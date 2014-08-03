На вилюйском тракте

На вилюйском трактеБрат поехал с знакомым на охоту по вилюйскому тракту.
Приехав в местность, увидели невдалеке уток.
Знакомый брата сразу начал расчехлять ружье. Брат предложил сперва покормить духов, знакомый ослушался, пришлось брату тоже доставать ружье из кейса. Начал собирать ружье, и вдруг выскользнула пружина из ружья и плюхнулась в лужу или ручеек. Когда начал искать пружину в холодной воде, из пальца выскочило обручальное кольцо. Так он не нашел ни пружины, ни кольца, хотя лужа, говорил, 3х5 м и не очень глубокая, 20 - 30 см. Мистика. Брат не пьет.
Потом долго ругался на знакомого и жалел недостачу обручального кольца из платины, который носил всего полгода. Дорого обошлась спешка. Знакомый подстрелил пару уток.
Знакомый в прошествии 6 лет попал в аварию и был прикован в постели с повредив позвоночник.
Видимо, в том алаасе похоронен большой шаман.
Автор: кулумнуур.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41 by Nik_dkПросмотров: 233Комментарии: 5
Ключевые слова: Якутия вилюйский тракт охота неудачи