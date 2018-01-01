Они все видят

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 19:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Light_a_dark Просмотров: 20 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 19:29 by

У нас работает уборщица. Очень ответственная, аккуратная, исполнительная. У нас всегда выдраенные до блеска умывальники и туалеты. Она и в жизни такая же, не только на работе. У неё есть брат, который остался жить после смерти родителей в родительском доме, где-то в глухой деревне. По словам Люды – лодырь из лодырей. Даже лук с чесноком для себя не сажает, хотя своей земли (наследдзя, как говорит Люда) полным-полно. Живет после развода один.Как-то приходит она на работу и рассказывает мне сон: «Снится мне матуля (мама), и говорит: «Дачушка, приехала бы ты ко мне. У меня так грязно в хате, прибраться надо бы».Я ей сказала, что скорее всего, она просит прийти на кладбище, может, памятник раскрошился, или еще что-то случилось. Люда позвонила своему братцу, рассказала про сон, про то, как ей его растолковали. На что братец ответил: «Пошла ты со своими снами». И никуда не пошел, хотя кладбище находится на краю деревни. До него 5 минут ходьбы.Через неделю он звонит Люде и говорит, что через день после её звонка к нему пришла соседка и сказала, что она была на кладбище, ходила проверить, все ли там в порядке, так как перед этим всю неделю был сильный ветер. На могилке у Людиной и Васиной мамы лежал огромный сук дерева, которое росло рядом. Сук очень удачно упал, памятник целый, только оградку чуть примяло. Сук пришлось пилить бензопилой.

Ключевые слова: Сон мама кладбище могила дерево история из жизни авторская история

Другие, подобные истории: