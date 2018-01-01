Сон о большой любви

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:43

Причина: Изменён раздел.

Элла Жежелла Просмотров: 13 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:42 by

Не знаю, можно ли назвать данную историю мистической… или это игры подсознания. Судите сами!Как-то мне сделал предложение завидный, по меркам знакомых, жених–москвич, своя квартира, высокий, интересный…Кажется, ничего не упустила в описании. Кроме любви и нежности.За все время общения, уж извините за откровенность, у меня с ним не было не только физической близости, но и желания оной! А для меня это одна из самых важных составляющих отношений. Нет, он не был мне отвратителен - мужчина приятный во всех отношениях, а все же...Поясню, что общалась я с ним не ради выгоды, квартиры там, и не потому что "пора" (хотя возраст был не самый юный - самое время, а некоторые уверяли, что "часики-то тикают", будущие сорок кошек, которыми стращают переборчивых невест, уже родились, но пока они еще слепые котята - надо спешить). Поначалу мы просто дружили, общались, потом он и сказал, что хочет жениться на такой девушке, как я, которая уже знает, чего она хочет, умна, привлекательна (это не самопохвала, а его мнение), подарил кольцо. То есть и с его стороны осознанное решение, а не любофф.Умом я понимала, что человек-то хороший, тепло ко мне относился (на какие-то страстные порывы не был способен по складу характера, вернее, считал себя слишком взрослым для этого, да я и не хотела такого после прошлых отношений, построенных на эмоциях - была опустошена полностью), но… как же ОНО – светлое и чистое чувство?Те, с кем я делилась сомнениями, поднимали меня на смех:- Какая любовь? Ее придумали, чтоб («денег не платить», «на интим разводить», «незрелые люди», «молодые»)... И вообще выбирать головой надо. Страсти - для молодых. Главное, чтобы был верным и добрым.Может статься, они правы? Я сомневалась. Ведь до того момента подчинялась страстям, разгромным и опустошающим. А тут есть возможность переиграть… Тем не менее неудовлетворенность сосала под ложечкой, а не сравним ли такой выбор с проституцией... например?Я уже готова была и согласиться, устав от съемных квартир в Москве, отсутствия стабильности, воспоминаний о бывшем, который давно отошел от расставания со мной и уже жил с другой девушкой... В определенном возрасте и в этом можно найти романтизм, проигрывая в голове: «Я начал жизнь в трущобах городских», представляя, как будешь снисходительно рассказывать об этом потомкам (если, конечно, станешь респектабельной и обеспеченной). Потом надоедает.Один раз, после вечера таких раздумий, мне приснилась взаимная любовь. Само ощущение.Чувство снисходило откуда-то свыше. Хотелось рыдать в голос или оглушительно смеяться, потому что любовь не умещалась внутри. Вместе с тем это не было страстью. Скорее, невыразимая нежность. В жизни я никогда не испытывала подобного… Да, как писала выше, испытывала сильные эмоции к бывшим мужчинам, но ТАКОГО - никогда...Проснувшись, я уже знала ответ на вопрос.Мы не поженились.Комфорт, конечно, очень важен. Наверное, относись ко мне муж хорошо, я бы привыкла к такой жизни - спокойной, неспешной, «правильной». Стабильность. Муж, которого не стыдно представить. Но, «попробовав» чувства во сне, уже просто не смогла бы отказаться от них…"Придется подождать. И пусть меня считают излишне романтичной для своих лет," - решила тогда я.Знакомые, конечно, сочли меня импульсивной - мол, лучше синица в руках...Я оказалась права - через год встретила своего мужчину и вышла замуж по любви.

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