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Истории из жизни

На вилюйском тракте

Брат поехал с знакомым на охоту по вилюйскому тракту.

Приехав в местность, увидели невдалеке уток.

Знакомый брата сразу начал расчехлять ружье. Брат предложил сперва покормить духов, знакомый ослушался, пришлось брату тоже доставать ружье из кейса. Начал собирать ружье, и вдруг выскользнула пружина из ружья и плюхнулась в лужу или ручеек. Когда начал искать пружину в холодной воде, из пальца выскочило обручальное кольцо. Так он не нашел ни пружины, ни кольца, хотя лужа, говорил, 3х5 м и не очень глубокая, 20 - 30 см. Мистика. Брат не пьет.

Потом долго ругался на знакомого и жалел недостачу обручального кольца из платины, который носил всего полгода. Дорого обошлась спешка. Знакомый подстрелил пару уток.

Знакомый в прошествии 6 лет попал в аварию и был прикован в постели с повредив позвоночник.

Видимо, в том алаасе похоронен большой шаман.

Автор: кулумнуур.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41 by Nik_dkПросмотров: 233Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Якутия вилюйский тракт охота неудачи

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 16:50
+1
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Комментариев: 7 428
Увидела название - поставила плюс. Ждала суровую историю про суровых водил на суровых дорогах.
А это... В лучшем случае это пародия и стёб, тогда плюс оправдан. А в худшем - я даже слов из активного словарного запаса подобрать не могу, только из пассивного crazy
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:44
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Комментариев: 2 860
Цитата: Летяга
активного словарного запаса подобрать не могу, только из пассивного
--------------------

crazy
«кольцо выпало из пальца». Так оно же платиновое! Мне бы тоже было очень жаль)
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#3 написал: Птичка-мозгоклюйка
Сегодня, 19:43
+2
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Публикаций: 4
Комментариев: 65
Не то мистика, что кольцо в луже навечно кануло, а то, что оно из пальца выпало)
Зарегистрирован: 2.01.2018
#4 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 20:15
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Комментариев: 5 522
Я ждала историю про Якутских шаманов, и поставила плюс заранее, как и Летяга.

Видимо, в том алаасе похоронен большой шаман.

Или друг оказался вдруг, и не друг и не враг, а вор.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#5 написал: Летяга
Сегодня, 20:57
0
Группа: Модераторы
Репутация: (9980|-4)
Публикаций: 561
Комментариев: 7 428
Перечитала. Всё таки это стёб. И кольцо "из пальца", и "маленькая" лужа в 15 квадратов площадью и 30 см глубиной, и - главное! -
Знакомый в прошествии 6 лет попал в аварию и был прикован в постели с повредив позвоночник.

Прикован в постели, с повредив позвоночник. Бедный редактор. Представляю, что тут было до редакции))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
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