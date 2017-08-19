Что сказал покойник

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:25

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

На сон грядущий Просмотров: 94 Комментарии: 2 +4 Вчера, 20:46 by

Многим людям, пережившим боль утраты родственников или близких друзей... в первое время умерший часто является во сне. Воспринимаются такие явления по-разному: иногда, в подобных снах, человек как бы забывает о смерти пришедшего, и сценарий сновидения развивается вполне обычно, как для рядового сна. Но порой случается, когда спящий все-же осознает, что общается именно с умершим, ушедшим из жизни человеком. Тогда диалог строится совсем по-иному. Нередко, в таких случаях, покойный говорит или делает то, что в дальнейшем может запомниться надолго.Еще будучи подростком, я потерял очень близкого друга. При жизни Вадик был хорошим, отзывчивым парнем, но за пару-тройку лет до смерти, по стечению непонятных мне обстоятельств, он шагал уже не по твердой, широкой дороге, устланной разноцветными лепестками жизни, а по кривой, колее,пролегающей через затягивающую наркотическую трясину, попав в которую, выбраться удается далеко не многим.После похорон, я часто видел Вадима во снах, и один из них мне запомнился особенно сильно. О нем дальше и пойдет речь.Был холодный пасмурный день. Развалившиеся старые гаражи, заросшие густой травой, млели под натиском промозглого дождя, уныло намекая,что находиться в этой богом забытой глуши, простому обывателю совсем ни к месту. Стоя по-щиколотку в воде и трясясь от сырости, я высматривал сквозь промокшие заросли не тронутый лужами островок, как вдруг заметил, вышедших из-за одной из стен, что стояли неподалеку, двух человек.Одного из людей, который был поменьше ростом и плелся позади, мне рассмотреть не удавалось. Его лицо как-будто было смазано, затуманено,однако походка и осанка, в сочетании со слишком уж рыжим цветом волос, мне были до боли знакомы, я точно видел его раньше, но не мог вспомнить - когда и где. Другой же путник, вопросов не вызывал. Это был Вадим, я сразу узнал его. Высокий, стройный, он держал за руку рыжего каратышку, и чуть склонившись, что-то говорил ему, на манер того, как взрослый объясняет какие-то вещи нерадивому ребенку.- Вадик, это ты? - воскликнул яВадим внимательно посмотрел в мою сторону, потом, расплывшись в улыбке, и оставив коротышку стоять поодаль, подошел ко мне.- Привет Олежа! - протянул он мне руку.Это был как раз тот нечастый случай, когда я отчетливо понимал, что разговариваю с человеком, которого наяву уже нет. Я рассматривал Вадима с большим интересом и необычайной радостью. Мне очень хотелось разузнать, у моего друга, что с ним стало, где он теперь, но в то же время, почему-то, было опасливо это делать.Однако я все же я спросил:- Вадик, ты... как ты, где ты сейчас?Дружелюбная улыбка моего собеседника лениво сменилась более серьезными очертаниями. Он украдкой посмотрел в сторону коротышки, будто желая убедиться, не услышал ли тот моего вопроса, потом снова повернулся ко мне и как можно тише сказал:- Нам нельзя об этом говорить.Взгляд его был тверд, он смотрел мне прямо в глаза.- Понятно! - ответил я. - Но, может хотя бы примерно скажешь, хотя бы намекнешь, что с тобой..Вадим еще какое-то время помолчал, затем, снова оглянувшись на своего спутника, сказал мне:- Отойдем подальше..Мы вышли на небольшую площадку, не затопленную водой. Вадим, присел на корточки,. пальцем начертил на мокрой земле две параллельные линии,на значительном друг от друга расстоянии. Затем поднял голову и сказал мне:- Есть цифра один, а есть еще одна цифра один. Есть волос, а есть еще один волос. Больше не могу ничего сказать, извини.Я стоял, глядя на незамысловатый рисунок, пытаясь понять посыл Вадима."Какой еще волос, что за цифра один, да и причем тут цифра...", - но переспрашивать не стал.- Ладно, Олеж, - голос друга прервал мои раздумья, - мне пора.И повернувшись в сторону коротышки, зашагал прочь.- Слушай, Вадик! - окликнул я его. - А кто это с тобой?Вадим обернулся:- Да так.. новенький. Надо ему все рассказать, показать..Больше ничего не говоря, он подошел к коротышке, взял его за руку и через некоторое время они скрылись за полуразрушенной стеной старого гаража.Когда мы просыпаемся, зачастую сны помним лишь отчасти, а то и вовсе забываем, однако это был не тот случай. По пробуждении я долго перебирал в памяти события минувшей ночи. Слова Вадима, его спутник. И в один момент, меня будто осенило. Ну точно! Спутник.. Своей сутулой осанкой, до боли знакомой походкой, и рыжей шевелюрой, он здорово напоминал одного моего знакомого - бывшего одноклассника Данила Коновалова, которого мы за глаза называли "Конопатым" из-за цвета волос. С Коноваловым мы не были друзьями, в школе он мне запомнился постоянными прогулами и низкой успеваемостью, в результате чего был оставлен на второй год.Позже, я его изредка встречал, так как круг знакомых пересекался, но особо мы не общались, однако запомнил его хорошо. И тот коротышка из сна действительно, здорово его напоминал, с чего бы... И что означали странные слова Вадима, что за цифра "один", что за волос? Бред какой-то... Действительно Бред, бред и ничего больше - так бы я думал и дальше, однако в тот же день, круто поменял свое мнение, впервые поверив в присутствие мистического элемента в нашей жизни.Вечером того же самого дня мне позвонил знакомый парнишка, и за обсуждением прочих дел, сказал:- Кстати, Олег, слыхал новость, помнишь "Конопатого"?Я чуть слюной не поперхнулся.- Ну?..- Умер сегодня ночью.. от передоза.."Кто это с тобой? Да так, новенький, надо ему все рассказать, показать..".Я до сих пор иногда думаю, что если уж тот сон и был вещим, и Вадим действительно увел "Новенького" за руку, то, наверное, и его странные слова, что-то да значили.

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