуй, не стану. А часто ли вам снятся кошмары, и как сильно они вас пугают?

Ключевые слова: Сны детство страх ужас старуха авторская история

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