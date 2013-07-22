Спасла во сне

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 06:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 1 0 Сегодня, 06:11 by

Я стояла с коллегой в коридоре, когда увидела его впервые. Он шел с одним из руководителей отдела и держался уверенно и свободно, словно здесь работал. Почему я его раньше не замечала?— Это Кирилл, директор филиала в Смоленске, — шепнула мне Лена. — Приезжает время от времени.Меня словно парализовало: я смотрела на молодого мужчину и не могла избавиться от странного чувства, что передо мной… мой муж! «Что за глупости! — выругала сама себя, делая вид, что с интересом прислушиваюсь к Лене. — Ведь это чужой человек, к тому же он не обращает на меня внимания!» Парень окончил разговор и зашел в кабинет, даже не посмотрев в нашу сторону. А потом, наверное, уехал, потому что больше я его не видела.Проходили месяцы, а я не могла забыть того мужчину. Видела его всего лишь раз, но он словно стоял у меня перед глазами. Помнила каждую его черточку, движение губ, блеск глаз… И скучала по нему. Где-то в глубине души знала, что мы еще встретимся, потому что… он ведь должен стать моим мужем! А временами чувствовала себя дурочкой. Ведь я взрослая женщина, а не какая-то там экзальтированная девочка-подросток… Пришло лето. В один из уикендов стояла невозможная жара. Я бродила по дому, вялая от духоты, потом прилегла на диван и неожиданно для себя уснула... проснулась. В первый момент показалось, что я действительно только что выбралась из озера — такая была мокрая! Но мгновение спустя поняла, что попросту вспотела от жары и пережитых эмоций. Ведь мой сон был таким реальным… Я никому потом его не рассказывала, ведь меня могли бы счесть ненормальной. Только теперь уже знала наверняка — все неслучайно. Кирилл просто предназначен мне судьбой. Не зря же с первого взгляда на него почувствовала необъяснимую связь между нами. А может, это родство душ? Может, мы уже встречались в прошлой жизни или даже были супругами. Я то пыталась найти разумное объяснение этой уверенности по поводу Кирилла, то записывала себя в сумасшедшие. Так бы и терялась в догадках, если бы не один странный факт.Спустя какое-то время оказалось, что я понятия не имею, где мои кроссовки! Те самые, которые сбросила с ног во сне, когда спасала Кирилла! Их не было ни в шкафу в коридоре, ни в других шкафах. Пропали, как в воду канули… «Конечно, это еще ничего не доказывает…» — таковы были доводы разума. «Но и ничего не отрицает!» — не собиралась умолкать надежда. Может так быть, что Кирилл и вправду моя судьба?Вскоре меня вызвал шеф.— Валентина, Елена заболела, так что поедете в наш филиал в Смоленск вместо нее, — сказал он.Я земли не чувствовала под ногами от счастья! Предчувствие говорило, что я наконец познакомлюсь с Кириллом…Так оно и случилось. Когда мы уладили все служебные дела, он пригласил меня на ужин! Между нами проскочила искра. А дальше… Дальше Кирилл попросил руководство перевести его в наш офис, мы подали заявление в загс, и я чувствовала себя самой счастливой женщиной на земле, переезжая в нашу квартиру. Ведь сбылись все мои предчувствия и исполнились мечты.Весной мы вместе поехали в Карпаты — в пансионат.— Остановись, прошу тебя! — вдруг закричала я.Что-то привлекло мое внимание. Озеро, песчаный пляж, помост — все такое знакомое… Кирилл неохотно нажал на тормоза.— Нам обязательно здесь останавливаться? — спросил он с легким раздражением в голосе.— Я очень тебя прошу, мне надо кое-что проверить, — ответила, выскакивая из автомобиля.Подбежала к озеру. Да! Это было то место! Тот самый помост!— Ты знаешь, ведь именно здесь… здесь я тонул в прошлом году, — услышала голос Кирилла.Он встал позади меня.— Я чуть не умер тогда. Мои друзья сидели на помосте и смеялись, не обращая на меня внимания!— Почему так? — прошептала я.— Наверное, они решили, что я дурачусь. Просто я хороший пловец, но тогда меня схватила судорога, еще чуть-чуть и я бы захлебнулся…— Как же ты спасся? — спросила я.— Понятия не имею! — тряхнул он головой. — Похоже, на какое-то мгновение потерял сознание, а когда очнулся, был уже на берегу. Лежал на песке. А вся компания так и сидела на помосте. Загадка! Все было логично, но в то же время так неправдоподобно…Могла ли я его спасти на самом деле? Это казалось невероятным… Но кто-то ведь спас ему жизнь!Автор - Валентина.

Ключевые слова: Коллега по работе мужчина сон командировка филиал встреча загс озеро помост

Другие, подобные истории: