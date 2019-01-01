Визиты покойной бабушки

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:31

Причина: Изменён раздел.

_ptichka_ Просмотров: 21 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 17:31 by

Летом этого года умерла моя бабушка. На тот момент ей шел 91 год, пару лет назад она пережила инсульт, из дому не выходила после этого. Старый больной человек, что еще сказать. В таком возрасте и при таком состоянии здоровья смерть была закономерной.Что касается наших отношений, я ее не особо любила: слишком разные мы были. Она меня, наоборот, любила. Жила она после смерти деда с нами долгие годы и умерла, можно сказать, на наших с мамой руках.Только вот после ее смерти что-то мне покоя нет. Ладно бы, в течение 40 дней снилась. Так нет же, больше полугода прошло, а все снится. В большинстве случаев просто присутствует во снах "на фоне": ходит молчаливой тенью на заднем плане. Но порой задает жару.Один раз приснилось, будто бы прячу в своей комнате какого-то парнишку: он по сюжету сна был то ли партизан, то ли шпион какой-то, за ним охотились, и я пожалела недотепу. Сидит он, значит, у меня в комнате, тут слышу - бабушка подходит к комнате, я паренька заставляю лечь на кровать, набрасываю на него одеяла-пледы, чтоб не видно было в общей куче очертаний тела. Бабушка залетает в комнату, сбрасывает одеяла с кровати и принимается орать, что это жених и срочно надо в ЗАГС. Я проснулась и долго ругалась, что мне она не дает покоя.На следующий день снова снится мне бабушка. Лежу я во сне на кровати, а она пытается лечь рядом. Я ее оттолкнула, она пошатнулась и упала на пол. И давай плакать, что я ее не люблю, все время ругаюсь на нее, не слушаю, а она мне добра хочет.Не так давно приснилось, что она переродилась уже. Ей было на вид лет 16, с короткими зелеными волосами. С ней был мальчик лет 8, она держала его за руку. Я стала расспрашивать, что с ней и где она. На мои вопросы отвечала она неохотно, злая была какая-то. Я из ее ответов поняла, что она живет в какой-то не очень благополучной семье, мальчик рядом - ее младший брат, она его воспитывает, потому как родителям до них дела нет. Потом они ушли, и появился какой-то мужчина, внешность вполне обычная, но про таких говорят "мутный тип". Я знала, что это не человек, одно из существ, которые заведуют посмертным очищением душ и их последующим перерождением. Я удивилась, что как-то быстро бабушка переродилась, на что тип ответил, мол, мы ей грехи списали. И добавил, чтоб я не волновалась, ведь "и тебе спишем".Много было снов, все уже и не помню. Но все время она снится разная - то старуха, то молодая совсем.Последний раз вот снилась три дня назад. Накануне, в пятницу, мы с подругой собрались после работы у нее опробовать новую настолку. Женские такие посиделки: приготовили ужин, сделали масочку для лица, поиграли в игру. Ну и пиво, куда же без него. Много мы не пьем, 0,5 - наш предел, пробуем разные виды понемножку.И вот ночью снится бабушка опять. Ругалась страшно, мол, стоит ей куда-то отойти, как я напиваюсь. Хотя раньше не ругалась во сне после посиделок.И смех и грех, так сказать. Вроде бы и ничего страшного: ну бабушка, ну мертвая, ну снится периодически, но вреда же нет от нее. А с другой - вот чего ей неймется?

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