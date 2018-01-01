Спасительный совет из сна

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 21:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:11 by

Однажды в юности мне приснился сон:Стук в дверь. Открываю, а за дверью — подъезд моего старого дома, откуда я уехала, когда мне было 9. На пороге стоит давно почивший друг моего старшего брата. Я радуюсь его приходу и выхожу к нему в подъезд. Мы болтаем о том о сем, затем он начинает звать меня на прогулку. Я отказываюсь, объясняя ему, мол ты умер, а с покойниками уходить нельзя. Он продолжал звать, говорит, что ему ужасно скучно одному. Все же он уходит, я наблюдаю за этим через лестничный пролет.Утром я вспомнила этот сон, этого мальчишку, который был бы уже совсем взрослым, пожалела его и благополучно об этом забыла. Но вскоре сон повторился. Как и в прошлый раз, все началось со стука в дверь. Открываю, опять тот подъезд, опять на пороге друг моего брата. Я снова выхожу к нему, опять мы болтаем, опять он кажется мне немного грустным, хотя при жизни был очень веселым. Как и в прошлый раз, он начинает звать меня гулять. Опять я ему разъясняю, что он умер и по этой причине никуда с ним не пойду — не потому, что не хочу, а потому, что нельзя. Еще в детстве моя бабушка говорила мне, что с покойниками уходить нельзя, видимо, отложилось в памяти. Этот мальчик уже собирается уходить, и вдруг оборачивается и говорит мне: «Ты же хорошо рисуешь? Нарисуй иконку и носи ее всегда с собой, и все у тебя будет хорошо». С этими словами он ушел.Прошло много лет, я вышла замуж, родила двоих детей. Заболел мой полугодовалый сын, нас положили в больницу, диагноз поставить никак не могли, мой сынок угасал на глазах. Я с ума сходила от бессилия. В одну ночь сидела я у кроватки сыночка и тут почему-то вспомнила тот самый сон, меня словно током ударило. Я соскочила, достала из тумбочки ручку и листок бумаги (это все, что было под рукой) и стала рисовать Марию с младенцем Иисусом. Когда я закончила рисовать, на обратной стороне стала писать молитву, уже не помню даже, что я там написала, но слова лились сами собой. После этот рисунок я положила под подушку сына и уснула. Утром я увидела, что сыночку моему гораздо лучше. Врачи сказали, что анализы хорошие. Через день нас выписали домой. Но помимо чуда выздоровления моего ребенка произошла еще одна необъяснимая вещь, эта иконка, что я нарисовала, исчезла. Я искала везде, перетрясла всю кроватку, но так и не нашла.Я очень благодарна этому мальчику за то, что он научил меня и таким образом я смогла вытащить своего сыночка. Мне бы очень хотелось отблагодарить его, но не знаю как, к сожалению. Но еще больше благодарю Бога. За то, что услышал мою молитву в ночи, мой крик о помощи. Услышал и протянул нам свою руку.В этом году мой сыночек идет в первый класс. Он очень хороший, послушный и добрый мальчик.Автор - Ксения.

Ключевые слова: Сон друг совет сын болезнь икона молитва исцеление выздоровление история из жизни

Другие, подобные истории: