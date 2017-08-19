Прогулки по астралу

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:24

EsKiMo Просмотров: 11 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 10:24 by

Делюсь этой историей о себе, т.к. много лет ищу причину своих ночных кошмаров, которые нет-нет, но каким-то образом врываются в мою жизнь. Сама я человек неверующий, и даже после некоторых необычных случаев, связанных с моими снами, уже бывало начинала верить в потусторонние силы, но атеист из меня настолько убежденный, что всячески стараюсь найти логический смысл странным обстоятельствам.Все началось еще с самого детства, которое было весьма необычным. Нет, у меня было хорошее детство, но столько запутанных историй, связанных с моим происхождением, видимо, поломали мою детскую психику (по крайней мере так я объясняю появление моих кошмаров). Во время продолжительной болезни, когда у меня был сильный жар, мне приснился сон. Сначала долго снилась тьма. Просто. темнота с множеством каких-то звуков. Я постоянно просыпалась от плохого самочувствия и засыпала снова. И настолько это часто было, что, наверное, потеряла связь - где сон, а где явь. Потом во тьме загорелась спичка - простая, самая обычная спичка. И все, ничего больше. "Что в этом такого?" - спросите вы. Вот и я не смогла бы ответить, если бы не тот момент, что при виде ее у меня начиналась просто жуткая паника. Охватывал такой дикий страх, что я с криками просыпалась и снова засыпала от усталости и истощения. Я помню, как во время криков мелькали лица папы и мамы, когда они подбегали ко мне узнать, что же случилось. Но потом снова... темнота и спичка. Мне казалось, что я умираю...С тех пор прошло примерно 23 года, а я помню ту ночь как сейчас.После того сна я начала страдать паническими атаками, тогда я не понимала, что со мной происходит. Просто ни с того ни с сего, даже посреди дня, накатывал приступ страха и паники. Это было невыносимо. Вот представьте, в это время сидит передо мной мама, пьет чай и весело рассказывает, что у них было на работе... я это понимаю, осознаю. Но мне она видится так, как будто она в панике кричит мне это. Хотя сидит, улыбается, как можно улыбаться и кричать от страха одновременно? Я начинала теряться в такие моменты, закрывать глаза и стараться петь про себя песню (чтобы никто не видел и не понял, что со мной что-то не так), потом проходило. Эти приступы страха, как и во время того первого сна со свечкой, стали частым явлением. Но я боялась кому-то сказать, потому что просто не могла сформулировать, что со мной происходит. Да и думала, что отправят в психушку. Я ссылалась на недомогание. Дошло даже дело до того, что сон со свечкой повторился, я еле как проснулась. Это очень трудно вырваться из этого круговорота сновидений и короткого пребывания в реальности. Плакала я как никогда, пришлось сказать маме, что болел живот. Она испугалась настолько этой картины, что прямо ночью понесла на руках меня в больницу (благо, та рядом практически была).После этого снов со свечкой никогда не было, но появились новые. Почти все одинаковые и все как-то были связаны с нашей квартирой, в которой мы жили тогда. Где бы я ни находилась, сколько бы мне лет не было - эти сны повторялись снова и снова. А если в самой квартире спала, то вообще кошмар. Несколько случаев было, что посреди ночи подскакивала и бежала на улицу. Просто сидела на скамейке на улице, отходила от потрясения.И опять спросите вы: "Ну, и что же такого? Многим снятся кошмары, и часто они повторяются". Но, скажу, вам когда-нибудь снились кошмары с диким невыносимым запахом гнили и крови? Думаю, что нет. Потому что всю мою сознательную жизнь я спрашивала у всех, с кем приходилось общаться по этому поводу. Ни у кого и никогда такого не встречала.А суть в том, что однажды (немного времени прошло после последнего случая) мне снится, что я встаю с дивана нашего, где мы спали с мамой. Кругом темнота, а я ее боялась. Да чего уж говорить, взрослая тетка и боюсь до сих пор, благодаря этим снам. Понимаю, что мне надо дойти до конца комнаты, чтобы включить свет. Потому что мамы не было рядом - я ее искала во сне, пересиливаю свой страх и слышу хлопок подъездной двери (просто раньше двери у нас деревянные были, живем на 1 этаже, слышно хорошо было, когда кто-то дверь не придерживает), и тут появляется... этот запах. Знаете, свежей крови, когда она из носа идет. И начинается эта паника опять... невыносимо уже было ее терпеть. Запах крови перемешивается с чем-то гнилым таким, неприятным очень, и волна страха просто накатывает так, что (забегу вперед) я в эти моменты во сне выдыхаю и обратно долго не вдыхаю воздух, как мне рассказали потом. Я не могу дышать от страха просто.И вот я заворачиваю к двери комнаты и вижу впереди вытянутые руки. Серые с длинными пальцами руки. Они не двигались, просто "висели в воздухе" и ждали, наверное, что подойду ближе. И в тот момент я проснулась с диким ором. Самое интересное, что через несколько дней мы поругались с мамой - я обидела ее. Когда ночью проснулась и поняла, что ее нет рядом, я встала и пошла искать ее. И вот когда я стала подходить к выходу комнаты, раздался хлопок подъездной двери... сказать, что я напугалась - ничего не сказать. Это был просто дикий ужас, но я понимала, что это не сон, и пошла дальше. Никаких рук естественно не было, мама стояла на кухне в темноте и плакала. Сильно я тогда ее обидела своим поведением.Потом мне снились всевозможные сны, но все они были про эту квартиру. Во всех них абсолютно всегда была темнота, единственной моей целью было включить свет. Но после этого начинало сильно пахнуть кровью и появлялось нечто... обычно это было что-то невидимое. И, пожалуй, самое страшное (т.к. в моменты именно этих кошмаров я не дышала во сне от страха), что невидимое бегало и путалось под ногами, оно закрывало двери, хлопало ими - мешало мне найти выключатель. Иногда это был черный кот или кошка, иногда змея. Но суть одинакова, потом, когда я повзрослела, эти сны стали как-то изворотливее. Опять та же квартира, опять темнота, только я находилась там не одна, со своими друзьями или знакомыми. И вроде бы все классно, пока кто-то из них не отлучался (а сон был настолько реальным, что я просто уверена была, что это не он), и в этот момент начинался просто капец - опять эта вонь, меня просто таскает по всей квартире из стороны в сторону, все падает на меня. Это что-то не дает мне выйти наружу. Никогда не давало сбежать из квартиры. Столько лет таких ночных кошмаров не остались без следа на моей психике, и меня начал мучить сонный паралич. Это когда тело думает, что ты просыпаешься, видишь какие-то очень и очень реалистичные кошмары, но не можешь пошевелиться и даже открыть рта. И все это происходит как в реальной жизни. Обычно у всех, кто видел такие кошмары (а это не редкость), просто наступает шок. Вот насколько это страшно, взрослые дяди, придя в себя, могут зарыдать от страха. И я не исключение... пока я лежала и смотрела вокруг, что происходит в комнате. Думаю, не надо уже объяснять, что происходило вокруг. Только на этот раз это было уже куда реалистичнее и страшнее. Только вот всем какие-то страшные существа мерещились обычно, а мне нечто невидимое... один раз, когда я открыла глаза, я увидела возле себя пушистого маленького серого котенка. Просто лежала и любовалась им, как он прыгает по дивану, но потом снова эта вонь, его маленького бедненького подняло в воздух и выкрутило так, что внутренности полезли наружу. Как-будто кто-то невидимый взял и выжал его как мокрую тряпочку. Как я тогда испугалась! Я ведь уверена была, что не сплю. Когда я просыпалась, я могла просто без обуви, в чем спала, с дикой истерикой выбежать в подъезд и долго там сидеть и трястись от страха. Кстати, когда родилась моя дочка она так же видела кошмары. Я даже не могла расспросить, что она видела - настолько они потрясали ее.Сколько я не съезжала оттуда, всегда жизнь складывалась так, что мне приходилось возвращаться обратно. Продать тоже квартиру не удавалось. Я просила подругу переночевать, но потом и она отказывалась не то, что спать в ней, а даже находиться просто вечером там. Там не падали книги, не двигалась мебель. Просто всем было очень неуютно, очень неприятно находиться. Все как будто давит на тебя, и хочется уйти. И каждый раз, когда мы обсуждали это с кем-то именно там, моргал свет. Просто один раз и все. Первый раз мы сидели на балконе и, как были в тапках, спрыгнули с него, и стали ждать на улице остальных. Потом старались не говорить об этом.В общем, чем больше лет мне становилось, тем реже стали посещать меня эти сны и приступы страха днем, перестали беспокоить. Но в прошлом году один раз ударило. Причем так долго эта паника держалась, что думала, что сойду с ума и больше не вернусь в прежнее нормальное состояние. Прям средь бела дня, посреди улицы! В прошлом же году после этого случая встретились и разговорились с одним мужчиной, выяснилось, что он практикует выходы в астрал во время сна. И я бы засмеялась как все на этот бред и перестала бы слушать, но он рассказывал о "том месте"... так знакомо. Эти ощущения, страхи, ситуации... столько совпадений! Нет, он видел абсолютно другие вещи, но все это было так похоже на мои сны. Это был первый человек, который понял меня... наконец-таки! Я стала его упрашивать отправить туда, мне хотелось узнать почему у меня с детства такое. Ведь, когда я была маленькой девочкой, я не знала вообще ни о чем подобном. Он дал мне литературу почитать, чтобы я примерно понимала что это. Напомню, что я очень и очень скептически относилась к этим книгам и историям, несмотря на то, что столько было совпадений.В итоге последний раз, когда мы встретились, он был очень обеспокоен. Не сказав ни привет, ни пока, начал расспрашивать заново все и подробно, как и когда начались мои кошмары. Пришлось все заново рассказать. В общем, не знаю... бред или нет - заявляет мне, что впал он в этот астрал и решил выяснить про меня. Вероятность маленькая была, но все же была... и, оказывается, в детстве я случайно попала "туда", когда засыпала вышла из своего тела. Что мне категорически нельзя туда больше. Говорит, гулять там кому попало нельзя, лезть тоже куда попало нельзя, там постоянно кто-то есть, а это что-то может наказывать до такой степени, что это отразится и на реальной жизни. Ну я, конечно, офигела, но не поверила... пока он не начал допытываться, что с моим здоровьем. Прямо начал наезжать, чтобы я ему рассказала, что со мной не так и почему. Потому что он, якобы, знает, что со мной все плохо... и через несколько лет могу умереть. Что я натворила дел там. И вот мне наказание за излишнее любопытство в детстве, что полезла не туда - куда надо.Вот об этом он точно ни от кого узнать не мог, я это держала тогда в страшном секрете. Начал докапываться, что было со снами в тот момент, когда беда приключилась со мной. Дело в том, что несколько лет назад я заразилась одной поганой болезнью, которая медленно сжирает твой организм, лечится с трудом и с помощью огромных денег. Самое интересное и печальное, что заразилась я очень нелепо и случайно. То есть ей заражаются наркоманы или те, кто спят со всеми подряд. Но ни тем, ни другим я не занималась. Просто помните, когда мне приснился сон про котенка? Проснувшись, я закатила дикую истерику своему парню, что больше не могу находиться в этой квартире. Мне стало с того раза там страшно даже днем. У его родителей помимо своей квартиры была комната в общежитии, там никто не жил. Но я готова была переехать туда, лишь бы не появляться больше в этой квартире. Из своей квартиры в комнату в общаге. С общественными душевыми. Некоторое время спустя, после переезда туда, произошел случай, который изменил мою жизнь навсегда. После случая последствие - этот диагноз, который обещает еле-еле дожить мне до 40. Я до того момента даже и никак не связывала это, да, может, и сейчас считаю, что это просто нелепое стечение обстоятельств.В общем, он чуть ли не слезно просил помочь мне, если я соглашусь его помощи поможет избавиться от всего этого. Если же нет, то меня ждут очень печальные и страшные последствия. Якобы... если еще раз провалюсь в тот сон - последствия будут еще страшнее. Но я же скептик, вы не забыли? И я не согласилась, я почему-то решила, что просто подкатывает ко мне вот и все.Единственное, что он, огорчившись, пообещал, что снов больше этих не будет, он что-то там сделал. Обещание сбылось, с тех пор ни одного подобного кошмара (тьфу тьфу, чтобы не сглазить), но со здоровьем действительно беда, с каждым разом слышу от врачей нехорошие новости. Как будто по очереди все органы начинают барахлить. Страшно.

Ключевые слова: Астрал кошмар сон авторская история

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