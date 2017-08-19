Необычный сон

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Julia_l Просмотров: 21 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 16:14 by

Болезнь своего деда я переживала очень тяжело. После его смерти он снился мне каждую ночь, до 40 дней. Эти сны ничем не отличались от других. Они были бессмысленны, порой жутковаты.Я всегда уделяла особое внимание снам. Иногда они были вещими. Но этот сон - особый в моей копилке по набору ощущений, которые я испытала в нем. Я бы сравнила его с неким видением.Так вот, прошло где-то полгода после смерти деда. На тот момент он мне почти не снился. Мама вечером позвала меня на службу в храм. И я решила сходить. Пока ждала, когда соберётся мама, заснула.Я не смогу подобрать подходящих слов, чтобы описать те ощущения, которые испытала, погрузившись в сон. Это благодать, умиротворение, спокойствие. Я стояла посреди кухни в доме бабушки и деда. В углу висела наша огромная икона Иисуса Христа. А из окна на меня лился ослепляющий небесный свет. По-другому и не скажешь. В тот момент я стала разглядывать свои руки (откуда-то знаю, что в осознанном сновидении нужно попытаться посмотреть на свои руки) и осознала точно, что нахожусь во сне. Ощущение, что я здесь вне пространства и времени.Я села за стол. И увидела, как открывается входная дверь. Заходит дед. И почему-то пытается пройти в другую комнату, минуя кухню. Я тут же его останавливаю и приглашаю сесть со мной за стол. Протягиваю ему руку, чтобы поздороваться. Его действия достаточно робки. Он смотрит с удивлением и не торопится ответить взаимностью. Я понимаю, что он испытывает недоумение. Так как я веду себя достаточно смело, встретившись с умершим человеком. Поняв, что я его не боюсь, он немного расслабляется.Мы не заметили, как в разговор вмешался мой папа. Он начал засыпать вопросами деда, по типу: "Ну как ты там?" "Хорошо ли тебе?" Я сразу же остановила его, сказав папе: "Вот когда он придет к тебе в сон, тогда и будешь вопросы задавать".Но, к слову, длительного разговора с дедом у меня не получилось. Я задала лишь два вопроса. На вопрос "Как тебе живётся?" Он ответил, что там очень много хороших людей. А на вопрос "Что нас ждёт в будущем?" Он ясно и коротко сказал: "Спасайте ваши души".И здесь я резко очнулась.

Ключевые слова: Сон дедушка вопрос авторская история

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