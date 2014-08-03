На вилюйском тракте

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:41

Nik_dk Просмотров: 233 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 16:41 by

Брат поехал с знакомым на охоту по вилюйскому тракту.Приехав в местность, увидели невдалеке уток.Знакомый брата сразу начал расчехлять ружье. Брат предложил сперва покормить духов, знакомый ослушался, пришлось брату тоже доставать ружье из кейса. Начал собирать ружье, и вдруг выскользнула пружина из ружья и плюхнулась в лужу или ручеек. Когда начал искать пружину в холодной воде, из пальца выскочило обручальное кольцо. Так он не нашел ни пружины, ни кольца, хотя лужа, говорил, 3х5 м и не очень глубокая, 20 - 30 см. Мистика. Брат не пьет.Потом долго ругался на знакомого и жалел недостачу обручального кольца из платины, который носил всего полгода. Дорого обошлась спешка. Знакомый подстрелил пару уток.Знакомый в прошествии 6 лет попал в аварию и был прикован в постели с повредив позвоночник.Видимо, в том алаасе похоронен большой шаман.Автор: кулумнуур.

Ключевые слова: Якутия вилюйский тракт охота неудачи

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