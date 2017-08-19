Необычный сон

Необычный сонБолезнь своего деда я переживала очень тяжело. После его смерти он снился мне каждую ночь, до 40 дней. Эти сны ничем не отличались от других. Они были бессмысленны, порой жутковаты.
Я всегда уделяла особое внимание снам. Иногда они были вещими. Но этот сон - особый в моей копилке по набору ощущений, которые я испытала в нем. Я бы сравнила его с неким видением.
Так вот, прошло где-то полгода после смерти деда. На тот момент он мне почти не снился. Мама вечером позвала меня на службу в храм. И я решила сходить. Пока ждала, когда соберётся мама, заснула.
Я не смогу подобрать подходящих слов, чтобы описать те ощущения, которые испытала, погрузившись в сон. Это благодать, умиротворение, спокойствие. Я стояла посреди кухни в доме бабушки и деда. В углу висела наша огромная икона Иисуса Христа. А из окна на меня лился ослепляющий небесный свет. По-другому и не скажешь. В тот момент я стала разглядывать свои руки (откуда-то знаю, что в осознанном сновидении нужно попытаться посмотреть на свои руки) и осознала точно, что нахожусь во сне. Ощущение, что я здесь вне пространства и времени.
Я села за стол. И увидела, как открывается входная дверь. Заходит дед. И почему-то пытается пройти в другую комнату, минуя кухню. Я тут же его останавливаю и приглашаю сесть со мной за стол. Протягиваю ему руку, чтобы поздороваться. Его действия достаточно робки. Он смотрит с удивлением и не торопится ответить взаимностью. Я понимаю, что он испытывает недоумение. Так как я веду себя достаточно смело, встретившись с умершим человеком. Поняв, что я его не боюсь, он немного расслабляется.
Мы не заметили, как в разговор вмешался мой папа. Он начал засыпать вопросами деда, по типу: "Ну как ты там?" "Хорошо ли тебе?" Я сразу же остановила его, сказав папе: "Вот когда он придет к тебе в сон, тогда и будешь вопросы задавать".
Но, к слову, длительного разговора с дедом у меня не получилось. Я задала лишь два вопроса. На вопрос "Как тебе живётся?" Он ответил, что там очень много хороших людей. А на вопрос "Что нас ждёт в будущем?" Он ясно и коротко сказал: "Спасайте ваши души".
И здесь я резко очнулась.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:14
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 16:14 by Julia_lПросмотров: 21Комментарии: 1
Ключевые слова: Сон дедушка вопрос авторская история