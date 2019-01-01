Последняя поездка моего деверя

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:26 by

Я видела какое-то подобие вещих снов, но воспоминания о них отрывочны и не совсем понятны. Но один, вернее, два сна, связанных с одним событием, я помню вот уже почти 17 лет. Погиб в аварии старший брат моего мужа, Саша. Но всё по порядку.Они с женой решили купить хороший микроавтобус, и для этого брат поехал в Германию. Его там ждал знакомый, который и должен был ему помочь. Перед отъездом Саша почему-то не мог дозвониться до знакомого (тогда соединялись ещё по стационарному), отвечал всё автоответчик. Но он всё равно поехал. А я помню, как волновалась, как будто предчувствовала: зачем он едет, не зная языка, не дозвонившись, в чужую страну?И вот снится чуть ли не в ту же ночь сон. Будто я слышу, как моя свекровь ему открывает дома дверь и удивляется:— Ты вернулся, не уехал?Хотя жил-то он в своей квартире и вернуться уж, если что, должен был к себе. А я жила с родителями мужа. Я хорошо помню явственность ощущения, что он в квартире, и моё облегчение: хорошо, что вернулся. Именно облегчение — как гора с плеч. Но я его не видела! Только слышала.Утром я у свекрови спрашиваю:— А Сашка где?Она на меня уставилась:— В Германию едет.— А он разве назад не приехал?Она вообще глаза округлила и смотрит на меня: заболела я, что ли. А я начинаю понимать, что это был сон, и рассказала ей.Потом Саша благополучно доехал до нужного места, не помню названия города (встретил его там знакомый), купил хорошую машину, по тем временам вообще крутую, по-моему, я таких и не видала тогда. И гнал её домой. По дороге он всё фотографировал, всю свою дорогу. И в том числе каюту в пароме, и туалет. Нашли потом фотоаппарат под сиденьем, плёнку проявили, он как будто рассказал всё о том, как ехал.А мне снится сон: будто у моей свекрови (я тогда с ними жила) в комнате накрыт большой стол, как при каком-то событии, и за столом сидят много-много людей. Едят, тихонько разговаривают. Я никого из них не знаю, только почему-то в уме одно — что это приехала вся мужнина родня из Белоруссии. Я их раньше не видела, поэтому и лиц не знаю. Все-все люди — незнакомые мне.Но посередине сидит и молчит, ни с кем не разговаривает, а только слушает тихонько, мой родной дядя (только он уже к тому времени был лет 6 умершим). Из всех лиц только его лицо мне знакомо. И вроде вижу-то его только я. Сидит, в разговоры не вступает, а на лице какая-то грустная полуулыбка.Через день или два Саша позвонил из Ленинградской области и сказал, что к вечеру или ночью будет дома. После этого на трассе он на скорости врезался в стоящий поперёк дороги фургон. Он не знал, хотя должен был всякое ожидать, что на дороге незадолго до этого случилась авария: в фуру врезалась машина, и фуру развернуло поперёк. Саша изо всех сил тормозил, но ничего не смог сделать. Видимо, было сильное превышение скорости. Погиб почти мгновенно. Машина восстановлению не подлежала. Целыми остались только колёса.Саше было 35 лет, на похороны пришло и приехало очень много народу. И приехало много их родни из Белоруссии. Которых я раньше не знала, только по переписке и звонкам. Тогда я и поняла, что значил мой сон. Только поминки были не дома, а в кафе.Сейчас, спустя много лет, я подумала ещё об одной детали. Мой умерший дядя, который сидел во сне за столом, был 35-летним. И Саша тоже. Однако меня мало что поражает, я всему стараюсь найти рациональное объяснение, но в данном случае была поражена своим сном. И хотела спросить мнения людей — было ли это всё предчувствием?Автор - Marimoroz.

Ключевые слова: Сны брат мужа авария смерть похороны

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