Что сказал покойник

Что сказал покойникМногим людям, пережившим боль утраты родственников или близких друзей... в первое время умерший часто является во сне. Воспринимаются такие явления по-разному: иногда, в подобных снах, человек как бы забывает о смерти пришедшего, и сценарий сновидения развивается вполне обычно, как для рядового сна. Но порой случается, когда спящий все-же осознает, что общается именно с умершим, ушедшим из жизни человеком. Тогда диалог строится совсем по-иному. Нередко, в таких случаях, покойный говорит или делает то, что в дальнейшем может запомниться надолго.
Еще будучи подростком, я потерял очень близкого друга. При жизни Вадик был хорошим, отзывчивым парнем, но за пару-тройку лет до смерти, по стечению непонятных мне обстоятельств, он шагал уже не по твердой, широкой дороге, устланной разноцветными лепестками жизни, а по кривой, колее,
пролегающей через затягивающую наркотическую трясину, попав в которую, выбраться удается далеко не многим.
После похорон, я часто видел Вадима во снах, и один из них мне запомнился особенно сильно. О нем дальше и пойдет речь.
Был холодный пасмурный день. Развалившиеся старые гаражи, заросшие густой травой, млели под натиском промозглого дождя, уныло намекая,
что находиться в этой богом забытой глуши, простому обывателю совсем ни к месту. Стоя по-щиколотку в воде и трясясь от сырости, я высматривал сквозь промокшие заросли не тронутый лужами островок, как вдруг заметил, вышедших из-за одной из стен, что стояли неподалеку, двух человек.
Одного из людей, который был поменьше ростом и плелся позади, мне рассмотреть не удавалось. Его лицо как-будто было смазано, затуманено,
однако походка и осанка, в сочетании со слишком уж рыжим цветом волос, мне были до боли знакомы, я точно видел его раньше, но не мог вспомнить - когда и где. Другой же путник, вопросов не вызывал. Это был Вадим, я сразу узнал его. Высокий, стройный, он держал за руку рыжего каратышку, и чуть склонившись, что-то говорил ему, на манер того, как взрослый объясняет какие-то вещи нерадивому ребенку.
- Вадик, это ты? - воскликнул я
Вадим внимательно посмотрел в мою сторону, потом, расплывшись в улыбке, и оставив коротышку стоять поодаль, подошел ко мне.
- Привет Олежа! - протянул он мне руку.
Это был как раз тот нечастый случай, когда я отчетливо понимал, что разговариваю с человеком, которого наяву уже нет. Я рассматривал Вадима с большим интересом и необычайной радостью. Мне очень хотелось разузнать, у моего друга, что с ним стало, где он теперь, но в то же время, почему-то, было опасливо это делать.
Однако я все же я спросил:
- Вадик, ты... как ты, где ты сейчас?
Дружелюбная улыбка моего собеседника лениво сменилась более серьезными очертаниями. Он украдкой посмотрел в сторону коротышки, будто желая убедиться, не услышал ли тот моего вопроса, потом снова повернулся ко мне и как можно тише сказал:
- Нам нельзя об этом говорить.
Взгляд его был тверд, он смотрел мне прямо в глаза.
- Понятно! - ответил я. - Но, может хотя бы примерно скажешь, хотя бы намекнешь, что с тобой..
Вадим еще какое-то время помолчал, затем, снова оглянувшись на своего спутника, сказал мне:
- Отойдем подальше..
Мы вышли на небольшую площадку, не затопленную водой. Вадим, присел на корточки,. пальцем начертил на мокрой земле две параллельные линии,
на значительном друг от друга расстоянии. Затем поднял голову и сказал мне:
- Есть цифра один, а есть еще одна цифра один. Есть волос, а есть еще один волос. Больше не могу ничего сказать, извини.
Я стоял, глядя на незамысловатый рисунок, пытаясь понять посыл Вадима.
"Какой еще волос, что за цифра один, да и причем тут цифра...", - но переспрашивать не стал.
- Ладно, Олеж, - голос друга прервал мои раздумья, - мне пора.
И повернувшись в сторону коротышки, зашагал прочь.
- Слушай, Вадик! - окликнул я его. - А кто это с тобой?
Вадим обернулся:
- Да так.. новенький. Надо ему все рассказать, показать..
Больше ничего не говоря, он подошел к коротышке, взял его за руку и через некоторое время они скрылись за полуразрушенной стеной старого гаража.
Когда мы просыпаемся, зачастую сны помним лишь отчасти, а то и вовсе забываем, однако это был не тот случай. По пробуждении я долго перебирал в памяти события минувшей ночи. Слова Вадима, его спутник. И в один момент, меня будто осенило. Ну точно! Спутник.. Своей сутулой осанкой, до боли знакомой походкой, и рыжей шевелюрой, он здорово напоминал одного моего знакомого - бывшего одноклассника Данила Коновалова, которого мы за глаза называли "Конопатым" из-за цвета волос. С Коноваловым мы не были друзьями, в школе он мне запомнился постоянными прогулами и низкой успеваемостью, в результате чего был оставлен на второй год.
Позже, я его изредка встречал, так как круг знакомых пересекался, но особо мы не общались, однако запомнил его хорошо. И тот коротышка из сна действительно, здорово его напоминал, с чего бы... И что означали странные слова Вадима, что за цифра "один", что за волос? Бред какой-то... Действительно Бред, бред и ничего больше - так бы я думал и дальше, однако в тот же день, круто поменял свое мнение, впервые поверив в присутствие мистического элемента в нашей жизни.
Вечером того же самого дня мне позвонил знакомый парнишка, и за обсуждением прочих дел, сказал:
- Кстати, Олег, слыхал новость, помнишь "Конопатого"?
Я чуть слюной не поперхнулся.
- Ну?..
- Умер сегодня ночью.. от передоза..
"Кто это с тобой? Да так, новенький, надо ему все рассказать, показать..".
Я до сих пор иногда думаю, что если уж тот сон и был вещим, и Вадим действительно увел "Новенького" за руку, то, наверное, и его странные слова, что-то да значили.
Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:25
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.
Вчера, 20:46 by На сон грядущийПросмотров: 94Комментарии: 2
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